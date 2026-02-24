Paolo De Gregorio, l’intervista al Ciro di Un posto al sole: “Il successo? Fare ciò che amo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono ragazzi che sognano di fare gli attori. E poi ci sono ragazzi che sentono di doverlo fare, come una necessità che non puoi ignorare. Paolo De Gregorio, il Ciro Buonocore della soap di Rai 3 Un posto al sole, appartiene alla seconda categoria. Non racconta un talento precoce coltivato fin da bambino, né un percorso costruito su certezze. Racconta piuttosto una fame. Quella che nasce quando cresci tra Casoria e Secondigliano e capisci presto che, se vuoi qualcosa, devi prendertela con le tue mani. Racconta la timidezza di dire ad alta voce “voglio fare l’attore” quando intorno sembra un sogno troppo grande per essere pronunciato. Racconta i pomeriggi in un bar per pagarsi una scuola di recitazione, il primo provino andato male e quella felicità inspiegabile che gli ha fatto capire che era la strada giusta. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Paolo De Grgeorio non c’è l’attore che posa, ma il ragazzo che riflette. C’è il figlio che parla con gratitudine di Vincenzo e Francesca, che hanno lottato per non fargli mancare nulla. C’è il giovane uomo che ammette le proprie insicurezze, che si emoziona parlando della nonna, che confessa la paura di non realizzarsi. C’è chi ha lasciato casa a 19 anni mentre la madre affrontava la chemioterapia, sentendosi diviso tra il dovere di restare e quello di inseguire un sogno. Il successo, per Paolo De Gregorio, non è un red carpet. È la possibilità di fare ciò che ama con continuità. È rendere orgogliosi i suoi. È, un giorno, poter dire al padre che può smettere di lavorare. È trovare qualcuno che lo guardi prima ancora che il mondo inizi a riconoscerlo. Paolo De Gregorio ha 22 anni. Eppure, nelle sue parole convivono la fragilità di chi cerca ancora risposte e la determinazione di chi ha già scelto la propria strada. Questa non è solo un’intervista, la prima per lui in assoluto: è il ritratto di un ragazzo che sta imparando a diventare uomo senza perdere la sensibilità che lo rende, prima ancora che attore, profondamente umano.

La raggiungo mentre sta studiando. Quale esame deve sostenere?

“Devo sostenere Scienze politiche. È un esame piuttosto impegnativo: prevede molte matrici, diversi schemi e numerosi contenuti da memorizzare. È complesso. Studio Culture digitali e della comunicazione. Noi chiamiamo la materia volgarmente Scienze politiche, ma la dicitura corretto sarebbe Digital Politics: tratta la politica nell’era della digitalizzazione”.

Come sta vivendo questo momento legato alla sua partecipazione a Un posto al sole al fianco di Whoopi Goldberg e Nunzia Schiano?

“È un periodo molto positivo. Lo sto vivendo con consapevolezza, e per me non è così scontato. Per carattere tendo sempre a proiettarmi in avanti, verso il futuro, senza soffermarmi sul presente. Adesso, invece, mi sono concesso una pausa mentale e ho iniziato a godermi questa piccola soddisfazione. La definisco ‘piccola’, anche se recitare accanto a due attori di quel livello è stata un’esperienza importante. La considero una fortuna, ma mi ha anche fatto capire che forse questo mestiere posso farlo davvero. Mi ha dato una forte motivazione. È stata un’esperienza preziosa. Ho cercato di apprendere il più possibile da professionisti di quel calibro. Naturalmente esiste una componente di talento personale, ma lavorare al loro fianco è stato estremamente formativo. Il mio personaggio, Ciro Buonocore, ha ricevuto un buon riscontro. Nonostante questo, resto molto critico verso me stesso. Quando rivedo le scene cerco sempre margini di miglioramento. È un atteggiamento che può avere un doppio risvolto: sentirsi impeccabili porta a fermarsi; giudicarsi solo in modo negativo non è corretto, perché significa ignorare i progressi compiuti. Cerco di mantenere un equilibrio e di migliorare costantemente”.

