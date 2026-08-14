Paolo Falco segretario di Forza Italia morto a Caserta, figlio dell'ex sindaco trovato senza vita nello studio

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Lutto nella politica, è morto a 45 anni Paolo Falco, segretario cittadino di Forza Italia a Caserta. L’uomo è stato trovato privo di vita all’interno del suo studio professionale di avvocato. Cordoglio è stato espresso dal partito e, in particolare, dal segretario regionale in Campania.

La morte di Paolo Falco

Paolo Falco era un avvocato penalista del foro di Caserta. È stato trovato senza vita nel suo studio in via Napoli.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati gli agenti della polizia di Stato per analizzare il luogo.

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L’uomo era anche coordinatore cittadino di Forza Italia nella città campana.

Restano al momento da chiarire le cause del decesso. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a stabilire quanto accaduto.

Chi era Paolo Falco

Da quanto riporta Caserta Today, Paolo Falco era una figura conosciuta nel panorama politico del capoluogo.

Nel maggio 2025 era stato eletto coordinatore cittadino di Forza Italia, dopo aver ricoperto nei mesi precedenti l’incarico ad interim.

Era anche segretario del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere.

Paolo Falco era inoltre figlio dell’ex sindaco di Caserta Luigi Falco, elemento che aveva contribuito a rendere il suo nome particolarmente noto nella città.

Negli ultimi mesi Falco era stato particolarmente attivo nel dibattito cittadino, intervenendo su temi legati alla vivibilità del centro, ai parcheggi, alla viabilità e alla gestione degli spazi pubblici.

Il cordoglio della politica

In tanti hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, a partire da esponenti politici, amici e conoscenti.

“Siamo attoniti per la morte di Paolo Falco. Forza Italia Campania piange disperata la scomparsa improvvisa dell’avvocato, segretario cittadino del partito a Caserta”, ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale del partito in Campania.

“Paolo – ha ricordato l’esponente azzurro – era un avvocato rispettato e attento. Era entrato da qualche anno in Forza Italia riuscendo a raggiungere il cuore di tutti. Suo padre Gigi è stato senza dubbio il miglior sindaco nella storia di Caserta e intenzione del partito era quella di portare il nome di Paolo al tavolo delle candidature”.