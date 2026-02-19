Paolo Petrecca lascerà Rai Sport dopo le Olimpiadi, il posto da direttore andrà a Marco Lollobrigida

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca lascerò il suo incarico al termine delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina. Lo ha reso noto la Rai attraverso una nota in cui si specifica che Petrecca, recentemente al centro di numerose polemiche, ha rimesso il suo mandato nelle mani dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Il suo posto verrà affidato, in via transitoria, a Marco Lollobrigida, già vicedirettore.

La nota della Rai sull’addio di Paolo Petrecca

La Rai ha comunicato tramite una nota che Paolo Petrecca ha rimesso il suo mandato da direttore di Rai Sport nelle mani dell’amministratore delegato dell’azienda pubblica Giampaolo Rossi e lascerà il suo incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La responsabilità di Rai Sport sarà affidata, in via transitoria, a Marco Lollobrigida.

Le polemiche su Paolo Petrecca

Paolo Petrecca era stato fortemente criticato per la telecronaca della Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina.

Il direttore di Rai Sport aveva scelto di commentare in prima persona l’evento, in sostituzione di Auro Bulbarelli dopo la gaffe di quest’ultimo, che aveva “spoilerato” la partecipazione del presidente della Repubblica Mattarella alla Cerimonia.

Dopo le critiche a Petrecca, lo stesso Auro Bulbarelli è stato designato come nuova “voce” della Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.

La telecronaca della Cerimonia d’Apertura di Petrecca era finita nel mirino delle critiche anche degli stessi giornalisti di Rai Sport, che hanno deciso di ritirare le firme da servizi, collegamenti e telecronache fino alla fine delle Olimpiadi in attesa che la Rai “prenda finalmente coscienza del danno che il direttore di RaiSport ha recato nell’ordine: ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione di RaiSport che sta lavorando come sempre con passione in questo grande evento”.

Chi è Marco Lollobrigida, nuovo direttore di Rai Sport

La Rai ha scelto di affidare la direzione di Rai Sport (seppur in via transitoria) a Marco Lollobrigida, già vicedirettore.

Nato a Roma nel 1971, Lollobrigida ha iniziato a lavorare per l’emittente regionale Rete Oro all’età di 21 anni, arrivando poi in Rai nel 2001.

In Rai ha condotto trasmissioni storiche come “La Domenica Sportiva” e “90° minuto” e seguito numerosi eventi sportivi in prima persona, tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei di calcio.

Lollobrigida ha vinto diversi premi tra cui il Premio di Cultura Sportiva Beppe Viola (2017), il Premio giornalistico Nicolò Carosio (2021), Il Premio Federico i per la comunicazione e il giornalismo sportivo (2023) e il Premio nazionale Pratola (2024).

Secondo La Repubblica, Marco Lollobrigida sarebbe un nome “in quota FDI“.