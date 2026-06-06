Paolo Meneguzzi, l’intervista al cantante: “Non ho smesso di sognare e Fourteen ne è la provaˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che, quando smettono di occupare il centro della scena, iniziano lentamente a scomparire. E poi ce ne sono altri che semplicemente cambiano posto, come è accaduto a Paolo Meneguzzi. Quando risponde al telefono è appena rientrato dalla Sicilia, dove la sera precedente si è esibito davanti al pubblico che da oltre vent’anni continua a cantare le sue canzoni. Dall’altra parte della linea, però, non c’è un uomo impegnato a celebrare i trent’anni di carriera che ricorrono proprio quest’anno. Non c’è nemmeno l’ex teen idol che ha attraversato due continenti, conquistando prima il Sud America e poi l’Italia. C’è soprattutto un uomo che parla con l’entusiasmo quasi contagioso di chi ha appena iniziato qualcosa di nuovo. Quel qualcosa si chiama Fourteen. Un progetto nato sei anni fa insieme ad Alberto Meroni e che oggi punta a portare in Italia un modello ispirato al K-pop attraverso una serie televisiva Rai, una girl band e un universo narrativo capace di unire musica, social network e racconto audiovisivo. Un’idea ambiziosa. Forse persino rischiosa. Sicuramente controcorrente in un’industria che da tempo fatica a immaginare percorsi davvero nuovi. Eppure, più l’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Paolo Meneguzzi procede, più Fourteen smette di essere soltanto un progetto: diventa una chiave. La chiave per entrare nella testa di un artista che, per la prima volta dopo molto tempo, sembra voler raccontare non tanto quello che ha fatto, quanto il motivo per cui lo ha fatto. Perché dietro il ragazzo che riempiva i palazzetti dei due mondi, dietro i dischi di platino, dietro le classifiche e dietro quell’etichetta di teen idol che per anni ha accompagnato il suo nome, c’è sempre stata una figura meno conosciuta: quella di un uomo che si è costruito da solo. Uno che sceglieva i suoni, i produttori, i ballerini, le copertine. Uno che progettava prima ancora di eseguire. Uno che ancora oggi soffre quando il proprio percorso viene liquidato come il risultato di un’operazione costruita a tavolino. E allora Fourteen diventa anche un modo per chiudere un cerchio. Perché Paolo Meneguzzi non nasconde di riconoscere in quelle ragazze una parte di sé. Non il cantante che era, ma il costruttore di sogni che è sempre stato. Nel corso dell’intervista si parla di musica, naturalmente. Ma si parla soprattutto di amore. Di quel bisogno quasi viscerale di dare e ricevere affetto che lui stesso individua come il motore nascosto della propria carriera. Si parla della malattia del padre, del momento in cui ha scoperto che la vita può cambiare direzione senza chiedere permesso. Si parla di una frase pronunciata da sua madre che ancora oggi considera decisiva: «O sei dentro o sei fuori». E si parla del tempo. Del tempo che passa. Del tempo che resta. Del tempo che, forse, è l’unica cosa che non si può recuperare. Per questo, quando si chiede a Paolo Meneguzzi perché abbia rifiutato reality show, programmi televisivi e occasioni che avrebbero potuto riportarlo stabilmente sotto i riflettori, la risposta arriva senza esitazioni: «Perché non volevo perdere tempo». È una frase che racconta molto più di qualsiasi bilancio di carriera. Perché forse la storia che emerge da questa conversazione non è quella di un artista che si è allontanato dalla scena. È la storia di un uomo che ha smesso di inseguire il personaggio per provare a proteggere la persona. E che oggi, paradossalmente, sembra più libero di quando era all’apice del successo.

Paolo Meneguzzi, che cos’è Fourteen?

“Fourteen è una sorta di sogno, o forse sarebbe più corretto parlare di una visione, che io e Alberto Meroni abbiamo avuto quasi sei anni fa. Per raccontarne davvero l’origine, però, bisogna tornare ancora più indietro, a circa nove anni fa, quando abbiamo iniziato a lavorare a un film intitolato Stars. Già allora volevamo rappresentare l’intero percorso tipico del K-pop, trasportandolo all’interno di una storia che riguardasse alcune band europee. L’obiettivo era raccontare quel modello di formazione artistica che caratterizza il mondo degli idol coreani, inserendolo in una narrazione più vicina alla nostra cultura. Nel film compaiono quattro band che frequentano una scuola molto prestigiosa. In qualche modo, quella scuola rappresenta le grandi agenzie del K-pop: strutture che selezionano ragazzi molto giovani e li formano affinché possano diventare idol. All’interno della storia c’è una direttrice molto severa, che proibisce le relazioni sentimentali e sottopone gli allievi a una disciplina rigidissima, affinché possano concentrarsi esclusivamente sullo studio e sulla crescita artistica. Poi, naturalmente, accade ciò che succede in tutte le grandi storie romantiche: nasce una coppia che decide di infrangere le regole. È una situazione che richiama molto Romeo e Giulietta. Da lì prende forma il conflitto e l’intero sistema entra in crisi. Siamo partiti da quell’idea e da quel film, che peraltro è ancora inedito. Ci auguriamo di riuscire presto a trovargli una distribuzione. Al di là di questo, però, Stars è stato soprattutto un modo per fare esperienza e approfondire tutto ciò che riguarda il mondo del K-popˮ.

