Paolo Mieli e la polemica su Souzan Fatayer, candidata di Avs in "sovrappeso" che parla di "fame e carestia"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Paolo Mieli è finito al centro di una feroce polemica: parlando alla radio, il popolare saggista e conduttore televisivo ha fatto un commento sul fisico di Souzan Fatayer, candidata di Avs, definendola in “sovrappeso” ed evidenziando come la corporatura della donna stoni con i suoi discorsi in merito alla fame e alla carestia in Palestina. Poi anche la critica politica: Mieli ha accusato la donna di esaltare Hamas.

Paolo Mieli su Souzan Fatayer

Paolo Mieli è intervenuto a 24 Mattino, contenitore radiofonico mattutino di Radio 24. A un certo punto, il discorso è dirottato su Souzan Fatayer, candidata di Avs nata a Nablus ma ormai da 40 anni residente a Napoli.

Souzan Fatayer è docente all’Università Orientale e mediatrice culturale. La donna si batte per i diritti dei Palestinesi ed è candidata per Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni regionali in Campania che si terranno il 23 e 24 novembre.

Mieli ha parlato della “palestinese napulitana che esalta Hamas, Fatayer, in lista con Avs”, descrivendola come una “signora in leggerissimo sovrappeso”.

A questo punto, il giornalista Simone Spetia ha cercato di arginare l’ospite: “Paolo, questo però è poco importante dai, è poco importante”.

Mieli, non ha colto l’invito a cambiare discorso, ma ha rincarato la dose: “Però se lì la campagna è sulla fame, la carestia… non lo dico come giudizio estetico…”.

Lo scambio è ascoltabile al minuto 12:40 della puntata di lunedì 20 ottobre 2025.

Polemica contro Paolo Mieli

Immediato l’attacco a Paolo Mieli del co-portavoce regionale dei Verdi in Campania, Rosario Visone: “Queste dichiarazioni sono inaccettabili e rappresentano un grave scivolamento sul piano del rispetto personale e della dignità umana. Ridurre una candidata di origini palestinesi a un commento offensivo sull’aspetto fisico e sull’etnia è un gesto che nulla ha a che vedere con il legittimo confronto politico o giornalistico”.

Poi si è registrato l’intervento del capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra al Senato, Peppe De Cristofaro: “Quale sarebbe la colpa di Souzan Fatayer, chiedo a Paolo Mieli. Il fatto di essere palestinese? O il fatto di essere napoletana? O addirittura, come Mieli la definisce, il fatto di essere in leggero sovrappeso? E che vuol dire questo riferimento al leggero sovrappeso?”.

Il precedente

Non è la prima volta che il compassato Paolo Mieli finisce al centro di una polemica per alcuni epiteti sessisti rivolti a una donna.

Al culmine del caso Sangiuliano, Paolo Mieli a InOnda su La 7 definì Maria Rosaria Boccia “una esperta pompeiana”.