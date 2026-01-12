Paolo Foglino e il figlio Francesco di 17 anni morti in casa a Guarene, forse per il monossido di carbonio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Due persone, Paolo Foglino, 57 anni,e Francesco 17 anni, padre e figlio, sarebbero morte intossicate in casa, nella notte dell’11 gennaio a Guarene, in provincia di Cuneo. L’abitazione si trova nella frazione di Castelrotto. Nell’appartamento, in cui risiedevano le vittime, sono accorsi carabinieri e vigili del fuoco che dovranno eseguire tutti gli accertamenti per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Paolo Foglino e il figlio Francesco morti per intossicazione

Secondo La Stampa, tra le ipotesi della morte ci sarebbe quella che Paolo Foglino e il figlio Francesco siano morti per intossicazione da monossido di carbonio.

A dare l’allarme sarebbe stato un familiare che avrebbe chiamato i soccorsi.

La Gazzetta d’Alba riporta che la chiamata di intervento ai Vigili del fuoco sarebbe arrivata alle 8.50 del 12 gennaio.

La morte di Paolo Foglino e il figlio Francesco è stata confermata dal sindaco di Guarene, Simone Manzone, che al momento non rilascia dichiarazioni.

La famiglia Foglino è molto conosciuta ad Alba perché la vittima è uno dei titolari dell’Osteria dei sognatori, tra i locali più famosi della cittadina.

Il padre di Paolo Foglino, inoltre, era stato assessore comunale alle Finanze.

Cos’è il monossido di carbonio

Il monossido di carbonio (CO) è un gas che ha delle caratteristiche davvero particolari.

È infatti inodore e incolore.

Viene emesso dai motori a benzina, dai fornelli, dalle stufe, dai generatori e dalle lampade a gas, oppure che bruciano carbone o legno.

Come riporta l’Istituto Superiore di Sanità, il monossido di carbonio è un “gas che provoca la morte quasi immediata di chiunque lo respiri”.

Come accorgersi di una fuga di gas

Nel caso di una fuga di gas, i sintomi più comuni sono:

mal di testa

vertigini

debolezza

nausea

dolori al petto

vomito

stato confusionale

Se si teme la presenza di monossido di carbonio, è necessario immediatamente aprire porte e finestre per migliorare la ventilazione e consentire l’ingresso di ossigeno nei locali.

L’ossigeno corregge la miscela di aria e gas e permette di evitare un’intossicazione.