Paolo Foglino e il figlio Francesco di 17 anni morti in casa a Guarene, forse per il monossido di carbonio
Due persone, padre e figlio, sarebbero morte per intossicazione da monossido di carbonio a Guarene, in provincia di Cuneo
Due persone, Paolo Foglino, 57 anni,e Francesco 17 anni, padre e figlio, sarebbero morte intossicate in casa, nella notte dell’11 gennaio a Guarene, in provincia di Cuneo. L’abitazione si trova nella frazione di Castelrotto. Nell’appartamento, in cui risiedevano le vittime, sono accorsi carabinieri e vigili del fuoco che dovranno eseguire tutti gli accertamenti per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.
Paolo Foglino e il figlio Francesco morti per intossicazione
Secondo La Stampa, tra le ipotesi della morte ci sarebbe quella che Paolo Foglino e il figlio Francesco siano morti per intossicazione da monossido di carbonio.
A dare l’allarme sarebbe stato un familiare che avrebbe chiamato i soccorsi.
La Gazzetta d’Alba riporta che la chiamata di intervento ai Vigili del fuoco sarebbe arrivata alle 8.50 del 12 gennaio.
La morte di Paolo Foglino e il figlio Francesco è stata confermata dal sindaco di Guarene, Simone Manzone, che al momento non rilascia dichiarazioni.
L’Osteria dei Sognatori di Alba
La famiglia Foglino è molto conosciuta ad Alba perché la vittima è uno dei titolari dell’Osteria dei sognatori, tra i locali più famosi della cittadina.
Il padre di Paolo Foglino, inoltre, era stato assessore comunale alle Finanze.
Cos’è il monossido di carbonio
Il monossido di carbonio (CO) è un gas che ha delle caratteristiche davvero particolari.
È infatti inodore e incolore.
Viene emesso dai motori a benzina, dai fornelli, dalle stufe, dai generatori e dalle lampade a gas, oppure che bruciano carbone o legno.
Come riporta l’Istituto Superiore di Sanità, il monossido di carbonio è un “gas che provoca la morte quasi immediata di chiunque lo respiri”.
Come accorgersi di una fuga di gas
Nel caso di una fuga di gas, i sintomi più comuni sono:
- mal di testa
- vertigini
- debolezza
- nausea
- dolori al petto
- vomito
- stato confusionale
Se si teme la presenza di monossido di carbonio, è necessario immediatamente aprire porte e finestre per migliorare la ventilazione e consentire l’ingresso di ossigeno nei locali.
L’ossigeno corregge la miscela di aria e gas e permette di evitare un’intossicazione.