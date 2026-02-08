Paolo Petrecca e le gaffe alle Olimpiadi di Milano-Cortina, tutti gli sfottò dagli atleti e Matilda De Angelis

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per RaiSport sono partite con le gaffe in diretta del direttore Paolo Petrecca, oggetto di critiche quanto di sfottò e meme. Fra le persone che lo hanno “bersagliato”, anche gli atleti del volley e l’attrice Matilda De Angelis, che hanno risposto con ironia agli errori sui social.

Il caso all’apertura delle Olimpiadi

Medaglie, emozioni e immagini destinate a restare nella memoria collettiva hanno iniziato a colorare le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Tuttavia, accanto allo spettacolo sportivo e alla solennità della cerimonia d’apertura, a prendersi una parte inattesa della scena sono state le gaffe in diretta televisiva durante il commento Rai, finite rapidamente al centro di meme, critiche e ironia social.

ANSA

Il protagonista involontario di questa ondata è Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, che si è inserito al commento della cerimonia dopo l’esclusione di Auro Bulbarelli.

Una scelta che ha fatto discutere, soprattutto per una serie di errori clamorosi nel riconoscere volti noti dello sport, dello spettacolo italiano e persino lo stadio San Siro di Milano, chiamato inspiegabilmente “stadio Olimpico”.

Milano-Cortina, le gaffe di Paolo Petrecca

Durante la sfilata e le esibizioni artistiche, Petrecca ha collezionato una sequenza di scivoloni diventati virali. Tra i più commentati, la confusione tra Matilda De Angelis e Mariah Carey, con l’attrice italiana annunciata come la celebre popstar americana.

La presidente del CIO Kirsty Coventry, inoltre, è stata scambiata per la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre ben cinque campioni e campionesse del mondo di volley sono passati inosservati o non riconosciuti.

Tra questi, Simone Giannelli, Simone Anzani, Luca Porro, Carlotta Cambi e Anna Danesi, tutti protagonisti recenti di trionfi mondiali e olimpici. Petrecca ha riconosciuto soltanto Paola Egonu, ignorando il resto del gruppo impegnato con la torcia olimpica.

Gli sfottò di Matilda De Angelis e degli atleti

La reazione dei diretti interessati ha scelto la strada dell’ironia. Su Instagram, Simone Anzani ha pubblicato un post che ha subito fatto il giro dei social, commentato dal capitano azzurro Simone Giannelli: “Chi sei tu?”, frase accompagnata da emoji di risate e imbarazzo.

La risposta di Anzani non si è fatta attendere: “Non lo so, e tu?”. In poche ore, il botta e risposta ha superato i mille like, trasformando la figuraccia televisiva in un momento di ilarità condivisa.

Anche Matilda De Angelis ha reagito con sarcasmo. “Please, call me Mariah”, ha scritto l’attrice su Instagram, giocando sull’equivoco.

Nelle sue stories ha poi rincarato la dose: “Io e Mariah Carey siamo apparentemente la stessa persona. Sono pronta a dividerci anche i diritti d’autore di ‘All I Want for Christmas’. Non ho problemi”, ha ironizzato l’attrice.