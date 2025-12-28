Paolo Mendico morto suicida, ispettori del Ministero dell'Istruzione puntano il dito contro la scuola

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato ispettori nella scuola frequentata da Paolo Mendico, il 14enne morto suicida lo scorso settembre a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Dalla relazione emergerebbero criticità nella gestione dei comportamenti in classe e la mancata attivazione dei protocolli antibullismo.

Paolo Mendico morto suicida: nuovi dettagli sulla relazione del Ministero

La tragedia che ha sconvolto Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, dove il 14enne Paolo Mendico si è tolto la vita lo scorso 11 settembre, continua a far discutere.

Si aggiungono nuovi dettagli al caso, a seguito dell’invio, da parte del Ministero dell’Istruzione, di alcuni ispettori, che hanno effettuato verifiche nella scuola frequentata dalla giovanissima vittima.

Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori di Paolo

Gli ispettori hanno redatto una relazione nella quale sembrano evidenziare che la scuola avrebbe potuto fare di più.

Il parere degli ispettori

Secondo quanto riportato da La Repubblica, che ha avuto accesso alla relazione degli ispettori del Mim, la scuola frequentata da Paolo Mendico avrebbe infatti dovuto avviare un protocollo antibullismo.

La classe frequentata dal 14enne, infatti, presentava “comportamenti non conformi al regolamento d’istituto”.

Il sopralluogo effettuato dagli ispettori, al contrario, avrebbe mostrato una mancata attivazione degli adeguati protocolli. Sarebbe inoltre mancata una valutazione approfondita, nonostante i comportamenti in molti casi aggressivi da parte di alcuni elementi del gruppo classe.

Le richieste di procedimenti disciplinari

Sulla base di quanto emerso, gli ispettori inviati dal Ministero avrebbero chiesto tre procedimenti disciplinari, che interessano la dirigente scolastica, la vicepreside e la responsabile della succursale.

Sia la dirigente scolastica che la vicepreside avrebbero escluso la presenza di atti di bullismo scolastico ai danni di Paolo Mendico, nonostante le segnalazioni avanzate dalla famiglia e dagli insegnanti.

Le dichiarazioni cozzano però con quanto sostenuto dai genitori del 14enne, che sostengono di aver incontrato almeno cinque o sei volte la vicepreside, segnalando episodi di derisioni e violenza perpetrati ai danni del figlio.

I comportamenti attuati ai danni della vittima, secondo gli ispettori, non presenterebbero una sufficiente ripetitività nel tempo.

Sebbene questo sia necessario perché si possa parlare di bullismo, in questi casi un semplice richiamo isolato non basta.