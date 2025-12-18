Paolo Del Debbio assente a Dritto e Rovescio e sostituito da Mario Giordano "per un malanno", come sta

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Mario Giordano sostituisce a sorpresa Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio. Il giornalista ha preso il posto del collega alla conduzione del programma su Rete 4 per lo stupore del pubblico in studio. Il titolare della trasmissione è infatti a casa ammalato e non ha potuto prendere parte all’ultima puntata in onda giovedì 18 dicembre.

Mario Giordano alla conduzione di Dritto e Rovescio

A spiegare il motivo dell’assenza di Paolo Del Debbio è stato lo stesso conduttore di Fuori dal Coro a inizio trasmissione, accolto al suo ingresso in studio con un misto di applausi e proteste del pubblico.

“Non vi siete sbagliati questo è proprio Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio solo che ha avuto un piccolo malanno di stagione” ha precisato Mario Giordano.

ANSA

Paolo Del Debbio al congresso dei giovani di Forza Italia

L’assenza di Paolo Del Debbio

Sullo stesso profilo social della trasmissione è stato annunciato l’inizio della nuova puntata “questa sera eccezionalmente con Mario Giordano perché il nostro Paolo Del Debbio ha un piccolo malanno di stagione”.

Del resto non è la prima volta che l’ex direttore del Tg4 subentra al collega, già sostituito il 22 settembre e il 12 dicembre alla conduzione della trasmissione 4 di sera.

“Oh Paolo ci stai prendendo un po’ troppo l’abitudine, guarda che la gente vuole te qua, quindi devi tornare, mettiti in forma. Io cercherò di sostituirti come riesco” ha rimarcato ancora Giordano nella puntata di Dritto e Rovescio del 18 dicembre.

Lo sfogo di Del Debbio

In una recente puntata di 4 di sera, Del Debbio si era sfogato mettendo raccontando di vivere solo in casa, durante una trasmissione dedicata alla solitudine e alla sicurezza a Milano.

“Io sono anziano e vivo solo, ma non ho un cane“ è stato il commento ironico del conduttore che poi ha aggiunto con un tono più serio:

“Essere soli in una città come Milano è pesante“.