In quali aspetti Ciro le somiglia e in quali, invece, si distingue da lei?

“Le affinità sono diverse. Nella costruzione del personaggio ho cercato di collegarlo alla mia esperienza personale. Inizialmente mi era stato descritto come un ragazzo molto buono e solare. La caratteristica principale che condividiamo è la sensibilità. Ciro è estremamente sensibile, anche se non sempre lo dimostra. Anch’io lo sono. Nella vita quotidiana tendo a proteggere questa parte, a celarla dietro una sorta di maschera, come spesso accade per non esporre le proprie fragilità. Ciro è anche molto umile. Sono cresciuto in una famiglia semplice: mio padre operaio, mia madre casalinga. Questo contesto mi ha fatto sentire vicino a lui. Ho riconosciuto nel personaggio anche uno spirito di riscatto che sento mio”.

E le differenze?

“Una differenza significativa riguarda la scena dei 500 mila euro. In quella situazione, sul piano morale, credo di essere diverso da Ciro. Lui era intenzionato ad accettare quei soldi. Probabilmente avrei reagito come la nonna. Ritengo che, sotto il profilo etico, la mia posizione sarebbe stata diversa. Non esistono però distanze profonde tra me e lui. Ho cercato di renderlo il più possibile vicino alla mia sensibilità. La differenza più marcata riguarda il passato: Ciro ha vissuto un’infanzia più difficile. Ho avuto la fortuna di crescere con entrambi i genitori. Nel costruire il suo vissuto ho dovuto immedesimarmi nel dolore della perdita, un’esperienza che non appartiene alla mia storia personale ma che era necessario sentire per interpretarlo con autenticità”.

Nella scena dei 500 mila euro lei sostiene il confronto con attori molto esperti: Goldberg, Schiano, Patrizio Rispo e Tim Daish. Come ha vissuto quel momento?

“È stato fondamentale osservare e cercare di assimilare il più possibile. Lavorare accanto ad attori con una lunga esperienza teatrale e cinematografica obbliga a crescere. Ho cercato di restare concentrato, di ascoltare con attenzione e di lasciarmi guidare anche dal loro ritmo: un’occasione di grande crescita professionale”.

Prima parlava di “maschera”. Che cosa sente di dover proteggere?

“Sono una persona molto riservata. Tendo a nascondere le mie fragilità e le mie paure, anche per non lasciarmi sopraffare. Paradossalmente, il momento in cui riesco a esprimerle di più è quando vado in scena. Nella vita privata le condivido soltanto con tre o quattro amici intimi, persone che mi conoscono davvero. Non racconterei mai aspetti profondi della mia vita a qualcuno che conosco da poco. È anche un modo per attribuire valore alla relazione: se ci si espone completamente con chiunque, quell’intimità perde significato”.

C’è anche il timore del giudizio?

“Sì, certamente. E c’è anche la paura di essere ferito. Quando ci si apre con qualcuno, si offre anche la possibilità di essere colpiti nei propri punti vulnerabili. Chi conosce le tue debolezze potrebbe usarle contro di te. È un esempio semplice, forse poco romantico ma realistico”.

Quale sua debolezza si sente di raccontare?

“Soffrirei molto se il mio percorso venisse giudicato negativamente senza conoscere ciò che lo ha preceduto: le difficoltà, gli ostacoli, le prove affrontate. Sentire dire ‘È arrivato fin lì per raccomandazione o chissà per quali altre vie’ mi ferirebbe. Perché non si sa quali sacrifici siano stati necessari per ottenere un provino, superarlo e vivere un’esperienza del genere. Le persone che mi conoscono sanno quali passaggi e fatiche ho attraversato negli anni precedenti”.

Ha toccato un punto importante: spesso non si conosce il percorso che precede un risultato. Il suo primo ruolo per un progetto televisivo o cinematografico, se non sbaglio, è stato nella serie La vita bugiarda degli adulti di Edoardo De Angelis. Ma prima di arrivare lì, quale percorso c’è stato? Come è nato il desiderio di fare l’attore?