Quindi, in qualche modo, è stato il primo passo verso Fourteen.

“Da lì abbiamo iniziato a sviluppare l’idea di una serie televisiva. Abbiamo deciso di rivolgerci a un pubblico più giovane rispetto a quello del film e, da questa riflessione, è nato il progetto Fourteen. L’obiettivo era creare una band collegata a una serie televisiva, all’interno di un progetto più ampio e transmediale, che comprendesse televisione, social network e discografia. Non un prodotto limitato a un solo mezzo di comunicazione, ma una realtà capace di vivere contemporaneamente su più piattaformeˮ.

L’aspetto interessante è che tutto questo nasce dal K-pop. In Italia, però, questa definizione viene spesso utilizzata in modo molto generico. Qualsiasi prodotto musicale proveniente dalla Corea viene etichettato come K-pop. Lei, invece, come definirebbe il genere?

“Ho una mia interpretazione, che forse non coinciderà del tutto con l’evoluzione futura del fenomeno, ma rappresenta la mia visione. Credo che il K-pop, con il tempo, smetterà di essere percepito semplicemente come un fenomeno geografico legato alla Corea e diventerà un vero e proprio genere o linguaggio artistico. Un po’ come accade oggi con il rock: non pensiamo più al luogo in cui è nato, ma a una precisa forma espressiva. Sono convinto che il K-pop finirà per identificare un determinato modo di concepire la musica e lo spettacolo, indipendentemente dalla provenienza geografica degli artisti. Il K-pop, però, non è soltanto musica. Prima di tutto è un modello. Un modello discografico molto preciso, basato sulla formazione degli artisti, sulla selezione di specifici profili, su un certo tipo di produzione musicale, su una visione estetica ben definita e sull’utilizzo dei social media come parte integrante del progetto. Soprattutto, si fonda su standard qualitativi elevatissimi. Se penso al K-pop di dieci anni fa, devo ammettere che il risultato artistico poteva talvolta apparire quasi kitsch. Oggi non è più così. Oggi ci troviamo di fronte a produzioni di altissimo livello, difficilissime da eguagliare. Dal punto di vista musicale c’è un’enorme quantità di lavoro e una qualità straordinaria. Lo stesso vale per l’aspetto visivo. L’elemento più sorprendente è che tutte queste componenti convivono perfettamente tra loro. Quando si osserva un progetto K-pop, si viene investiti da una grande energia positiva. Ed è proprio questo uno degli aspetti che il K-pop vuole trasmettere: energia e positivitàˮ.

In che senso?

“Nel senso che tutto è estremamente strutturato. Il K-pop funziona quasi come un videogioco. Ogni fase narrativa, ogni periodo artistico e ogni stato emotivo vengono associati a colori, immagini e atmosfere ben precise. Si può attraversare, per esempio, una fase caratterizzata da colori più accesi oppure più delicati, quella che potremmo definire l’era cute. Successivamente si passa a una dimensione più futuristica, come quella che abbiamo visto recentemente in molti progetti di successo. Poi si può entrare in una fase più oscura e tagliente, più edge, che personalmente ritengo destinata a diventare la prossima tendenza. E ancora, si può approdare a un immaginario fantasy. Tutto ruota attorno a questi universi emotivi. Quando si osserva un gruppo K-pop, spesso si comprende immediatamente in quale universo narrativo si trovi. È come se ogni progetto abitasse una precisa dimensione emotiva. Esiste una narrazione che accompagna il pubblico all’interno di una determinata atmosfera e lo invita a restarvi. Lo coinvolge e lo porta dentro il proprio mondo. Ed è un aspetto quasi magico. La musica deve accompagnare questo percorso. Le armonie devono contribuire a creare quella sensazione. Lo stesso vale per i testi. Ogni elemento deve concorrere alla costruzione del medesimo universo narrativoˮ.

Quasi come se fosse un concept album esteso a tutto ciò che circonda l’artista.

“Sì, esattamente. Sono una sorta di concept album permanenti. Non si limitano alle canzoni, ma diventano esperienze totalizzanti. Coinvolgono i social network, l’identità visiva, il linguaggio comunicativo, l’abbigliamento e la musica stessa. Ogni elemento è pensato per trasmettere una precisa emozione e una precisa identità. Tutto deve essere coerente con il messaggio complessivo del progetto. Coerente, ma anche rigido. La formazione è molto rigorosa. Il sistema è molto rigoroso. Esiste una struttura precisa e bisogna muoversi all’interno di quella struttura. Perché nel momento in cui ci si allontana troppo da quei confini, si rischia di creare qualcosa di ibrido, che non riesce più a raggiungere il pubblico con la stessa efficacia. È come un gioco con regole molto precise. Ci si può esprimere liberamente al loro interno, ma senza allontanarsene troppo. Altrimenti si finisce inevitabilmente fuori dal sistemaˮ.

