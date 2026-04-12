Paolo Del Debbio contro Piersilvio e Marina Berlusconi dopo la convocazione di Tajani a Mediaset: "Errore"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Paolo Del Debbio ha parlato della convocazione di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, nella sede Mediaset, sottolineando di scrivere per amicizia e non per astio a Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi. “La convocazione e il luogo scelto, in questo caso la sede di un di comunicazione, hanno un valore altissimo di tipo simbolico che supera addirittura quello dei temi trattati”, ha spiegato il conduttore.

Le parole di Paolo Del Debbio su Marina e Pier Silvio Berlusconi

In un editoriale sul quotidiano La Verità pubblicato il 12 aprile, Paolo Del Debbio ha scritto della convocazione di Antonio Tajani nella sede di Mediaset.

“Possono incontrare il segretario politico di Forza Italia o il ministro degli Esteri ma convocarlo nella sede di Mediaset per discutere di strategie politiche riguardanti il partito di Forza Italia, fondato dal padre dei due convocanti e tenuto in piedi economicamente, come noto anche ai sassi, grazie alle fideiussioni volute dal padre e confermate dai figli è un’altra cosa”, le parole del conduttore riportate da Open.

Poi il giornalista è entrato nel dettaglio del luogo scelto per la convocazione.

Ha “un valore altissimo di tipo simbolico che supera addirittura quello dei temi trattati”.

L’analisi sulla convocazione

Per Paolo Del Debbio “hanno sbagliato loro a convocarlo e ha sbagliato lui a farsi convocare”.

Poi spiega perché per lui è stato un errore.

“Queste cose si fanno riservatamente, molto riservatamente, con la consapevolezza che non è un bene che si sappia che questi incontri siano avvenuti. Si chiama, lo ripeto, opportunità politica”, ha scritto il giornalista.

Il conduttore ha ribadito che Antonio Tajani “doveva pretendere e imporre la riservatezza dell’incontro. Non facendolo, ha fatto male a sé stesso e anche al suo ruolo”.

Il consiglio agli amici Pier Silvio e Marina Berlusconi

Nell’editoriale scritto per La Verità, Paolo Del Debbio ha precisato di aver parlato dell’incontro per “amicizia e non per astio” nei confronti della famiglia Berlusconi.

“Agli amici si deve dire sempre la verità di quello che si pensa. Magari sbagliando, ma con sincerità e traspаrenza”, ha spiegato il conduttore.

Per quanto riguarda invece il futuro di Forza Italia, il consiglio è quello di fare congressi e lasciare che il partito cammini da solo: “Si diano consigli, spunti e riflessioni. Si usi la Fondazione Berlusconi, in questo momento di inconsistenza mondiale del pensiero politico, economico e geopolitico”.