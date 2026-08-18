Paolo Pandolfi morto dopo essere stato travolto da un'auto pirata a Vicopisano, 29enne arrestato dopo la fuga

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il pirata della strada fuggito dopo aver travolto e ucciso Paolo Pandolfi a Vicopisano è stato identificato. Decisivi i rilievi sul luogo dell’investimento da parte dei carabinieri di Pontedera, che hanno recuperato frammenti del veicolo coinvolto, riuscendo così a individuare l’auto attraverso le telecamere di videosorveglianza. Verificata quale fosse l’abitazione dell’uomo emerso dai riscontri d’ufficio, l’auto è stata trovata nel garage. La parte anteriore risultava distrutta e compatibile con l’incidente. Il ventinovenne è stato deferito in stato di libertà.

Incidente a Vicopisano

Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto, Paolo Pandolfi stava camminando lungo via XX Settembre a Vicopisano, nel Pisano, quando è stato travolto da un’auto. Un impatto violento, tanto da causare il decesso dell’uomo.

L’automobilista non si è fermato a soccorrere la vittima dell’incidente, fuggendo dalla zona. Quando sono arrivati i soccorsi per Pandolfi non c’era più nulla da fare ed è stato constatato il decesso.

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Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Giovanni alla Vena. Importante l’operazione di raccolta degli elementi per capire chi avesse causato l’incidente, tra cui un frammento del veicolo che è stato poi confrontato con le immagini di videosorveglianza.

Le indagini

Grazie al frammento dell’auto, compreso lo stemma della casa automobilistica, è stato possibile confrontare le auto di passaggio immortalate dalle telecamere di videosorveglianza.

Scoperta l’automobile, è stato semplice risalire al proprietario responsabile dell’omicidio stradale. Così, nel giro di poche ore, i carabinieri di Pontedera hanno raccolto gli elementi per raggiungere il ventinovenne presso la sua abitazione.

Insieme alla polizia è stato aperto il garage ed è stato riscontrato lo stato dell’auto di proprietà. La parte anteriore era distrutta, il parabrezza risultava infranto e sul veicolo erano ancora presenti tracce di sangue di Paolo Pandolfi.

Cosa succede ora?

Mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro penale per successivi accertamenti, per il ventinovenne della provincia di Pisa non è stato disposto il fermo o la custodia in carcere in attesa del processo.

L’autorità giudiziaria lo ha denunciato, ma resta in libertà. Non si trova quindi in carcere e non ha restrizioni alla sua libertà personale perché non è considerato in pericolo di fuga, di manomissione delle prove o capace di reiterare il reato.