Veniamo alle selezioni. Quali requisiti cercate nelle ragazze che si candideranno?

“Questa è ancora una fase preliminare. Non abbiamo ricevuto tutte le candidature e dobbiamo quindi capire con precisione quale profilo emergerà. Ho certamente un’idea di base di ciò che vorrei realizzare dal punto di vista musicale. Ho in mente una direzione, un immaginario e un’identità che potrebbero funzionare all’interno di questo progetto. Tuttavia, c’è un aspetto che considero fondamentale: non possiamo permetterci di forzare delle ragazze, magari anche minorenni, dentro un ruolo che non le rappresenti. Per me è una questione essenziale. Posso avere una visione artistica precisa e immaginare un determinato percorso, ma è necessario confrontarsi con le persone reali che si presenteranno ai casting. Faccio un esempio: se immaginassi una direzione più vicina a un’estetica edge, quindi legata a determinati linguaggi contemporanei, ma ci trovassimo di fronte a quattro ragazze molto creative, dolci e con una personalità completamente diversa, dovremmo essere noi a costruire un progetto credibile attorno alla loro natura. Non vorrei arrivare al punto di sfruttare un’emozione autentica trasmessa da una ragazza soltanto per inseguire una logica commerciale. Vorrei evitarlo. Mi interessa capire che cosa l’Italia possa offrire all’interno di questo genere e di questo linguaggio. D’altronde, le candidature che stiamo ricevendo provengono prevalentemente dal nostro Paese. Il K-pop, o comunque il modello a cui ci ispiriamo, richiede standard qualitativi elevatissimi. Servono capacità di danza, competenze vocali e presenza scenica. Inoltre, nel nostro caso, sarà importante anche la componente recitativa. Per questo non stiamo cercando soltanto delle cantantiˮ.

Anche perché non è semplice trovare persone capaci di fare tutto contemporaneamente.

“Infatti. In Italia non esiste una tradizione particolarmente consolidata sotto questo aspetto. Se guardiamo agli Stati Uniti, invece, troviamo molti esempi di artisti cresciuti con questa impostazione. Penso alle boy band degli anni Novanta e Duemila, a fenomeni come Hannah Montana, a Tini e ad altri percorsi nei quali cantante, ballerino e attore convivono nella stessa figura. Si tratta di una cultura artistica che da noi è arrivata relativamente tardi e, sinceramente, non so ancora fino a che punto il nostro Paese abbia già formato una generazione di ragazze in grado di rispondere a queste esigenze. Detto questo, stanno arrivando candidature davvero interessanti. Siamo ancora all’inizio del percorso, quindi è presto per formulare valutazioni definitive, ma alcuni profili che abbiamo visto mi hanno colpito molto. Se tutto dovesse evolvere nella direzione giusta, credo che potremmo costruire un progetto di altissima qualità. C’è poi un altro aspetto che spesso viene sottovalutato: il rapporto con le famiglie. Dovremo confrontarci con loro, spiegare con chiarezza il progetto, verificare che ne comprendano il valore e capire fino a che punto siano disposte a investire tempo ed energie in questa esperienza. Perché il talento della ragazza, da solo, non basta. È necessaria anche una concreta disponibilità da parte del contesto familiareˮ.

Il progetto è legato anche a una serie televisiva che ha ottenuto il via libera della Rai. È stato semplice far comprendere il concept che avevate in mente?

“Credo di sì. Lo penso perché, fin dal momento in cui abbiamo presentato il progetto, ci sono stati vicini e hanno mostrato interesse. Questo mi porta a credere che abbiano compreso immediatamente la direzione che volevamo intraprendere. In realtà dobbiamo ancora entrare pienamente nella fase operativa della collaborazione. C’è molto lavoro da fare per costruire l’intero ecosistema attorno al progetto. Le sensazioni, però, sono positive. Mi sembra che si sia creato un ottimo rapporto e che ci sia una volontà comune di realizzare qualcosa di realmente innovativo per l’Italia e, forse, anche per l’Europa. Anche i segnali che stiamo ricevendo dal settore discografico vanno nella stessa direzione. Attorno a questa iniziativa percepiamo entusiasmo e curiosità. Se osserviamo il panorama europeo, infatti, progetti di questo tipo sono stati rarissimi. In alcuni casi direi addirittura assentiˮ.

US: Tommaso Martinelli

Che cosa le restituisce, sul piano emotivo, questo progetto?

