Paolo Rotelli lascia il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia, la nuova vita come Tractopelle Musik

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Paolo Rotelli ha cambiato vita. Ha lasciato tutti i suoi incarichi nel Gruppo San Donato, il più grande della sanità italiana accreditata, ed è diventato un rapper in Francia. Lo ha confermato lui stesso, spiegando i motivi che lo hanno spinto verso questa drastica decisione. Era diventato presidente del gruppo a soli 24 anni, nel 2013, quando morì suo padre Giuseppe. Quando prese le redini, l’azienda fatturava 1,3 miliardi. Con la sua guida il fatturato ha toccato quota 2,7 miliardi.

Gruppo San Donato, Paolo Rotelli ha lasciato gli incarichi: ora fa il rapper

Paolo Rotelli, in passato, ha anche assunto la carica di presidente dell’Università Vita-Salute San Raffaele, restando vicepresidente del Gruppo San Donato.

Da circa due anni, fa il rapper in Francia, nome d’arte Tractopelle Musik. Ha un’etichetta discografica e ha smesso di indossare giacca e cravatta. Si riprende con catene d’oro e gioielli vistosi, tipici di chi fa rap.

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Vederlo nei panni di rapper fa una certa impressione. Intervistato dal Corriere della Sera, Rotelli ha raccontato la sua “metamorfosi“.

“Confermo, lascio perché il gruppo e l’università sono per me due missioni compiute”, ha dichiarato, aggiungendo che il suo lavoro è sempre stato creare cose nuove, anzitutto il brand.

Ha quindi ricordato che quando prese la guida del Gruppo San Donato la gente non sapeva che il Galeazzi, il San Raffaele, il policlinico San Donato e anche la Madonnina, insieme ad altre 16 strutture tutte accreditate, fossero parte di uno stesso gruppo d’eccellenza.

Ha inoltre sottolineato che, con la tragedia della pandemia, il gruppo ha dimostrato di “poter creare in due settimane i protocolli di cura di una malattia ignota, condividerli con tutta Europa e convertire tutti gli ospedali in ospedali quasi solo Covid in tre settimane”.

“Dopo questa crisi – ha continuato – il welfare è cambiato in tutta Europa e siamo dovuti diventare più attrattivi verso i pazienti solventi e assicurati. Missione compiuta anche qui e questo ciclo non cambierà per anni. Stiamo anche superando gli obiettivi del piano industriale 2030″.

In altre parole, Rotelli ritiene di aver dato un’impostazione tale all’azienda che ora può continuare anche senza la sua costante presenza. “L’università, poi, è ormai la seconda Medical School del Paese. Tutto questo senza neanche un mio gran coinvolgimento negli ultimi due anni, perché abbiamo costruito una governance solida ed efficiente”, ha aggiunto.

Visto che considera compiute le sue “missioni” nel gruppo, ha deciso di dedicarsi alla musica. Vederlo oggi con catene e gioielli, ossia calato totalmente nello stile rap, è piuttosto disorientante.

“Quello – ha rimarcato – è il personaggio, non la persona. Però, una catena ce l’ho sempre a portata di mano. La metto quando accompagno i miei artisti in discoteca o se ho una performance o se viene a trovarmi qualche rapper americano”.

Rotelli ha fatto un paragone ecclesiastico per meglio chiarire alcune dinamiche del suo nuovo lavoro: “Funziona come per i cardinali: se il cardinale ti apprezza, verrà con una croce semplice e abiti quasi civili, se vuole incutere timore reverenziale, arriva con la croce d’oro e la porpora. Lo stesso i rapper: se sono “in chill” con te, vengono in maglietta, se vogliono metterti soggezione, arrivano con ori, diamanti e il look “full catene”. Nel caso, tiro fuori anch’io la collana”.

La svolta nel 2022 a Los Angeles

La scelta di esplorare il settore musicale l’ha maturata nel 2022, quando ha ripreso a suonare con un amico dell’università. Nell’ottobre di quell’anno si trovava a Los Angeles per questioni professionali e gli venne detto che si era liberato uno studio in Paramount, già pagato, disdetto all’ultimo.

Capì che era un’occasione da prendere al volo: “Vado col mio amico Antoine De Clos e facciamo tre canzoni nuove. Torniamo il giorno dopo e quello dopo ancora: nove canzoni in tre giorni. Insieme, siamo poi diventati i Tractopelle Musik. Tractopelle sta per ruspa, perché la ruspa distrugge il vecchio e costruisce il nuovo”.

La nascita dell’etichetta discografica

A marzo 2025 ha iniziato a fare ancora più sul serio. Si è recato dal suo avvocato di Monaco, dove vive, e ha chiesto al legale i passi da effettuare per aprire un’etichetta.

La sua famiglia come ha reagito a un simile cambiamento? “Loro sapevano tutto, passo passo. Poi, un mese fa, ho sollevato il tema di lasciare il Gruppo San Donato: mi sembrava inopportuno accostargli la mia nuova immagine di artista e produttore musicale”.

Nel ruolo di vicepresidente del gruppo oggi c’è suo fratello Marco. Al vertice dell’azienda c’è anche Kamel Ghribi, che tratta soprattutto le questioni relative all’internazionalizzazione. All’università, invece, è stata scelta una figura istituzionalmente di alto profilo: l’ex ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

L’etichetta non ha punti di contatto col gruppo o la holding, essendo un’attività totalmente slegata dagli affari di famiglia. Infine un pensiero sul padre. Che cosa avrebbe pensato della sua nuova carriera da rapper? “Quello che mi ha sempre detto: fai quello che vuoi, ma fallo al massimo delle tue capacità”.