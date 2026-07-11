Paolo Mieli a cena con Ranucci e Lavitola dopo l'attentato, il retroscena: "Amiconi, poi ho capito una cosa"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

“Erano due amiconi”. Con queste parole Paolo Mieli ha aggiunto un nuovo tassello al mosaico dell’attentato contro Sigfrido Ranucci, raccontando di aver cenato insieme al giornalista e a Valter Lavitola pochi giorni dopo l’esplosione dell’ordigno davanti all’abitazione del cronista, avvenuta il 16 ottobre 2025. L’ex direttore del Corriere della Sera, ospite della trasmissione In Onda, ha ricostruito il rapporto tra i due protagonisti della vicenda. E ha spiegato perché, a suo giudizio, il progetto politico immaginato da Lavitola per Ranucci rappresenti una chiave importante per comprendere gli sviluppi dell’inchiesta.

Cosa ha raccontato Mieli sulla cena con Ranucci e Lavitola

Il conduttore di Passato e Presente, pur escludendo di credere all’ipotesi che Lavitola sia il mandante dell’attentato, ha ipotizzato che, se così fosse, si tratterebbe di un gesto compiuto non per danneggiare il giornalista. Ma, paradossalmente, per rafforzarne l’immagine pubblica.

Nel corso dell’intervista televisiva, Paolo Mieli ha poi spiegato di conoscere Sigfrido Ranucci da circa vent’anni e Valter Lavitola da meno tempo. E ha raccontato di aver partecipato a una cena con entrambi in un ristorante, su invito di un’amica comune, proprio nei giorni successivi all’attentato.

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“Ho potuto vedere con mano che sono due amiconi che si fidano l’uno dell’altro, che sono amici da gran tempo”, ha affermato il giornalista, sottolineando come il loro rapporto personale apparisse molto solido.

Secondo Mieli, osservando i due anche negli incontri successivi, è emerso un elemento che lo ha indotto a interpretare meglio quanto stava accadendo.

“La politica è come l’eroina”: il retroscena

L’ex direttore del Corriere della Sera ha sostenuto di aver compreso progressivamente quale fosse il progetto coltivato da Lavitola per Ranucci. “Andando avanti e rivedendoli in tappe successive ho capito una cosa: la politica è come l’eroina“, ha dichiarato.

Mieli ha ricordato il passato politico dell’ex editore dell’Avanti!, dalle esperienze vicine a Bettino Craxi fino ai rapporti con Silvio Berlusconi. Evidenziando come, a suo giudizio, Lavitola non abbia mai realmente abbandonato l’idea di tornare protagonista sulla scena politica.

Da qui sarebbe nato il progetto di mettere in piedi una nuova iniziativa politica individuando proprio in Sigfrido Ranucci il possibile protagonista.

Il sondaggio sulla candidatura di Sigfrido Ranucci

Secondo quanto riferito da Mieli, Lavitola avrebbe lavorato concretamente alla possibilità di una candidatura politica del giornalista.

L’imprenditore avrebbe fatto predisporre un questionario intitolato “Indagine potenziale elettorale”, composto da 21 domande, allo scopo di misurare il consenso di Ranucci come possibile figura di riferimento di un’area progressista alternativa ai principali leader del centrosinistra.

Lo stesso Lavitola, nelle scorse ore, ha confermato di aver mostrato a Ranucci un sondaggio nel quale compariva il suo nome tra i possibili leader della sinistra europea. E di aver cercato, senza successo, di convincerlo a prendere in considerazione una candidatura.

Mieli ha tuttavia precisato di non aver inizialmente compreso che l’ex editore intendesse davvero proporre Ranucci come leader politico.

L’ipotesi dell'”attentato d’amore” spiegata da Mieli

Le dichiarazioni che hanno fatto maggiormente discutere sono quelle dedicate all’eventuale ruolo di Lavitola nell’ambito dell’attentato. Mieli ha ribadito di non credere che l’imprenditore possa essere il mandante dell’episodio.

“Non mi pare così fesso da prendere quattro disgraziati e organizzare una cosa immediatamente rintracciabile. Mi sembra una vicenda da film I soliti ignoti“.

Mieli ha tuttavia aggiunto che, qualora questa ipotesi dovesse rivelarsi fondata, la chiave di lettura cambierebbe completamente.

“In quel caso sarebbe un attentato d’amore”, ha spiegato sostenendo che il gesto avrebbe avuto come obiettivo quello di accrescere la notorietà del giornalista e rafforzarne l’immagine pubblica in vista di un eventuale impegno politico.

Si tratta, ha comunque precisato il giornalista, di una ricostruzione teorica che lui stesso non considera la più probabile.