“È una domanda interessante. Nel corso della mia carriera ho avuto la fortuna di vivere momenti molto importanti. Ho raggiunto traguardi che, da ragazzo, sognavo di raggiungere. Ho toccato quelli che consideravo i livelli più alti del percorso che desideravo intraprendere. Se parliamo del fenomeno del teen idol, l’ho vissuto due volte. La prima in Sud America, con un determinato repertorio e una specifica carriera. Successivamente l’ho vissuto di nuovo in Italia, ricostruendo praticamente da zero quel percorso. Per questo motivo sento di conoscere piuttosto bene quel mondo. Non perché lo abbia studiato teoricamente, ma perché l’ho vissuto in prima persona e l’ho costruito due volte nel corso della mia vita. A un certo punto, però, mi sono reso conto di un aspetto. La soddisfazione più grande non derivava tanto dal fatto che quel successo riguardasse me personalmente. Ciò che mi appagava davvero era vedere tutto ciò che nasceva attorno a un progetto di quel tipo. Oggi, probabilmente, non sento più il bisogno di rimettermi in gioco come cantante per ricostruire quel percorso. Mi accorgo invece di provare lo stesso entusiasmo nel vedere nascere un progetto forte dedicato a ragazze e ragazzi più giovani. È come se l’energia che un tempo investivo su me stesso oggi la destinassi a qualcun altro. Ed è un’esperienza che mi appaga. Mi entusiasma quasi allo stesso modoˮ.

Perché dice di non vedersi più in un progetto capace di avere lo stesso impatto di quelli del passato?

“Perché, quando faccio questo ragionamento, continuo a riferirmi al concetto di teen idol. Per me il teen idol rappresenta un territorio artistico molto specifico. È lì che nasce una certa forma di creatività pop. Si tratta di un percorso che segue dinamiche particolari e che si sviluppa secondo logiche diverse rispetto ad altri linguaggi musicali. Se parliamo di musica cantautorale, jazz, rock o di altri universi espressivi, entriamo in ambiti differenti. Il teen idol, invece, è un progetto costruito attraverso elementi ben precisi. Non direi a tavolino, ma quasi. Esiste una struttura. Esistono regole. Esistono componenti che devono funzionare in perfetta armonia. Quando guardo me stesso oggi, non mi riconosco più in quel ruolo. Se dovessi rimettermi in gioco artisticamente, probabilmente dovrei percorrere una strada diversa. Più cantautorale, più personale e forse anche più orientata a contenuti di maggiore profondità. Dovrei affrontare temi differenti rispetto a quelli che caratterizzano abitualmente l’universo dei teen idol. In quel contesto si parla soprattutto d’amore, di emozioni universali e di sentimenti condivisi. È un linguaggio molto aperto, popolare e trasversale. Per l’età che ho e per il momento che sto vivendo, probabilmente sentirei l’esigenza di raccontare altroˮ.

Sarebbe, quindi, una trasformazione artistica…

“Il punto è che quella trasformazione mi porterebbe anche lontano da ciò che mi piace davvero. Perché continuo ad amare il pop. Attenzione, però: quando parlo di pop non mi riferisco semplicemente alla musica commerciale. Per me il pop è qualcosa di diverso. È l’essenza stessa della musica contemporanea. Penso a Michael Jackson. Penso ai Beatles. Penso alle boy band. Penso a tutto ciò che il pop riesce a esprimere in termini di modernità, energia, ricerca sonora, innovazione tecnologica ed evoluzione. Questo è il significato che attribuisco al pop. Per me il pop è la capacità di introdurre elementi nuovi attraverso un progetto artistico. È la ricerca costante di un linguaggio capace di parlare al presente e, possibilmente, anche al futuroˮ.

Tutto ciò che sta facendo oggi, l’entusiasmo che dedica a questo nuovo progetto, l’emozione che prova per Fourteen, soddisfa la sua ambizione?

“In questo momento sono davvero entusiasta. Per me è un’esperienza straordinaria. Probabilmente è la cosa più bella che possa fare oggi. Pensi che quest’anno ricorrono i miei trent’anni di carriera e sto praticamente rinunciando a celebrare questa ricorrenza per dedicare tempo ed energie a queste ragazze. E lo faccio con grande piacere. Non mi pesa minimamente. Anzi, passerei intere giornate a riflettere su questa opportunità, a immaginare ciò che potrebbe diventare e a costruirne ogni dettaglio. È un progetto che mi coinvolge completamente. Mi dà un senso di pienezzaˮ.

Conoscerà certamente la celebre frase di Nietzsche secondo cui bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Se la stella danzante è il musicista, il cantante, il teen idol, quale caos aveva dentro Paolo Meneguzzi?

“Il caos? Credo fosse qualcosa di molto semplice. Il bisogno di amare. Credo fosse questoˮ.

È riuscito a colmarlo?

“Sì. Avevo un bisogno enorme di amare. Di mettere amore in ciò che facevo. Di riversarlo nel lavoro, nella musica, nei progetti. E, allo stesso tempo, avevo bisogno di riceverlo. Probabilmente la mia esigenza era proprio questa: dare moltissimo e ricevere in cambio la stessa intensitàˮ.

Quasi come in una relazione sentimentale.

