Paolo Mendico morto suicida a 15 anni, verifiche su scuola e compagni dopo l'accusa del fratello: l'indagine

Dopo la lettera inviata dal fratello di Paolo Mendico alla presidente del Consiglio Meloni, la procura di Cassino ha aperto un’inchiesta sul suicidio del ragazzo di 15 anni. In corso verifiche sia sui compagni di scuola, sia sul rispetto, da parte dell’istituto che il 15enne frequentava, dei protocolli anti bullismo.

Aperta un’inchiesta sul suicidio di Paolo Mendico

Carlo Fucci, procuratore della repubblica di Cassino, ha trasmesso alla procura dei minori gli atti sulla morte di Paolo Mendico, 15 anni, studente dell’Istituto Pacinotti di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina.

La decisione è arrivata dopo la pubblicazione della lettera del fratello di Paolo, diretta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in cui la famiglia fa riferimento a episodi di bullismo subiti dal ragazzo proprio a scuola.

La procura ha disposto verifiche sui compagni di classe di Paolo, ma anche sull’atteggiamento dell’Istituto Pacinotti stesso. I carabinieri controlleranno che eventuali segnalazioni della famiglia siano state considerate e se sia stato seguito il protocollo anti bullismo, con il coinvolgimento dei servizi sociali.

La morte del ragazzo e la lettera del fratello

Paolo Mendico è morto la mattina dell’11 settembre scorso, poche ore prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Avrebbe dovuto frequentare il secondo anno dell’Iti Antonio Panciotti, nella sede distaccata del comune dove abitava, Santi Cosma e Damiano.

Nei giorni successivi, la famiglia ha denunciato di aver più volte informato le autorità competenti di episodi di bullismo contro il ragazzo, ma di non aver ricevuto aiuto. I genitori avrebbero anche dichiarato che al funerale del 15enne si sarebbe presentato un solo compagno di classe, stando a quanto riportato dal sito di informazione Open.

Il fratello di Paolo ha anche scritto una lettera, indirizzata alla presidente del Consiglio Meloni, in cui accennava agli atti di bullismo subiti dal 15enne.

La risposta della preside della scuola

La preside dell’Istituto Pacinotti, Gina Antonetti, ha risposto sia all’avvio dell’inchiesta, sia alla lettera del fratello di Paolo, difendendo l’operato della scuola e del personale.

Antonetti ha smentito che al funerale non ci fossero compagni di classe di Paolo, affermando al contrario che alla cerimonia avrebbe partecipato “tutta la scuola”. La psicologa dello sportello di ascolto in cui si recava il ragazzo, inoltre, non avrebbe rilevato in lui nessuna criticità. La dirigente ha affermato:

Ciò che stanno dicendo i suoi genitori [di Paolo, ndr] è per noi motivo di dispiacere, ma è anche profondamente ingiusto.