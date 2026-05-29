Paolo Del Debbio in pensione da lunedì 1 giugno, l'annuncio a Dritto e Rovescio: "Continuerò a lavorare"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’annuncio a sorpresa di Paolo Del Debbio sulla sua imminente pensione, arrivato in diretta tv nell’ultima puntata stagionale di Dritto e Rovescio, segna una svolta importante ma non definitiva per la rete. Nonostante il passaggio di consegne estivo, il giornalista ha rassicurato il pubblico confermando che continuerà a lavorare a Mediaset e dando appuntamento formale a settembre.

L’annuncio di Paolo Del Debbio in diretta tv

Nel corso dell’ultima puntata stagionale di Dritto e Rovescio, andata in onda in prima serata giovedì 28 maggio su Rete 4, il giornalista e conduttore Paolo Del Debbio ha sorpreso il pubblico annunciando ufficialmente che da lunedì 1° giugno andrà in pensione.

La clamorosa comunicazione è arrivata inaspettatamente in diretta tv durante uno scambio di battute con un’ospite in studio sul tema dei contributi previdenziali.

ANSA

Il conduttore toscano ha voluto subito rassicurare i propri sostenitori confermando la ferma intenzione di rimanere attivo nel panorama dell’informazione e precisando che questo importante traguardo non segnerà affatto il suo addio definitivo al mondo del giornalismo televisivo.

I ringraziamenti del conduttore a Dritto e Rovescio

Nel congedarsi temporaneamente dal suo affezionato pubblico, il conduttore ha espresso una profonda gratitudine verso tutta la sua squadra tecnica e redazionale che opera quotidianamente dietro le quinte.

Del Debbio ha infatti dichiarato in studio: “Voglio ringraziare tutti quelli che lavorano per la trasmissione perché dietro alla mia faccia, che è quella che appare, c’è un gruppo validissimo di persone, tra l’altro molte giovani, uomini e donne, che fanno un lavoro straordinario”.

Il giornalista ha poi rivendicato con grande orgoglio i reportage più complessi curati dal talk, citando esplicitamente “la violenza nel mondo femminile islamico. Ecco, questo a me rende fiero”, aggiungendo poi che “quando entro in trasmissione, sono sicuro di questi foglietti dove c’è scritto i servizi eccetera, per cui entro sereno, perché so di avere dietro chi lavora bene“.

Nuovi progetti dopo la pensione

Nonostante l’imminente accesso alla pensione, il futuro professionale del giornalista resta saldamente legato a Mediaset grazie a un accordo a lungo termine siglato direttamente con i vertici aziendali di Cologno Monzese.

L’annuncio di Paolo Del Debbio

Da lunedì 1° giugno il conduttore passerà stabilmente il testimone della striscia quotidiana intitolata “4 di sera” al collega Francesco Vecchi, aprendo una programmata fase di transizione per i palinsesti estivi della rete.

La conferma più attesa dai fedelissimi del talk show politico è arrivata però nei minuti finali della trasmissione, quando il volto simbolo della rete ha dato formalmente appuntamento all’autunno salutando così i propri telespettatori: “Quando farete le vacanze, buone vacanze a tutti. Ci rivediamo a settembre“.