“Sì, ma in una forma meno costruita. Più istintiva. Più potente. Qualcosa di più vicino a una linfa vitale, a un’esigenza profonda dell’esistenza. In fondo è una ricerca d’amore. Quando una persona dona molto amore, credo che speri anche di riceverne altrettanto. L’amore completamente incondizionato è raro. Forse lo si trova nell’amore di un padre o di una madre verso un figlio. Nella vita, invece, spesso il desiderio di dare amore nasce anche dalla speranza di riceverlo nella stessa misuraˮ.

Le è mai capitato di sentirsi tradito da questo amore che dava? Restando naturalmente sul piano professionale.

“Sì, molte volte ho sofferto. Ho sofferto perché non sono stato riconosciuto per ciò che ero realmente. Sono sempre stato percepito come il risultato finale, come qualcuno costruito da altri. In realtà, la maggior parte delle persone non sa che mi sono costruito da solo. La mia storia da teen idol l’ho progettata personalmente. Mi osservavo allo specchio e riflettevo sulle mie caratteristiche. Ero un ragazzo giovane, avevo una determinata immagine e una determinata voce, e mi chiedevo quali elementi fossero necessari per costruire un teen idol partendo da quelle caratteristiche. Da lì è nato tutto. Ho scelto personalmente i colori del progetto, gli elementi che lo avrebbero definito, il percorso da seguire. In quel momento ragionavo come un produttore di me stesso. Anche se realizzavo musica profondamente pop, il processo creativo era interamente nelle mie mani. Eppure, nel racconto che è stato fatto di me, spesso è passata l’idea opposta: che qualcun altro avesse costruito tutto e che fossi semplicemente il volto di quel progetto. Questo mi ha fatto apparire più leggero di quanto fossi realmente. La verità è che scrivevo le mie canzoni, progettavo gli spettacoli, sceglievo i ballerini, decidevo le copertine dei dischi, seguivo i dettagli delle scenografie, delle produzioni, praticamente ogni aspetto del lavoro. Ma questo non è mai emerso davveroˮ.

Forse perché spesso ci fermiamo alla superficie. Quando non riusciamo a spiegarci il successo di qualcuno, tendiamo a liquidarlo dicendo che è stato costruito a tavolino. Io, invece, ricordo molto bene il suo percorso e, sinceramente, mi sembrava tutto tranne che un prodotto costruito. Un progetto costruito avrebbe replicato all’infinito la stessa formula. Lei, invece, ha sempre sperimentato.

“Mi è sempre piaciuto sperimentare. Sono un perfezionista. Lo sono sempre stato. Se ascolta i miei dischi, si accorge che sono lavori realizzati con una cura quasi maniacale. Andavo personalmente a cercare i produttori che collaboravano con gli artisti che amavo. Per esempio, ho voluto lavorare con il produttore dei Westlife perché desideravo esattamente quel mondo sonoro. Cercavo quel livello di qualità e quel tipo di produzione. Sono sempre stato molto esigente sotto questo aspettoˮ.

È proprio quello che cercavo di dire. Basta confrontare brani molto diversi della sua carriera per capire che non esisteva alcuna formula replicata meccanicamente.

“Tutte quelle canzoni nascevano da un amore enorme per questo lavoro. È vero che alcuni progetti hanno elementi riconoscibili e una struttura precisa, ma questo non significa che siano costruzioni fredde o prive di sentimento. Anzi. Dietro c’è una quantità enorme di passione. Spesso si pensa che il pop sia qualcosa di semplice, ma non è affatto così. Non si tratta soltanto di sedersi con una chitarra e cantare. Dietro c’è un universo fatto di ricerca, innovazione e desiderio di esprimersi in modo nuovo. Quando scrivevo canzoni come In nome dell’amore o Verofalso, stavo cercando di tradurre in italiano un linguaggio musicale che nel nostro Paese non era mai stato proposto in quella forma. È un’operazione estremamente complessa. Quando si introduce qualcosa di nuovo si corre sempre il rischio che venga percepito come estraneo, poco credibile o addirittura inascoltabile. La vera sfida consiste nel renderlo efficace e convincente. E, per quanto mi riguarda, questo è un lavoro profondamente artisticoˮ.

Eppure, il pubblico questa autenticità l’ha sempre percepita. Lo dimostrano anche i risultati ottenuti a Sanremo.

“È vero. L’unica volta in cui le cose non andarono particolarmente bene fu al mio primo Festival di Sanremo, tra i Giovani, nel 2001, quando arrivai settimo. E, guarda caso, fu anche l’unica occasione in cui il brano non era mio. Era una canzone proposta dalla Sony. Accettai quel compromesso e, infatti, non accadde nulla di significativo. Negli anni successivi andò diversamente. Penso, per esempio, a Musica nel 2007. In quell’edizione arrivai primo al televoto e secondo nella giuria demoscopica. Poi il voto della sala stampa mi fece scivolare quasi in fondo alla classifica. Eppure, se avessi ottenuto semplicemente una posizione intermedia nel giudizio della stampa, avrei vinto il Festivalˮ.

Questo dimostra che il pubblico c’era: arrivava alle persone.

