Paolo Taormina ucciso a Palermo per sedare un pestaggio, lo choc della madre del 21enne dopo il dramma

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sono sotto choc i genitori di Paolo Taormina, ucciso a Palermo mentre provava a fermare il pestaggio di un giovane. “Ma come si fa? Qual è la motivazione. Mi hanno distrutto la vita”, ha urlato la madre del ragazzo ucciso. Paolo Taormina è figlio del titolare del locale O’scrusciu, all’esterno del quale è avvenuta la rissa. L’omicidio è avvenuto davanti a decine di persone e sarebbe stato ripreso.

Omicidio di Paolo Taormina a Palermo, la madre sotto choc

È disperata la madre di Paolo Taormina, il 21enne morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nella zona della Champagneria a Palermo. Paolo era intervenuto per cercare di fermare un pestaggio che stava avvenendo nei pressi del locale di proprietà dei genitori, ma un giovane lo ha ucciso con un colpo di pistola a bruciapelo.

“Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza”, ha urlato la donna, circondata da amici e parenti che cercavano di consolarla.

ANSA

L’esterno del locale in cui è avvenuto l’omicidio di Paolo Taormina

L’omicidio di Paolo Taormina ripreso in un video

Diverse ore dopo l’accaduto, all’esterno del locale O’scrusciu, poco lontano dal teatro Massimo di Palermo, sono presenti ancora decine di ragazzi. A rompere il silenzio, come riportato dall’ANSA, sono le urla disperate della madre di Paolo Taormina.

Intorno a lei amici e parenti che cercando di sostenerla dopo la morte violenta del figlio di 21 anni, ucciso con un colpo di pistola mentre cercava di proteggere un ragazzo vittima di un pestaggio.

Secondo le prime indiscrezioni, la sequenza dell’omicidio sarebbe stata ripresa e ciò avrebbe fornito indicazioni importanti agli inquirenti per rintracciare il killer. Si tratterebbe di un 28enne, originario dello Zen, fermato nel quartiere Uditore mentre si trovava in casa con la compagna.

Movida violenta e sicurezza nel centro storico di Palermo

La zona della Champagneria è il cuore della movida di Palermo ed è frequentata ogni sera da giovani e giovanissimi. Spesso le cronache locali hanno riportato notizie relative a risse e scazzottate e i residenti si sono spesso lamentati per la sicurezza.

Negli ultimi due anni carabinieri e polizia hanno effettuato operazioni per cercare di prevenire i disordini. Oltre all’identificazione delle persone, spesso le forze dell’ordine hanno multato i gestori dei locali che non rispettavano le regole.

Nell’agosto del 2024, proprio in via Spinuzza a Palermo dove è stato ucciso Paolo Taormina, “colpevole” di aver provato a fermare un pestaggio, due giovani vennero trovati in possesso di una pistola con matricola abrasa e diversi proiettili.