“È nato in modo particolare. In un certo senso è stata una necessità avvertita in età preadolescenziale. Mi sono avvicinato piuttosto tardi a questo ambiente. Provenendo da un contesto molto semplice, come dicevo, non era facile dichiarare in famiglia il desiderio di intraprendere questa strada. Anche perché richiede investimenti economici. Durante il liceo parlavo spesso con il mio insegnante di latino, che era anche autore teatrale. Con lui discutevo di cinema e teatro e gli confidavo questa passione. Ci portava spesso a vedere spettacoli, e a un certo punto decisi di cercare autonomamente qualche opportunità. Pensavo che talvolta, come accadeva nel neorealismo o nei film di Pasolini, si potessero selezionare giovani anche senza esperienza. Arrivò così un provino per È stata la mano di Dio di Sorrentino. Fu il primo che sostenni. Non avevo alcuna preparazione: ricevetti il copione, lo studiai e mi presentai. Andò male. Eppure, in quel momento, avvertii un entusiasmo fortissimo. Nonostante l’esito negativo, ero felice: compresi che volevo riprovarci. Dopo circa un anno iniziai a lavorare in un bar sotto casa: tre ore al pomeriggio, dopo scuola, per guadagnare circa 150 euro al mese e pagarmi una scuola di recitazione. Era l’ultimo anno di liceo: mentre molti compagni uscivano, io lavoravo. Sostenni un piccolo provino per entrare in quella scuola. Il primo giorno di lezione mi proposero un casting per una serie e fui scelto per La vita bugiarda degli adulti. Era una parte minima, due battute. Tuttavia, Edoardo De Angelis mi offrì anche la possibilità di girare una scena di raccordo a Milano, perché nella storia il treno della sequenza arrivava lì. Dopo poche settimane mi ritrovai in viaggio con il cast, direzione Milano, con l’albergo pagato. Era sorprendente: fino a pochi mesi prima non mi ero mai avvicinato a questo mondo, nemmeno come spettatore consapevole”.

Nonostante fosse un ruolo marginale, che cosa ha provato quando le è stato comunicato che era stato scelto?

“Ero molto emozionato. Allo stesso tempo ho pensato: ‘Adesso devo farlo’. Era diventato reale. Anche se si trattava di una parte piccola, stavo mettendo in gioco me stesso. Ancora oggi, nel raccontarlo, mi emoziono: conservo quell’esperienza con grande affetto. All’entusiasmo si univa un senso di responsabilità: il ruolo era breve, ma andava interpretato al meglio. Dovevo impegnarmi seriamente”.

Come hanno reagito in famiglia quando hanno saputo del suo primo ruolo?

“Erano tutti molto felici. Non ho mai compreso fino in fondo come vivessero, all’inizio, la mia scelta di recitare, se la considerassero un sogno un po’ ingenuo. Tuttavia, papà Vincenzo e mamma Francesca mi hanno sempre sostenuto, almeno dal punto di vista morale. Dopo pochi mesi fui scelto come comparsa in Mare Fuori, una serie che in famiglia seguivano. Io non la conoscevo e la recuperai in pochi giorni. In quell’occasione credo abbiano percepito la concretezza del percorso, perché si trattava di un titolo familiare anche per loro”.

Quali valori ritiene le abbiano trasmesso i suoi genitori?

“Sono profondamente grato ai miei genitori. Hanno lavorato duramente per non farmi mancare nulla. Ritengo che avere un tetto, un letto e il necessario per vivere sia già molto; il superfluo non è essenziale. La mia è una famiglia affettuosa. Ci sono stati momenti difficili, ma anche quelli hanno contribuito a farmi crescere. Da mio padre ho ereditato soprattutto uno spirito di riscatto sociale. In realtà entrambi mi hanno insegnato che, se si desidera ottenere qualcosa, occorre lottare e perseverare. Mi hanno trasmesso lealtà, fedeltà e amore, oltre all’importanza dello studio: forse non hanno avuto le opportunità che avrebbero voluto, ma hanno voluto che noi figli le avessimo. Ho due sorelle più grandi, di 35 e 33 anni. Sono il più piccolo, con dieci anni di differenza”.