“Perché in quel momento tutto era al posto giusto. C’erano l’emozione giusta, il sentimento giusto e la musica giusta. La canzone era perfettamente in sintonia con la mia voce. Ciò che avevo scritto risultava credibile. Uso spesso questa parola: credibilità. Quando lavoro a un progetto, la prima domanda che mi pongo è sempre la stessa: è credibile? Perché, se manca la credibilità, prima o poi qualcosa si incrina. Nel momento in cui un progetto diventa troppo ibrido o artificiale, comincia a perdere forza. La vera capacità consiste nell’individuare gli elementi necessari per renderlo autenticoˮ.

Perché, a un certo punto, ha scelto di rallentare? Perché ha smesso di inseguire quel tipo di esposizione pubblica?

“Perché, in fondo, sono un topo da studio. Sono una persona che scrive continuamente. In questi anni avrò composto qualcosa come cinquecento canzoni e, spesso, mi basta averle scritte. Mi rende felice il semplice fatto di averle create, anche se poi rimangono nel cassetto. Ma c’è stato soprattutto un evento che mi ha cambiato profondamente. A un certo punto mio padre si è ammalato. Quell’esperienza mi ha costretto a fermarmi. Mi ha obbligato a uscire da quel mondo e a osservare la mia vita da una prospettiva diversa. Bisogna considerare che vivo il successo praticamente da quando avevo diciotto anni. In Sud America, già dal 1996, godevo di una popolarità enorme. Per tutta l’adolescenza e la giovinezza sono stato immerso in quel tipo di energia. Quando accade qualcosa che ti pone improvvisamente di fronte alla fragilità della vita, però, tutto cambia. Ti rendi conto di non essere invincibile. Che possono accadere eventi dolorosi. Che esiste una realtà diversa da quella del successo. Per me è stato un vero e proprio crollo. E quel crollo mi ha costretto a interrogarmi su ciò che fosse davvero importante. Sul valore della fama e sul valore della vitaˮ.

Ovvero?

“Quell’esperienza mi ha portato a vivere una profonda contraddizione. Da una parte volevo continuare a frequentare il mondo che avevo sempre conosciuto. Dall’altra sentivo il bisogno di costruirmi una vita autentica. Questa tensione mi faceva soffrire molto. Ricordo una frase che mi disse mia madre e che cambiò completamente la mia prospettiva. Mi disse: ‘Pablo, devi smetterla di volerle entrambe. Devi decidere. O sei dentro o sei fuori’. Quelle parole mi aprirono gli occhi. Mi fecero capire che stavo cercando di mantenere un equilibrio tra due realtà incompatibili. Ed è stato allora che ho scelto. Ho deciso di restare fuori. Ho deciso che la mia vita doveva prendere una direzione diversa. Da quel momento ho costruito una famiglia, mi sono sposato, è nato mio figlio e quella è diventata la mia priorità. Ho compreso che potevo continuare a vivere la musica e i miei progetti con entusiasmo anche dietro le quinte. E che, in fondo, quella dimensione continua ancora oggi a regalarmi una soddisfazione enormeˮ.

Credo che fosse giusto per lei raccontare che le cose non sono andate come spesso vengono semplificate: Paolo Meneguzzi non è scomparso perché respinto dalla discografia. A un certo punto ha compiuto una scelta, e a ciascuno dovrebbe essere riconosciuto il diritto di scegliere. Come racconterà a suo figlio quegli anni? Come gli spiegherà che cosa significava essere un teen idol tra America Latina e Italia?

“In realtà mio figlio, che oggi ha quasi dieci anni, ha già iniziato a farmi alcune domande. Mi chiede spesso: ‘Perché non canti più? Perché non torni sul palco?’. È una domanda che mi colpisce. Non ho ancora capito se si tratti di un desiderio autentico, se gli piacerebbe davvero vedere suo padre esibirsi, oppure se sia semplicemente una curiosità alimentata dai racconti che sente attorno a sé. Quello che so è che oggi la mia priorità è un’altra. Per me è importante che abbia una vita sana, che possa crescere serenamente e trovare la propria identità. Poi, quale sarà il suo percorso, non lo so. Se sarà la musica, sarà la musica. Se sarà il calcio, sarà il calcio. Se sarà la scienza o qualsiasi altra professione, andrà bene allo stesso modo. Io e mia moglie gestiamo un’accademia in Svizzera e lui vive in un ambiente in cui canto, danza, spettacolo e creatività fanno parte della quotidianità. Sta sperimentando molte attività diverse. Non so ancora, però, se quella sarà davvero la sua passione. Di una cosa sono certo: non lo spingerò mai a seguire la mia strada. Se dovrà arrivarci, dovrà farlo da soloˮ.

Lei ha una storia particolare: origini italiane, crescita in Svizzera, successo prima in America Latina e poi in Italia. Oggi vive nuovamente in Svizzera. Se le chiedessi dove si trova casa e che cosa rappresenta per lei, che cosa risponderebbe?

