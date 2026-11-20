Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Paolo Sarullo torna a camminare. Era rimasto paralizzato dopo l’aggressione avvenuta il 19 maggio 2024 per rubargli un monopattino. Dopo 913 giorni di riabilitazione alla fine ce l’ha fatta. Il giovane ha dichiarato di non essersi mai arreso, ma di non pensare che sarebbe mai arrivato quel giorno, anche se ci ha sempre creduto. “Sono felice. È il momento di ricominciare”, racconta. I parenti si dicono increduli dopo un anno e mezzo molto duro, dallo stato vegetativo fino alla tetraplegia. “Un vortice di emozioni ed è solo il punto di partenza”.

Paolo Sarullo torna a camminare

Paolo Sarullo torna a camminare, come aveva promesso. Lo aveva gridato dal centro di riabilitazione mentre era in collegamento con il Festival di Sanremo il 26 febbraio 2026.

Il giovane era rimasto tetraplegico dopo un’aggressione il 19 maggio 2024, fuori da un locale di Albenga. Di fronte all’Italia diceva: “Non si molla“, e dopo 913 giorni è tornato a camminare.

È lo stesso giovane, oggi ventiseienne, che racconta come non si sia mai arreso. “Non pensavo arrivasse mai questo giorno, ma ci ho sempre creduto. Sono felice. È il momento di ricominciare”.

L’aggressione per il monopattino

Il percorso non è ancora completo, ma dopo 913 giorni la parte più difficile è finita. Lo ha raccontato la famiglia, come la sorella e presidente della fondazione “Uniti per Paolo”. Dopo un anno e mezzo durissimo, dallo stato vegetativo alla minima coscienza, fino alla tetraplegia, ha parlato di un vortice di emozioni positive e questo è solo il punto di partenza.

La vita di Paolo è cambiata la notte del 19 maggio 2024, quando a 24 anni, fuori da un locale di Albenga, è stato accerchiato da un gruppo di giovani con l’intenzione di rubargli il monopattino. Uno di questi lo ha colpito con un pugno al volto e quando Paolo è caduto sull’asfalto ha battuto violentemente la testa. Le conseguenze sono state lesioni cerebrali che lo hanno lasciato tetraplegico, poi il coma, il risveglio con la compromissione della coscienza e un lungo periodo durante il quale è riuscito solo a comunicare attraverso lo sguardo.

Il desiderio più grande di Paolo era quello di riuscire a tornare a casa e di farlo camminando. Una lunga riabilitazione dopo, ci è riuscito.

Il ritorno a casa

Mercoledì 18 novembre, Paolo è finalmente tornato a casa. Lo hanno accompagnato con l’auto della Croce Rossa e ad attenderlo c’erano la famiglia e gli amici con grande emozione.

La madre ringrazia l’équipe del medico Luca Bruzzone, senza la quale “non saremmo mai arrivati qui”. Ora Paolo è tornato a camminare, anche se lo fa per il momento con il sostegno delle persone. Non significa infatti che abbia recuperato del tutto l’autonomia o che il percorso sia concluso, ma certo è che rispetto alle condizioni in cui si trovava dopo l’aggressione ora è in una fase totalmente diversa.

Paolo dice: “Sono un po’ stanco, ma consapevole che questo è solo l’inizio”. Parla di una seconda possibilità e vuole fare sì che questo non accada più a nessuno. Ora vuole scrivere un libro per raccontare la sua storia e vuole impegnarsi con la fondazione contro la violenza attraverso incontri con i giovani. Già il 26 novembre si troverà ad Alassio, dove parlerà a 1.500 ragazzi di non-violenza.