Il cocco di casa?

“Il cocco di casa che a diciannove anni ha fatto le valigie e si è trasferito a Roma. Sono stato il primo della mia famiglia ad andarmene. In seguito, sono tornato, ma in quel momento sentivo che fosse necessario andare via. Entrando in agenzia e parlando con quello che sarebbe diventato il mio agente, Cristiano Cucchini, avevo espresso il desiderio di trasferirmi per completare la mia formazione. A Roma c’erano laboratori e accademie che potevano aiutarmi a crescere professionalmente. Volevo fare questo mestiere con determinazione. Nella capitale ho lavorato molto per mantenermi, svolgendo diversi impieghi, e ho studiato con Alessandro Prete”.

Perché per lei la formazione è così importante?

“Perché significa avere strumenti concreti. Rispetto a chi si improvvisa, uno studio strutturato permette di muoversi con maggiore consapevolezza in un ambiente complesso come quello della recitazione. La sensibilità, per esempio, si possiede o non si possiede, così come il talento. Non si costruiscono da zero. Il talento è la capacità di fare bene qualcosa anche senza avere piena coscienza del processo. È un vantaggio naturale, ma va modellato e affinato. Ed è qui che interviene la formazione”.

Come ci si sente a lasciare casa a un’età così giovane?

“È stato molto difficile, soprattutto per il periodo che stavo attraversando. Quando sono partito, mia madre stava affrontando la chemioterapia per un tumore al seno. Inoltre, avevo appena concluso una relazione importante: era un momento delicato. In parte mi sono sentito in colpa per essere andato via, ma avvertivo la necessità di inseguire il mio obiettivo. Vivere da soli fa comprendere davvero il valore della famiglia. Sedersi a tavola ogni sera senza nessuno accanto cambia la prospettiva. Si inizia a dare peso a gesti che prima sembravano ordinari. Trasferirsi in una città dove non si conosce nessuno, senza punti di riferimento, provenendo da un quartiere spesso giudicato negativamente, non è semplice. Tuttavia, è un’esperienza che fa crescere molto. Si impara che nulla è garantito, nemmeno trovare la tavola apparecchiata al rientro a casa”.

Qual è il quartiere a cui si riferisce?

“Sono cresciuto tra Casoria e Secondigliano. Sono contesti complessi, che spesso comportano un’etichetta difficile da scrollarsi di dosso. Quando mi sono trasferito a Roma, mi è capitato di sentirmi ridotto a uno stereotipo: il ragazzo di quartiere di Napoli, un po’ ‘scugnizzo’. In realtà dietro realtà simili esistono storie, relazioni, profondità. Crescere in un ambiente del genere può diventare anche una risorsa, perché alimenta il desiderio di riscatto sociale. In contesti più agiati forse quella spinta è meno urgente. In situazioni più difficili nasce una determinazione diversa”.

È stato semplice spiegare ai suoi coetanei che voleva diventare attore?

“All’inizio ho tenuto questo desiderio soprattutto per me. Finché non si ottiene un risultato concreto, è raro che qualcuno incoraggi davvero. Gli amici più stretti mi hanno sostenuto. Tuttavia, dichiarare ‘voglio fare l’attore’ è un po’ come dire ‘voglio giocare in Serie A’: non è facile da spiegare. E forse non è stato semplice nemmeno ammetterlo con me stesso. Anche per questo mi sono avvicinato più tardi a questo percorso. Quando parlo di ritardo, mi riferisco al fatto che molti iniziano a studiare recitazione già a dieci o dodici anni. Per me, però, è stato il momento giusto: ero più maturo e avevo già qualcosa da raccontare. Se avessi iniziato a sei anni, forse a diciotto mi sarei sentito saturo. Invece ho costruito tutto gradualmente: scegliere i corsi, cercare un’agenzia, lavorare per pagarmi gli studi. Quando si investe personalmente nella propria formazione, ogni traguardo assume un valore diverso”.