“Casa è la Svizzera. Perché qui sono nato. Qui sono cresciuto. Ho un legame molto profondo con questa terra e credo che mi abbia trasmesso anche una certa impostazione mentale. Forse persino quel rigore metodologico che emerge quando parlo del modo in cui costruisco i miei progetti artistici. Quando lavoro, mi piace pianificare. Mi piace costruire una struttura. Mi piace ragionare non soltanto sull’aspetto artistico, ma anche su tutto ciò che lo circonda. Detto questo, non mi sento completamente svizzero nel senso più tradizionale del termine. Credo di avere un’anima molto internazionale. Anche perché ho vissuto esperienze internazionali fin da ragazzo. Sicuramente, però, possiedo un metodo molto svizzero. Non sono una persona particolarmente ordinata. Non appartengo a quelli che programmano ogni dettaglio al millimetro. Nel lavoro, però, sì. Sono puntuale, educato e preciso nel perseguire gli obiettivi. E penso che questa sia una componente molto elvetica del mio carattereˮ.

Se potesse parlare oggi al bambino di otto anni che ricevette in regalo una chitarra dal nonno, cosa gli direbbe di non sottovalutare?

“Gli direi di non sottovalutare la storia. La storia di ciò che desidera fare. È una lezione che, in un certo senso, mi ha cambiato la vita e mi ha aperto opportunità enormi. Ricordo che, negli anni in cui stavo lavorando agli album successivi, una persona del mondo musicale mi disse una frase molto semplice: ‘Non puoi fare la musica del futuro se non conosci quella del passato’. All’epoca non la compresi. Volevo essere soltanto l’uomo del futuro. Pensavo che guardare ai Beatles, ai Rolling Stones o a tutto ciò che era venuto prima significasse appropriarsi di qualcosa che apparteneva ad altri. Non capivo perché avrei dovuto studiare quella musica. Poi acquistai l’intera discografia dei Beatles e dei Rolling Stones. Iniziai a leggere biografie, a documentarmi, ad approfondire. E lì cambiò tutto. Quasi magicamente nacque In nome dell’amore. Da quel momento ebbe inizio la fase più importante della mia evoluzione artistica. Cominciai davvero a comprendere che cosa fosse la musica. O, perlomeno, iniziai a comprenderla secondo la mia sensibilitàˮ.

E oggi, quasi a cinquant’anni, che cosa pensa di aver sopravvalutato?

“Probabilmente l’idea che le cose brutte non potessero accadere anche a me. È un pensiero che mi accompagna sempre di più con il passare degli anni. Da giovani si vive con la convinzione che certe tragedie riguardino sempre qualcun altro. Poi si cresce. Si vedono amici ammalarsi. Si incontrano persone che soffrono. Emergono paure che prima non esistevano. A volte persino notti meno serene. E si comprende che la fragilità riguarda tutti. Non avevo mai riflettuto davvero su questa possibilità fino alla malattia di mio padre. Avevo già trentacinque o trentasei anni. Fino a quel momento mi sembrava che tutto fosse meraviglioso. Che nulla potesse andare storto. È curioso perché, ripensandoci oggi, sono sempre stato molto vicino a chi soffriva. Quando diventai famoso in Sud America fondai anche un’associazione benefica. Andavo spesso negli ospedali. Negli orfanotrofi. Trascorrevo molto tempo con bambini che vivevano situazioni difficili. Avevo un coraggio incredibile. Entravo in contatto con realtà durissime. Eppure, riguardando quel periodo, credo di aver sopravvalutato proprio l’idea che quelle esperienze appartenessero sempre alla vita degli altri. Aiutavo persone che soffrivano senza rendermi conto che, da un momento all’altro, qualcosa di simile avrebbe potuto entrare anche nella mia vitaˮ.

L’oblio è qualcosa che l’ha mai spaventata? Mi riferisco all’oblio artistico.

“In un certo senso vivo già dentro quell’oblio musicale. E sto benissimo. Davvero. Non è qualcosa che mi preoccupa. Continuo a vivere attraverso le mie canzoni. Continuo a fare concerti. Vado in tournée. Incontro persone che, attraverso quei brani, rivivono momenti importanti della propria adolescenza. E, allo stesso tempo, li rivivo anch’io. Mi diverto. Mi piace stare sul palco. Mi piace creare un po’ di energia, raccontare storie e ricordare canzoni che magari non sono nemmeno mie, ma che hanno segnato un periodo della mia vita. Per questo no, non è qualcosa che mi spaventa. Anzi. Se oggi dovessi scegliere tra tornare ad avere il successo di un Mengoni o di un Tiziano Ferro, capaci di riempire gli stadi, e vedere quel successo raggiunto dalle ragazze di Fourteen, sceglierei Fourteen. E firmerei subito. Senza alcuna esitazioneˮ.

È un uomo felice?

“Sì. Assolutamente sì. Non potrei rispondere altrimenti. Ho una famiglia che sta bene. Per fortuna gode di buona salute. Vivo in un luogo che mi trasmette sicurezza. Ho una vita complessivamente equilibrata. Certo, esistono le difficoltà che tutti affrontano oggi. Ma sono sereno. E sarebbe profondamente ipocrita affermare il contrario. Anzi, credo che, se non fossi felice, non riuscirei nemmeno a dedicare tanto entusiasmo a un progetto come Fourteenˮ.

