Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mario Giordano ha sostituito nuovamente Paolo Del Debbio alla conduzione delle trasmissioni 4 di Sera e Dritto e Rovescio nella serata di giovedì 26 novembre. Del Debbio è alle prese con una lieve indisposizione ma come annunciato dal collega, che ha tranquillizzato i telespettatori, "tornerà presto".

Il saluto di Mario Giordano a 4 di Sera

Mario Giordano ha salutato i telespettatori all’inizio della puntata di 4 di Sera di giovedì 26 novembre e ha spiegato il motivo dell’assenza del conduttore "titolare", Paolo Del Debbio, impossibilitato a prendere parte alla puntata per un’indisposizione.

Le sue parole: "Buonasera, come vedete anche stasera ci sono io. Paolo non ha niente di grave, ha ancora una piccola indisposizione. Come ieri, quindi, stasera lo sostituisco io. Tornerà presto".

Mario Giordano ha poi chiesto un forte applauso per il suo collega al momento fermo ai box. Dopo che l’invito è stato raccolto dai telespettatori, il conduttore ha aggiunto: "Paolo, così guarisci più in fretta".

Le parole di Mario Giordano a Dritto e Rovescio

Anche all’inizio della puntata di Dritto e Rovescio, Mario Giordano ha spiegato il motivo della sua presenza in conduzione al posto di Paolo Del Debbio: "Buonasera, come avete già visto a 4 di Sera, stasera vi tocca Mario Giordano. Paolo ha una lieve indisposizione".

Il conduttore della puntata di giovedì 26 novembre ha poi detto: "Il mio grande amico Paolo Del Debbio è a casa e so che ci sta guardando". E ha aggiunto scherzando: "Guai a te se cambi canale perché i ragazzi hanno preparato una puntata bellissima. Stai fermo lì immobile".

Le precedenti assenze di Paolo Del Debbio in tv

Non è la prima volta che Mario Giordano sostituisce Paolo Del Debbio alla conduzione dei suoi programmi televisivi.

Anche lo scorso settembre, la sostituzione era stata motivata con "una lieve indisposizione". A dicembre 2025, Mario Giordano aveva detto: "Paolo ha avuto un piccolo malanno di stagione".

Precedenti simili si erano già verificati in precedenza il 22 settembre 2025 e il 12 dicembre 2024, quando Mario Giordano aveva sostituito il collega a 4 di Sera, e ancora prima, il 15 febbraio 2024, quando a subentrare, sempre in seguito a un problema di salute, era stato invece il giornalista Marcello Vinonuovo.