Paolo Ruffini scopre truffa ai danni di una fan, ladro le ruba 4 mila euro fingendosi lui: "Ti becchiamo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paolo Ruffini ha scoperto una truffa a lui legata. Una sua spettatrice gli ha raccontato di aver donato a una persona che si spacciava per lui quasi 4 mila euro per sostenere alcune cause benefiche rivelatesi poi inesistenti. L’attore e regista toscano, di tutto questo, non sapeva nulla. “Pezzo di m…a, ti becchiamo”, ha detto Paolo Ruffini in un video messaggio destinato al truffatore che ha usato il suo nome e la sua immagine. “Denunciate chi vi chiede soldi a mio nome”, ha detto poi l’artista rivolto ai suoi fan.

Il racconto della spettatrice dello show di Paolo Ruffini

A margine di un suo spettacolo, nel momento in genere dedicato a strette di mano, selfie e autografi, Paolo Ruffini ha scoperto che una sua spettatrice ha donato a una persona che si spacciava per lui quasi 4 mila euro destinati a sostenere presunte cause benefiche.

L’attore e regista, di cui il truffatore utilizzava il nome e l’immagine, non era al corrente di tutto ciò e tantomeno ha incassato la cifra inviata dalla spettatrice.

Il videomessaggio di Paolo Ruffini al truffatore

Paolo Ruffini, appena appresa la notizia, ha registrato un videomessaggio con il telefono della spettatrice, rivolto al truffatore.

Le sue parole: “Ciao, io sono Paolo Ruffini. Tu no. Io di mestiere faccio il co*lione, tu di mestiere fai il pezzo di m***a. Tanto ti becchiamo: con calma, ma ti becchiamo”.

L’appello lanciato da Paolo Ruffini ai suoi fan

Paolo Ruffini, dopo aver inviato il suo messaggio al truffatore, ha rivolto un appello ai suoi fan: “Ragazzi, fatemi una cortesia e fatevi una cortesia, tutti quelli che dicono di essere me e vi chiedono soldi, come questo ragazzo o questa ragazza, denunciateli”.

Il regista e attore toscano ha poi ribadito: “Denunciate queste m***e che si approfittano della generosità e della gentilezza delle persone che mi seguono per far star male qualcuno”.

Il filmato si conclude con un toccante abbraccio tra lo stesso Paolo Ruffini e la spettatrice, che gli ha confidato di occuparsi di volontariato. “Io non so che fare, mi dispiace infinitamente” ha detto l’attore e regista, visibilmente dispiaciuto per quanto a lei accaduto.

Il post pubblicato da Paolo Ruffini è diventato virale, superando i 100 mila “mi piace” su Instagram.