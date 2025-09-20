Paolo Mendico morto suicida a 14 anni, l’ultima chat con i compagni di classe: “Lasciatemi un posto”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il giorno prima del rientro a scuola Paolo Mendico aveva chattato con i compagni. Nel gruppo di classe su WhatsApp il 14enne, morto per suicidio a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, aveva chiesto di potersi sedere al primo banco. Dai messaggi non traspare nessuna tensione con i compagni di classe, almeno in apparenza.

Gli ultimi messaggi di Paolo Mendico nella chat

A svelare il contenuto degli ultimi messaggi nella chat della classe di Paolo Mendico è il Corriere della Sera. La chat è stata mostrata da un compagno di Paolo al padre.

“Ci siamo scritti fino all’ultimo”, ha detto il ragazzo. E in effetti dai messaggi si evince che Paolo aveva chiesto di potersi sedere al primo banco nel giorno della ripresa della scuola.

Il giovane viveva a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina

La preoccupazione di Paolo per il primo banco

Una richiesta che era stata accolta di buon grado dai compagni la sera del 10 settembre. “Ok ok va bene”, la risposta nella chat al desiderio di Paolo Mendico. Nulla di strano, dunque, almeno nella chat di classe.

Ma spetterà agli inquirenti fare chiarezza anche su scambi di messaggi avvenuti in passato, per capire se effettivamente – come denunciato dai genitori – il 14enne Paolo Mendico fosse finito nel mirino di alcuni bulli. Oltre alla chat di classe, anche le altre interazioni online del giovane saranno oggetto dell’inchiesta, visto che sono stati sequestrati anche altri strumenti usati dalla vittima per collegarsi su internet e giocare online.

I messaggi di Paolo Mendico confermano la sua volontà di iniziare bene l’anno scolastico dopo aver recuperato brillantemente il debito che aveva ricevuto in matematica.

Le indagini sul suicidio di Paolo Mendico

Un interesse che contrasta con quanto detto alla madre sempre in quelle ore, quando Paolo aveva espresso una certa insofferenza pensando al rientro in classe.

Il 14enne di Santi Cosma e Damiano, piccolo paese tra le province di Latina, Frosinone e Caserta, si era anche tagliato i capelli per non dare adito alle prese in giro di alcuni compagni. Dopo aver chattato con i compagni Paolo è salito in camera, al piano superiore della casa, e da quel momento non si è saputo più nulla di lui.

“Qualunque sarà l’esito sotto il profilo penale – ha detto il procuratore Carlo Fucci – tutto quello che stiamo acquisendo probabilmente ci dimostrerà ancora una volta che, quando il contesto sociale non è in grado culturalmente di comprendere e di accettare, di condividere gli altri, queste tragedie continueranno a verificarsi”. Questa sera alle 20 è in programma una fiaccolata in ricordo di Paolo Mendico a Santi Cosma e Damiano.