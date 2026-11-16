Paolo Ruffini ad Adria, polemica contro la Croce Verde sui biglietti: "L'incasso non coprirà il costo totale"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lo spettacolo di Paolo Ruffini “Din Don Down”, in programma al Teatro Comunale di Adria, è andato incontro a diverse critiche. I biglietti sarebbero esauriti in poche ore, ci sarebbero state delle difficoltà nella vendita e i posti per le persone con mobilità ridotta sono troppo pochi. Dopo le critiche, arriva la risposta della Croce Verde, che si scusa per le difficoltà nella vendita dei biglietti, per le agevolazioni riservate e per i prezzi. Scrivono: “Siamo consapevoli di non essere professionisti nell’organizzazione di spettacoli”.

Il messaggio della Croce Verde di Adria

Sull’account ufficiale di Croce Verde Adria è comparso un lungo messaggio nel quale l’associazione ha tentato di rispondere alle critiche ricevute in merito all’organizzazione dello spettacolo del 7 dicembre con Paolo Ruffini. Hanno annunciato, prima di tutto, che dal 16 novembre su TicketOne sono disponibili gli ultimi biglietti per “Din Don Down” al Teatro Comunale di Adria, nuovi posti disponibili a seguito della mancata prenotazione da parte di alcune categorie a cui erano stati precedentemente riservati.

Già questo risponde ad alcune delle critiche ricevute, come il fatto che i biglietti fossero finiti troppo velocemente. Per questo e per altri problemi Croce Verde si scusa “per gli inconvenienti che si sono verificati e per le difficoltà che alcune persone hanno incontrato nell’acquisto dei biglietti“.

Spiegano infatti che non si aspettavano un tale successo e che in poche ore si sono esauriti i biglietti messi a disposizione tramite la vendita online. Spiegano che la sede della Croce Verde è stata “letteralmente presa d’assalto dalle richieste”, con il telefono che non smetteva di squillare.

I posti riservati: una necessità

Croce Verde ha inoltre spiegato la ragione che li ha portati a riservare una parte dei biglietti alla vendita diretta presso la loro sede. Dichiarano che è stata una scelta precisa, nata dalla necessità di offrire anche ai meno abituati agli acquisti online la possibilità di acquistare un biglietto senza dover ricorrere a TicketOne.

“Prendiamo atto che, probabilmente, sarebbe stato più semplice affidare l’intera vendita a TicketOne, evitando così alcune delle polemiche che ne sono seguite”, scrivono. Una volta spiegato questo, però, Croce Verde dice di continuare a pensare che cercare di rendere un evento più accessibile alla comunità fosse la scelta più giusta.

Altro tema discusso è stato quello del rendere accessibile l’evento alle persone con disabilità. Qui c’è stato un problema di natura tecnica. Infatti il Teatro Comunale di Adria autorizza soltanto tre posti per persone con ridotta mobilità, oltre ai rispettivi accompagnatori. Si tratta di una limitazione, spiegano, che non dipendeva dalla loro volontà.

Il prezzo del biglietto

Così da una parte c’è stata la necessità di offrire, prendendosi l’onere economico, una parte dei biglietti a prezzo agevolato alle associazioni del territorio che collaborano con l’azienda Ulss 5 Polesana nelle attività a favore delle persone con disabilità, e dall’altra c’è stata una limitazione tecnica, ovvero la capienza di circa 800 posti del Teatro Comunale di Adria.

Questo, spiegano, ha inciso in maniera determinante sulla possibilità di distribuire i costi dello spettacolo su un numero maggiore di spettatori. Per questo il prezzo del biglietto, contestato, è risultato più alto di quello che in molti si aspettavano.

Croce Verde però spiega che l’intero incasso della biglietteria comunque non sarà sufficiente a coprire il costo dell’iniziativa, che comprende il cachet degli artisti, l’affitto del teatro, il noleggio delle attrezzature tecniche di cui la struttura non è dotata, le spese di vitto e alloggio e ulteriori costi organizzativi.

Le scuse di Croce Verde

A questo punto l’organizzazione ha spiegato che il loro obiettivo non era quello di realizzare un utile, ma di celebrare i 115 anni di Croce Verde offrendo alla comunità un’occasione per la sensibilizzazione sul valore dell’inclusione. “Siamo perfettamente consapevoli di non essere professionisti nell’organizzazione di spettacoli e che gestire un evento di queste dimensioni, soprattutto di fronte a una richiesta così superiore alle aspettative, non sia stato semplice”, scrivono.

Da una parte si scusano quindi perché non sono riusciti a organizzare tutto senza ostacoli, dall’altra parte, però, fanno notare che le persone che operano nel mondo degli spettacoli e della cultura della città, invece di sostenerli, “abbiano scelto di speculare sulle difficoltà organizzative, alimentando pubblicamente polemiche sui social”.

Dal proprio punto di vista, Croce Verde dice di non aver mai avuto la pretesa di sostituirsi a nessuno, né di invadere spazi o competenze altrui: “Abbiamo semplicemente cercato, rimanendo nell’ambito della nostra missione associativa, di offrire alla città un’occasione di sensibilizzazione e partecipazione”.