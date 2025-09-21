Paolo Mendico morto suicida a 14 anni, in mille per la fiaccolata a Santi Cosma e Damiano

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un migliaio di persone ha partecipato alla fiaccolata per ricordare Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita dopo aver denunciato episodi di bullismo. Il corteo ha attraversato le strade di Santi Cosma e Damiano, il comune in provincia di Latina dove Paolo viveva. In prima fila la sua famiglia, dietro allo striscione con la scritta “Buon viaggio Paolo”.

Fiaccolata in ricordo di Paolo Mendico

Ad aprire il corteo che si è tenuto nella serata di sabato 20 settembre c’erano i sindaci del comprensorio. Insieme a loro, in prima fila, i genitori e il fratello di Paolo Mendico.

Sparsi nel corteo, oltre a tanti cittadini del paese, anche gli studenti dell’Istituto Pacinotti, la scuola frequentata da Paolo. Il corteo è stato organizzato a dieci giorni dalla scomparsa del ragazzo.

Uno striscione dei tifosi del Palermo per ricordare Paolo Mendico

Morte Paolo Mendico, il messaggio dell’arcivescovo

”Il senso di questa serata è proprio di vicinanza a questa famiglia e anche un po’ a questa comunità perché è abbastanza ferita. Sono vicino anche ai tanti ragazzi di qui perché purtroppo in queste cose non è che sono tutti colpevoli. Quindi, a modo nostro, siamo venuti per dire ai ragazzi anche di imparare a parlare in maniera più costruttiva” ha detto monsignor Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta, durante la fiaccolata.

Lo stesso arcivescovo ha aggiunto: “Vorrei che tutti facessimo quello che Paolo ha chiesto: conservargli un posto in prima fila”.

Il riferimento è all’ultimo messaggio di Paolo Mendico inviato sulla chat di classe, proprio la sera prima della ripresa della scuola.

Le parole dei genitori di Paolo Mendico

Come riportato dal Corriere della Sera, al corteo era presente un amico di Paolo Mendico, suo compagno di classe alle scuole elementari. Il ragazzo, fisicamente molto più grande di Paolo, ha detto di essere “l’unico che lo difendeva dai bulli che lo perseguitavano già alle elementari”.

“Sono venuti in tanti, ma non c’è consolazione”, ha detto Giuseppe Mendico, padre di Paolo.

“Diamo un consiglio anche ai ragazzi che hanno bullizzato mio figlio, devono smetterla, devono imparare a volersi bene, si devono immedesimare nei ragazzi in difficoltà”, ha detto la madre di Paolo Mendico, intervistata da Skuola.net.