Quale aspetto sente di essere riuscito a trasmettere attraverso il suo personaggio?

“Forse il rapporto con la nonna. Non ho più la mia (nonna Maria, a cui è dedicato anche il suo primo tatuaggio, una M sul petto, ndr), e rivivere quel legame attraverso il personaggio è stato intenso. Parlarne mi emoziona. Vivo questo ricordo con malinconia. Mi piace pensare, simbolicamente, che possa aver visto il mio lavoro: chissà se anche lì arriva Rai International (sorride, ndr). Dal punto di vista emotivo ho cercato di costruire un rapporto fatto di conflitti, affetto, ironia e complicità. Non considero il mio un ruolo tale da attribuirmi meriti particolari, ma ho provato a restituire quella dimensione affettiva con autenticità”.

Dopo il trasferimento a Roma è tornato a Napoli. Che effetto le ha fatto rientrare?

“Sono rientrato perché impegnato nelle prove di uno spettacolo. Non so se in futuro tornerò stabilmente a Roma o mi sposterò altrove. È una città che amo e che frequento spesso. Il rientro è stato accompagnato da notizie positive: mi sono esibito a teatro e, all’inizio di novembre, ho ottenuto un ruolo in Un posto al sole. È stato un periodo molto intenso. Tornare significa anche riscoprire ciò che si teme di aver trascurato. A Roma avevo amicizie e abitudini; a Napoli altrettanto. Vivere tra due città dà la sensazione di condurre due vite parallele, con la percezione costante di perdere qualcosa da entrambe le parti”.

Per accorciare i tempi verso il successo, non sarebbe stato più semplice puntare soltanto sull’aspetto fisico?

“In realtà nutro diverse insicurezze sul mio aspetto, anche se può non sembrare. Mi considero un ragazzo gradevole, ma non eccezionale. Il mondo della moda mi interessa, tuttavia non ho mai pensato seriamente di affidarmi solo a quello. Anche per caratteristiche fisiche: sono alto 1,78, non 1,85. Forse ho valutato l’idea di valorizzarlo, ma la recitazione mi offre molto di più. Permette di esprimere una dimensione interiore, non soltanto un’immagine. Un attore può lasciare un segno emotivo. Senza voler sminuire nessuno, un modello comunica attraverso una fotografia o una sfilata: è un linguaggio diverso”.

Insicurezze sul suo aspetto fisico. Quali, in particolare?

“Non mi piace molto il mio naso. Ho occhiaie marcate che mi fanno sembrare stanco. Probabilmente sono percezioni personali, ma influiscono. Spesso mi dicono che ho un’aria un po’ tormentata, dannata, quasi da poeta bohémien. Avrei preferito qualche centimetro in più in altezza. Tuttavia, sono dettagli relativi con cui ho in qualche modo fatto pace”.

Ha mai avvertito la pressione delle aspettative altrui?

“Sì. Prima di iniziare a lavorare con continuità la percepivo molto. Le domande erano ricorrenti: ‘Va bene, fai l’attore, ma dove possiamo vederti?’ oppure ‘Che cosa hai fatto finora?’. Il peso maggiore, però, era quello che mi imponevo da solo. Mi aspettavo risultati importanti, ma non tutto dipende esclusivamente dalla volontà personale”.

È riuscito a liberarsene?

“Non completamente. Anche se, in questo periodo, i riscontri positivi e gli apprezzamenti che sto ricevendo mi fanno sentire riconosciuto. Anche questa intervista ha per me un valore significativo. Guardavo le interviste di altri attori e pensavo che sarebbe stato bello potermi raccontare. Ora che sta accadendo, provo sorpresa e gratitudine”.

Che significato attribuisce al successo?

“Per me il successo è poter fare ciò che amo con continuità. Recitare, crescere, magari ottenere premi o riconoscimenti. Ma il traguardo più importante è svolgere il lavoro che si ama accanto alle persone care e renderle fiere. Un giorno mi piacerebbe costruire una famiglia tutta mia, con cui condividere tutto. La paura più grande è non riuscire a realizzarmi pienamente”.

