Paolo Petrecca via dalla Rai dopo la telecronaca alle Olimpiadi? Azienda riflette e spunta la nota "censurata"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Ci sarebbero delle riflessioni in corso sulla posizione di Paolo Petrecca, attuale direttore di RaiSport. Dopo le polemiche sulla telecronaca della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, avvenuta il 6 febbraio, l’Usigrai è anche intervenuta parlando di “censura” di un comunicato sul caso. “Non si escludono colpi di scena”.

Paolo Petrecca via dalla Rai, le indiscrezioni

La fonte delle indiscrezioni su una posizione in bilico per Paolo Petrecca è il giornalista Massimo Galanto, voce di Rtl 102.5 e penna de Il Messaggero.

Sul suo account X, ha parlato di alcune riflessioni in corso sul direttore di RaiSport.

ANSA

L’indiscrezione è stata pubblicata il 7 febbraio, il giorno dopo la telecronaca che ha scatenato diverse polemiche.

Massimo Galanto ha, inoltre, scritto: “Non si escludono colpi di scena”.

Olimpiadi, le gaffe di Paolo Petrecca in telecronaca

L’Usigrai, in un comunicato, ha definito “imbarazzante” la telecronaca di Paolo Petrecca alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Sui social, sono diventati virali lo scambio di persona tra la figlia di Sergio Mattarella e Kirsty Coventry, presidente del CIO e quello di Matilda De Angelis e Mariah Carey.

Inoltre, molti hanno ricordato l’inizio della telecronaca con lo stadio San Siro chiamato Stadio Olimpico.

La censura secondo il sindacato della Rai

L’Usigrai, sindacato dei giornalisti dell’azienda Rai, in una nota ha affermato che la Rai ha “rifiutato la messa in onda del comunicato sindacale a difesa di lavoratrici e lavoratori dopo la figuraccia dell’inaugurazione olimpica”.

Nella nota, si afferma che non è stato letto, né diffuso dai canali dell’azienda quanto affermato sulla telecronaca di Paolo Petrecca.

Questa scelta è stata definita come un “comportamento antisindacale”.

Inoltre, l’Usigrai ha chiesto ai vertici dell’azienda di “assumersi la responsabilità di quanto accaduto, per la credibilità” di chi lavora ogni giorno in Rai.

Il sindacato, sempre nella nota in questione, ha ricordato “tre voci di sfiducia al direttore, uno a Rainews e due da parte dei giornalisti di RaiSport” ribadendo il silenzio dei vertici aziendali.

L’esclusione di Auro Bulbarelli

Il vicedirettore di RaiSport, Auro Bulbarelli, avrebbe dovuto essere il telecronista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina.

Il giornalista sarebbe stato escluso dall’evento dopo aver anticipato, come riporta Gazzetta dello Sport, la presenza di Sergio Mattarella allo stadio San Siro per l’inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali.