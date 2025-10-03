Paolo Romano arrestato coi 4 parlamentari italiani sulla Flotilla è l'unico politico rimasto in carcere

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Di Paolo Romano non si hanno ancora notizie. 29 anni, consigliere regionale in Lombardia, si trovava sulla barca “Karma” di Arci, uno dei tanti tasselli che compongono il convoglio della Global Sumud Flotilla. Poi l’abbordaggio e l’arresto. Nelle ultime ore è stata resa nota la liberazione di quattro parlamentari: le eurodeputate Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi, il deputato Arturo Scotto e il senatore Marco Croatti. Secondo le ultime notizie Romano si troverebbe tra Ashdod e Ketziot insieme ad altri connazionali. Ad oggi il giovane consigliere lombardo è l’unico politico italiano rimasto nelle carceri dell’Idf.

L’unico politico italiano ancora in carcere

Il 3 ottobre Paolo Romano è rimasto l’unico politico italiano nelle mani dell’esercito israeliano. Il giovane consigliere regionale della Lombardia è stato arrestato nel corso dell’abbordaggio della Global Sumud Flotilla: si trovava, infatti, a bordo dell’imbarcazione “Karma” di Arci.

Per il momento non si hanno notizie. Si sa, come riporta La Stampa, che potrebbe trovarsi tra il centro di detenzione di Ketziot e Ashdod, città sulle coste di Israele.

La mattina del 3 ottobre sono stati invece liberati quattro parlamentari. Si tratta di Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi, eurodeputate, del senatore Marco Croatti e del deputato Arturo Scotto.

Croatti, nella sua prima dichiarazione dopo la liberazione, non ha nascosto il suo risentimento.

La rabbia dei parlamentari liberati

“Ora c’è rabbia, non sollievo, per essere tornato a casa e chiedo che si faccia quanto possibile per liberare tutti gli attivisti che sono detenuti illegalmente”.

“Il nostro peso era forse ingombrante per Israele e ci hanno immediatamente liberati. Anzi si sono liberati di noi“, ha continuato.

L’ultimo messaggio del consigliere dalla Global Sumud Flotilla

Le persone partite per unirsi al convoglio della Global Sumud Flotilla hanno registrato in via preventiva un video per comunicare il loro arresto. Lo ha fatto anche Paolo Romano, e il filmato è stato pubblicato dal suo staff sul suo profilo Instagram ufficiale.

“Se stai guardando questo video sono stato arrestato dopo un abbordaggio dall’esercito israeliano”, ha detto, sottolineando che “siamo addestrati per reagire in maniera totalmente non violenta, anche a qualsiasi provocazione”. Poi ha concluso: “Spero di stare e ti chiedo di chiedere il mio rilascio“, dicendosi “certo che il governo israeliano con il mio arresto abbia violato il diritto internazionale“.

Il messaggio della compagna

Appresa la notizia la compagna Lucrezia Iurlaro, anche lei impegnata in politica con la sua candidatura al Parlamento Europeo nel 2024 nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, ha commentato l’arresto di Paolo Romano sui social.

“Paolo sa che siamo tuttə strette e stretti intorno all’equipaggio della Global Sumud Flotilla, e quindi intorno a lui”, ha scritto, poi h aggiunto:

Con il desiderio profondo di poter tornare presto ad appoggiarmi sulla sua spalla, vi lascio le uniche parole che so con certezza ci direbbe in questo momento: occhi su Gaza.

Chi è Paolo Romano

Classe 1996, Paolo Romano è il più giovane consigliere regionale della Lombardia. Già durante gli studi di Economia e Scienze Sociali è iniziata la militanza politica negli ambienti democratici.

Tra le fila dei Giovani Democratici è diventato assessore con deleghe ad Urbanistica, Mobilità, Ambiente, Politiche giovanili e Polo Multizonale, consigliere comunale del Municipio 8 di Milano e oggi, a 29 anni è consigliere presso Palazzo Lombardia nella lista del Partito Democratico.