Studiare all’università rappresenta un piano B?

“No. Ho scelto di iscrivermi perché il lavoro dell’attore lascia inevitabilmente del tempo libero tra un’attesa e l’altra. Mi sono chiesto perché non dedicarlo a un percorso che desideravo intraprendere. Volevo laurearmi per una motivazione personale. Ho scelto Comunicazione perché, pur non essendo recitazione, è un ambito vicino al mio settore: ufficio stampa, giornalismo, comunicazione in senso ampio. Non esiste un piano B: esiste solo il piano A. Studio per crescita culturale. Non ho mai voluto considerare un’alternativa e sono soddisfatto di riuscire, in questo periodo, a portare avanti entrambe le strade”.

Quando non recita e non studia, chi è Paolo?

“Una persona semplice. Apprezzo la quotidianità. Quando a Napoli torna il sole, mi piace fare un giro in moto vicino al mare e fermarmi al bar per una sigaretta. Sono gesti ordinari, ma per me hanno significato. Leggo molto. Non romanzi leggeri: Dostoevskij, Bukowski. Autori che aprono interrogativi più che offrire certezze. Forse è anche per questo che qualcuno mi attribuisce un’aria un po’ tormentata. Tendo a cercare un senso nelle esperienze, pur sapendo che una risposta definitiva non sempre esiste. Trascorro tempo con i miei amici più cari, vado in palestra, viaggio quando ne ho la possibilità. Anche pochi giorni lontano dalla routine sono preziosi: viaggiare mi arricchisce”.

C’è spazio per l’amore nella sua vita?

“Sì, e mi piacerebbe che fosse ampio. Non sono impegnato sentimentalmente da tempo. Ho vissuto una relazione di sei o sette mesi molto intensa. È stata l’esperienza emotiva più forte che abbia attraversato, nel bene e nel male. Ero profondamente innamorato. Oggi non c’è nessuno accanto a me, ma in futuro vorrei costruire qualcosa di solido. Sono una persona romantica. Desidero una relazione lunga e stabile. Una frase che mi è rimasta impressa dice: ‘Qualcuno che ti guarda prima che gli altri ti riconoscano’. Mi rappresenta molto. Dopo quella relazione non ho più provato la stessa intensità”.

Qual è il più grande atto d’amore che si è concesso?

“È una domanda complessa. Forse perché tendo a rivolgere l’attenzione più agli altri che a me stesso. In alcune fasi ho messo da parte relazioni che avrebbero potuto offrirmi affetto, perché ero concentrato sulla carriera. Non so se possa essere definito un atto d’amore verso di me, ma in quel momento ero consapevole di non poter offrire ciò che una relazione richiede. Forse anche questa è una forma di rispetto. Un gesto concreto, però, c’è stato: dopo aver ottenuto un ruolo importante mi sono regalato una motocicletta. La desideravo da anni e non ero mai riuscito a permettermela. È stato un momento di gratificazione personale, quasi liberatorio: raggiungere con le mie forze un obiettivo e concedermi qualcosa che sognavo. Andare in moto mi trasmette libertà e quiete. È come prendere distanza dai pensieri, positivi o negativi che siano. Allo stesso tempo riconosco che l’atto d’amore più grande l’ho già ricevuto: l’affetto della mia famiglia. Mi hanno sostenuto e visto prima di chiunque altro e spero di poter contare sulla loro presenza ancora a lungo”.

Quali sono oggi i suoi sogni?

“C’è un attore con cui mi piacerebbe lavorare: Riccardo Scamarcio. Sento una certa vicinanza per provenienza e percorso. Realizzare un film con lui sarebbe per me un traguardo importante. Esiste poi un desiderio più intimo: riuscire, attraverso il mio lavoro, a dire un giorno a mio padre ‘Hai fatto abbastanza, ora puoi riposare’. Vorrei poter alleggerire il suo carico e restituirgli almeno una parte di ciò che mi ha dato”.