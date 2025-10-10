Paolo Sottocorona meteorologo La7, il ricordo di Enrico Mentana: "Se n'è andato proprio durante questo Tg"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sul finire del telegiornale, Enrico Mentana, direttore del Tg La7, ha ricordato il meteorologo della rete Paolo Sottocorona, recentemente scomparso. Nell’introdurre un servizio in memoria di Sottocorona, il direttore si è alzato e si è spostato verso un’altra parte dello studio, cioè verso lo schermo dal quale per anni Sottocorona ha raccontato il meteo, facendo divulgazione sui fenomeni atmosferici e smontando bufale allarmistiche.

Paolo Sottocorona nel ricordo del TG La7

“E ora permettetemi”, ha detto Mentana sul finire del telegiornale. “Non si fa mai in televisione, ma io mi sposto da un’altra parte”, ha aggiunto.

Il direttore, commosso, si è recato da un’altra parte dello studio e ha ripreso la parola, seguito dalle telecamere: “Qui, questo, è il luogo in cui per tanti anni tutte le mattine il nostro Paolo Sottocorona raccontava il meteo e non soltanto. Se n’è andato proprio durante questo telegiornale. E lo vogliamo ricordare”.

È seguito un affresco di Paolo Sottocorona, il ricordo di un professionista garbato e ironico, umano e sempre all’altezza del ruolo.

“Se n’è andato all’improvviso come un fulmine a ciel sereno, un paragone che lo avrebbe sicuramente fatto sorridere”, ha esordito il servizio della giornalista Emanuela Garulli.

Il servizio ha evidenziato come i social siano stati letteralmente “inondati di foto, ricordi e affetto. Amici, colleghi, telespettatori si sono stretti attorno a lui in un abbraccio virtuale immenso”.

Il legame con i telespettatori

“Perché – ha proseguito il servizio – Paolo Sottocorona aveva un legame forte con chi, ogni mattina, accendeva il televisore per sapere da lui come sarebbe stata la giornata e di lui si fidava“.

Sottocorona aveva un rapporto stretto con il suo pubblico: raccoglieva tutte le foto, migliaia, che gli mandavano i telespettatori. E leggeva tutti i messaggi e le email che riceveva e cercava di rispondere a tutti, ha raccontato di lui il servizio.

Il ritratto è quello di un professionista appassionato e scrupoloso, ma anche di un “uomo per bene, sempre un passo indietro rispetto alla ribalta ma in primo piano per la sua perspicacia”.

Sottocorona era stato in Aeronautica per più di 20 anni. Aveva lavorato in Rai per poi approdare nel 1993 a Telemontecarlo. Di lì, il passaggio a La7.

E poi le passioni: la vela, la moto, la natura (“era un convinto ambientalista”) e la divulgazione, anche verso i più piccoli: “Aveva scritto un libro nel 2010 rispondendo con schemi e disegni” alle domande dei bambini “per spiegare il mistero delle nuvole”.

Il libro di Paolo Sottocorona è acquistabile anche su Amazon

Sottocorona detestava i toni catastrofici di alcuni colleghi e lavorava anche per smontare i luoghi comuni.

Si era schierato con la Flotilla. Significative le sue ultime parole in tv: dopo aver raccontato le previsioni meteo a Omnibus, si era ritagliato un piccolo spazio per leggere una poesia dedicata a Gaza, arrivata da una telespettatrice

Enrico Mentana ricorda Paolo Sottocorona

Raggiunto dal Corriere della Sera, Enrico Mentana ha tracciato un ricordo di Paolo Sottocorona: “Era una persona ironica, non pomposa, avrebbe sbuffato dopo aver letto le parole che giustamente oggi gli vengono abbondantemente riservate”.

I due si conobbero “quaranta anni fa, in Rai, quando” Sottocorona “si occupava del meteo a UnoMattina”.

Poi altri due ricordi: In 15 anni che ha lavorato alla sua scrivania, nello stanzone della cronaca del Tg, non è mai venuto a chiedermi nulla. E mi creda, non è da tutti”.

E poi il suo atteggiamento, da “militare, un uomo dell’Aeronautica”, che spiega il suo “rigore” professionale. E poi la sua capacità di essere ancora giovanile: “Aveva 77 anni, ma non li dimostrava: andava in giro in moto, sembrava un ragazzo“.

Paolo Sottocorona è stato ricordato anche da altri: da David Parenzo a L’Aria che tira e dal giornalista di La7 Fabio Mario Angelicchio.