Si avvicina, però, il trentennale della sua carriera…

“…e c’è un’idea che sto valutando. Questi trent’anni di carriera potrebbero diventare un docufilm. Sempre che trovi il tempo per realizzarlo e che non si presenti qualcosa di ancora più entusiasmante. Mi piacerebbe raccontare finalmente insieme le due parti della mia storia. Quella di Paolo Meneguzzi e quella di Pablo Meneguzzo. Perché, in fondo, si tratta della stessa persona. Eppure molti non lo sanno. Mi piacerebbe riunire in un unico racconto le due carriere che ho vissuto tra Sud America e Italia. Anche perché, in Italia, sono stato spesso percepito quasi come una sorta di versione parallela di Tiziano Ferro. In realtà, avevo iniziato sei anni prima di lui. E, soprattutto, i due repertori che ho costruito sono completamente diversi. Molti fan italiani non conoscono nulla della mia produzione sudamericana. Se ascolta quelle canzoni, si accorge che non hanno nulla a che vedere con il mondo R&B e pop che è arrivato successivamente. Sono due percorsi distinti. Due modi diversi di interpretare il ruolo del teen idol. Eppure hanno funzionato entrambiˮ.

Immagino che negli anni la televisione l’abbia cercata spesso. Reality, talent show, programmi di ogni tipo. Lei però ha sempre resistito. Perché?

“Perché non volevo perdere tempo. Semplicemente. So che può sembrare una risposta brusca, ma è la verità. Vivo di passioni totalizzanti. Mi piace dedicarmi completamente a ciò che mi entusiasma. Se devo sacrificare il presente per qualcosa che, forse, mi darà soddisfazione in futuro, spesso non ne colgo il senso. Nel corso degli anni mi hanno proposto davvero di tutto: Tale e Quale Show, L’Isola dei Famosi, Grande Fratello e molti altri programmi. Ma non era ciò che desideravo fare. Non mi apparteneva. Ma mi dica lei ora che ne pensa di Fourteen…ˮ.

A me il concept piace. Mi auguro soprattutto che venga compreso dalle ragazze che si candidano e dalle loro famiglie. Credo che in Italia sia arrivato il momento per un progetto di questo tipo.

“Lo spero anch’io. Perché il nostro obiettivo non è realizzare qualcosa di caricaturale né una semplice imitazione del K-pop. L’obiettivo è essere pronti. Pronti nel caso in cui questo progetto riesca davvero a suscitare interesse anche a livello internazionale. Quella sarebbe la vera vittoria. Non vogliamo limitarci a inseguire una tendenza. Vogliamo costruire qualcosa di autentico. Ed è importante ricordare che non sono solo. Dietro Fourteen c’è una squadra molto ampia. Io mi occupo della direzione artistica. Alberto Meroni segue tutta la componente televisiva e seriale. Daniele Petriero cura gli aspetti organizzativi e amministrativi. In questo momento sono circa diciotto le persone impegnate nel progetto. Ognuno lavora nel proprio ambito di competenza. Ognuno contribuisce alla costruzione dell’intero sistema. Ci sono contratti, accordi, discografia, Rai, società di produzione, sviluppo creativo. È un lavoro estremamente complesso. La verità è che il passaggio più difficile, in parte, lo abbiamo già affrontato. Siamo partiti sei anni fa da una visione. Oggi siamo riusciti a riunire attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti necessari per trasformarla in realtà. Questo, per noi, rappresenta già un risultato importante. Adesso, però, resta la sfida decisiva: convincere il pubblico. Perché, se il pubblico non ci seguirà, tutto il resto avrà un’importanza relativa. Noi stiamo affrontando questo percorso con la massima serietà. Poi magari non ci riusciremo. Non abbiamo la presunzione di sentirci arrivati. Ma crediamo di essere partiti con le intenzioni giusteˮ.

Però, adesso, faccio l’avvocato del diavolo. Mi diceva poco fa che in questi anni ha scritto qualcosa come cinquecento canzoni. Tra queste immagino ce ne sia qualcuna che sente particolarmente sua. Ce n’è sempre una a cui si è più legati. Succede un po’ come con i figli: si vuole bene a tutti, ma magari uno ha qualcosa che lo rende speciale ai propri occhi. Lei sta per festeggiare trent’anni di carriera. Un pensiero a quella canzone lo farei.

I“n effetti ci sto pensando. La ringrazio per avermelo fatto notare. In questo momento, però, so anche che Fourteen richiede energie totali. Un progetto del genere esige una dedizione assoluta. Per questo credo che sia soltanto una questione di tempo. L’esigenza di fare qualcosa per questi trent’anni esiste ed è molto forteˮ.

Ed è giusto così. In qualche modo lo deve a sé stesso. E, forse, anche a chi la segue da tutti questi anni.

“È un pensiero bellissimo. Le diròˮ.