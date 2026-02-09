Paolo Petrecca fermato dalla Rai dopo le gaffe alle Olimpiadi, non condurrà la cerimonia di chiusura

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo le polemiche per la telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina, Paolo Petrecca è stato convocato a Roma dai vertici Rai. In azienda è stata valutata la possibilità di togliergli la conduzione della cerimonia di chiusura del 22 febbraio a Verona. Sulla scelta hanno pesato non poco anche le critiche di Usigrai.

Paolo Petrecca convocato dalla Rai

Paolo Petrecca è stato convocato a Roma dai vertici Rai dopo le polemiche legate alla telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’amministratore delegato Giampaolo Rossi gli ha chiesto una relazione dettagliata sulla diretta, finita al centro di critiche e proteste interne.

Petrecca, atteso a Cortina per una trasferta nei giorni delle gare, non si è presentato perché richiamato a Roma. La gestione della telecronaca dell’apertura, infatti, avrebbe provocato non poche tensioni in azienda.

La Rai avrebbe valutato di sfilare a Petrecca la conduzione della cerimonia di chiusura del 22 febbraio a Verona. Non si tratta di una decisione già formalizzata, ma un’ipotesi sul tavolo per ridurre la pressione interna e evitare ulteriori ricadute sull’immagine del servizio pubblico durante l’evento.

Le gaffe alle Olimpiadi e il caso Bulbarelli

Le contestazioni si sono concentrate sulla telecronaca dell’apertura, nella quale Petrecca ha sostituito all’ultimo Auro Bulbarelli, indicato inizialmente per la diretta. La sostituzione è arrivata dopo che Bulbarelli, durante una conferenza stampa, aveva anticipato una sorpresa legata al presidente della Repubblica, elemento che doveva restare riservato.

La diretta è stata segnata da una serie di errori e imprecisioni, come scambi di identità e nomi, riferimenti sbagliati e commenti non sempre in linea con l’evento, scatenando reazioni immediate sui social.

In azienda avrebbe pesato anche la scelta di Petrecca di prendersi la conduzione in prima persona invece di affidarla a giornalisti della redazione considerati più esperti sul formato e sul racconto televisivo delle cerimonie. Il punto, per i vertici, non sarebbe stato quindi solo l’esito della diretta, ma anche la catena decisionale che ha portato a quella soluzione.

Le reazioni interne e politiche in Rai

La vicenda ha avuto ricadute anche sul clima interno della Rai. La redazione sportiva avrebbe minacciato forme di protesta se non fossero arrivati provvedimenti, mentre l’Usigrai ha contestato la gestione del caso e il mancato spazio per un comunicato a tutela dei giornalisti.

L’organizzazione sindacale ha contestato il no alla lettura di un comunicato “a difesa dei giornalisti Rai” e ha accusato i vertici di essersi “trincerati dietro un imbarazzante silenzio” perché consapevoli “che è principalmente sua la colpa di questa figuraccia”. Il sindacato ha aggiunto: “È troppo tardi. Perché i cittadini lo hanno già capito”.

Sul fronte politico, il M5S ha parlato di “gravissima censura, di cui saranno chiamati a rispondere nelle sedi istituzionali”. Il consigliere Rai Roberto Natale ha criticato la linea di Viale Mazzini, esprimendo “grande rammarico” e chiedendo “magari delle scuse, per la straordinaria figuraccia della telecronaca di apertura delle Olimpiadi”.

Duro anche il commento di Avs: “Usano due pesi e due misure. Fanno quadrato sul direttore meloniano e si accodano alle critiche della maggioranza e della premier contro le opposizioni. Ormai siamo oltre TeleMeloni”.