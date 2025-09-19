Paolo Mendico morto suicida a 15 anni, la rabbia del padre contro i genitori dei bulli: "Non ci hanno aiutato"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Ci siamo attaccati di brutto con una madre al telefono, ma non è stato fatto nulla”: sono parole di Giuseppe Mendico, papà di Paolo, il ragazzino di 15 anni morto suicida l’11 settembre, nel giorno in cui sarebbe dovuto tornare in classe all’istituto tecnologico “Pacinotti” di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Il padre ha raccontato a Repubblica come, nei mesi scorsi, i genitori avessero cercato di fermare le persecuzioni subite dal figlio, contattando direttamente le famiglie dei presunti bulli.

Paolo Mendico morto suicida a 15 anni

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Cassino, si concentra ora sui quattro ragazzi indicati dai genitori di Paolo come presunti bulli.

Sono stati acquisiti i messaggi nelle chat scolastiche e gli atti di denuncia.

Paolo Mendico sarebbe stato vittima di bullismo

I Mendico sono stati riconvocati dai carabinieri di Latina per chiarire alcuni passaggi legati alle accuse, che includono anche episodi risalenti alle scuole elementari.

Non ci sarebbero per ora responsabilità penali a carico dei genitori dei ragazzi coinvolti, ma resta un pesante risvolto morale.

Intanto la città appare avvolta da una cappa di silenzio: tra chi aveva mostrato affetto a Paolo oggi prevale l’omertà, mentre in classe resta quel banco vuoto che pesa come un macigno.

Il rimpianto dell’assessora

Ester Del Giudice, assessora all’Istruzione, ha ricordato di aver notato già lo scorso anno episodi violenti tra studenti della scuola di Paolo, tanto da proporre controlli della polizia locale alle fermate degli autobus.

“Abbiamo fatto incontri contro il bullismo, anche nella sua classe. Paolo partecipava, ma non sembrava emergere un disagio. Evidentemente qualcosa non ha funzionato”, ha ammesso l’assessora.

Le parole del ministro Valditara

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha invece assicurato che lo Stato farà la sua parte.

“Vogliamo la verità su Paolo. Il bullismo è la manifestazione più bieca della prepotenza, e la scuola deve difendere i più fragili. Gli ispettori stanno lavorando a fondo e arriveranno a delle conclusioni”, ha spiegato il ministro.

La fiaccolata per Paolo

Il 20 settembre, si terrà una fiaccolata in memoria di Paolo.

Il corteo partirà alle 20 dalla caserma dei carabinieri e raggiungerà piazza Rossi, dove l’arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari, leggerà un messaggio di vicinanza alla famiglia.