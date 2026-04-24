Paolo Del Debbio e le parole di fuoco contro Solovyov, "la vergogna della razza umana sei tu non Meloni"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Lo scontro a distanza tra l’Italia e la propaganda russa ha toccato un nuovo culmine durante la puntata di Dritto e Rovescio del 23 aprile 2026. Paolo Del Debbio, visibilmente indignato, ha replicato duramente alle recenti offese rivolte da Vladimir Solovyov alla premier Giorgia Meloni, definita dal giornalista del Cremlino come “una vergogna della razza umana” e apostrofata con epiteti legati al fascismo.

Cosa ha detto Paolo Del Debbio contro Solovyov

Del Debbio ha scelto di rivolgersi direttamente al collega russo con parole pesantissime: “Caro Solovyov , te lo dico da giornalista a giornalista, io libero e tu no, la vergogna della razza umana sei tu, non Meloni”.

Una stoccata che mette nel mirino non solo le parole di Solovyov, ma la sua intera funzione di megafono della propaganda russa, contrapponendo la libertà di stampa occidentale al sistema mediatico di Mosca.

Il precedente tra i due giornalisti

Non è la prima volta che i due giornalisti si scontrano. Già nell’aprile del 2022, a pochi mesi dall’inizio dell’invasione in Ucraina, Solovyov era stato ospite in collegamento della trasmissione di Rete 4.

In quell’occasione, il clima era degenerato quando il russo aveva paragonato l’attuale democrazia italiana al ventennio fascista.

La reazione di Del Debbio era stata immediata e viscerale: “In questo studio ci sono almeno due figli di deportati nei campi di concentramento nazisti. Uno sono io. Eviti dunque di parlare di fascismo, perché mi fa inc******”.

Il riferimento era alla storia personale del conduttore e di Emanuele Fiano, allora presente in studio, a testimonianza di quanto il tema della memoria storica sia un nervo scoperto nel dialogo (impossibile) con i propagandisti russi.

Chi è Vladimir Solovyov

Ma chi è Vladimir Solovyov? In Russia è considerato uno dei volti più potenti della televisione di Stato, capace di influenzare milioni di cittadini attraverso i suoi programmi e il suo seguitissimo canale su Max (l’alternativa russa a WhatsApp).

Noto per i suoi toni aggressivi e per le minacce nucleari spesso rivolte all’Europa, Solovyov ha un legame particolare con l’Italia, dove possedeva diverse ville sul Lago di Como (tra cui una a Menaggio), sequestrate in seguito alle sanzioni internazionali del 2022.

Le sue costanti accuse di “fascismo” rivolte a Giorgia Meloni e al governo italiano vengono lette dagli analisti come un tentativo di colpire uno dei Paesi europei più fermi nel sostegno all’Ucraina, utilizzando una retorica che tenta di ribaltare la realtà storica e politica.