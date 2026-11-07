Paolo Del Debbio si confessa tra studi in seminario, esaurimento nervoso e l'idea di ritirarsi a meditare

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Paolo Del Debbio, a partire dal 10 novembre, sbarcherà di nuovo nelle librerie con l’opera “Dio. Può dare senso alla vita un mistero incomprensibile?” Il giornalista ha riflettuto a fondo su alcune domande universali che riguardano l’uomo, tornando anche a parlare dell’idea avuta a 16 anni di ritirarsi dalla “confusione del mondo” e dedicarsi solamente allo studio e alla meditazione.

Paolo Del Debbio: gli studi in seminario e l’esaurimento nervoso

Intervistato dal Corriere della Sera, Del Debbio ha spiegato che ha aperto il suo nuovo libro con un pensiero sul concetto di disorientamento: “L’ho conosciuto varie volte, in fasi più acute e in fasi più miti, e lo conosco ancora. Il disorientamento è connaturato alla nostra natura. L’uomo cerca certezze, stabilità, pace interiore, ma la vita spesso non gliele concede. La vita, in forme più o meno strazianti — non necessariamente di sofferenza, anche di gioia — ti disorienta”.

Il giornalista ha studiato in seminario e da anni gira la voce che volesse diventare prete. “Più che farmi prete, a 16 anni, volevo ritirarmi dalla confusione del mondo, per studiare e meditare – ha raccontato – e questo me lo sono portato dentro. Presi un esaurimento nervoso perché in due anni avevo letto la “Summa Theologiae” di San Tommaso: 35 volumi con testo a fronte, ma il professore di filosofia, un prete, mi costringeva giustamente a leggerli in latino”.

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San Tommaso ha provato a dimostrare con la ragione l’esistenza di Dio, senza però spiegare cosa possa essere l’entità divina. “E nessuno potrà mai saperlo – ha affermato il conduttore – Tommaso costruisce le prove dell’esistenza di Dio, come fosse un bambino che gioca con i Lego, ma questo non vuol dire che conosciamo Dio; vuol dire che mirando la natura possiamo risalire a una causa che ha provocato tutto questo. Dio rimane un mistero”.

E ancora: “Nessuno lo conosce, fuorché l’unico che è tornato dalla morte: Cristo. Il mistero è necessario affinché l’uomo creda. Il mistero è il riparo al limite che noi incontriamo con la sofferenza, le delusioni, le cadute. Gli skandalon, gli inciampi, sino all’inciampo supremo, la morte”.

La puntualizzazione al messaggio di Papa Francesco

Del Debbio ha poi analizzato l’operato di Papa Francesco, osservando che il suo messaggio “era molto etico, ecologico, sociale”, rimarcando che nei Vangeli la figura del povero è assolutamente centrale. Ha però mosso una puntualizzazione: “Ma non ho visto nella predicazione di Francesco il teocentrismo, la centralità di Dio. Avrei preferito che parlasse un po’ più del mistero. Ma lo rispetto: veniva dal Sud America, dalla realtà delle villas miserias, delle favelas; e il Papa è un uomo, si porta dietro la sua umanità, che è fatta del suo vissuto”.

L’opinione sul messaggio di Papa Leone XIV

Oggi la Chiesa cattolica è guidata da Papa Leone XIV. “Si è formato sui testi di Agostino, un gigante assoluto – ha spiegato il giornalista – Leone guarda alla comunità e all’interiorità, che è il punto focale di Agostino: “Non cercare la verità altrove; torna in te stesso, e lì la troverai”. “La città di Dio” è un libro sapienziale più che storico, è una lettura spirituale della caduta di Roma. “Magnifica humanitas”, l’enciclica di Leone, affronta un tema tecnico come l’intelligenza artificiale con grande competenza. Del resto Prevost ha fatto studi scientifici”.

Secondo Papa Leone, un eventuale mondo post-umano sarebbe un cataclisma per la nostra specie. Del Debbio è d’accordo con il Santo Padre: “Un orrore. Dio ci salvi e ci benedica: l’anima in un robot non ci sarà mai. E senza l’anima, senza lo spirito, l’uomo non trascende se stesso; resta schiavo del suo corpo e del suo mondo materiale. Gli manca la parte più bella della vita”.

Del Debbio: “Non temo la morte, ma ho paura della perdita delle capacità cognitive”

Il conduttore ha anche riferito di non temere la morte, bensì la sofferenza per la perdita delle capacità cognitive. “Dio – ha riflettuto – ci ha dato questo grande dono della ragione… mi basterebbe lasciare in funzione i due indici, della mano destra e della sinistra, con cui scrivo a macchina, e se possibile un pollice, per le cancellature”.