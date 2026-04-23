Paolo Zampolli inviato di Trump vuole l'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran per ricucire strappo con Meloni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Potrebbero riaccendersi le speranze di vedere l’Italia ai Mondiali di calcio 2026 in Usa, Messico e Canada. Paolo Zampolli, inviato speciale per le Partnership globali legato a Donald Trump, starebbe facendo pressioni per il ripescaggio della nostra Nazionale al posto dell’Iran, mossa utile anche a ricucire lo strappo tra Trump e la premier Giorgia Meloni.

La richiesta di Paolo Zampolli sull’Italia ai Mondiali

L’indiscrezione sulla richiesta di Paolo Zampolli in merito al possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 ai danni dell’Iran è stata riportata negli Stati Uniti d’America dal Financial Times.

Zampolli ha suggerito al presidente Fifa Gianni Infantino e allo stesso presidente Usa Trump di sostituire l’Iran (la cui partecipazione alla Coppa del Mondo è a rischio a causa della guerra) con la nostra Nazionale, meritevole secondo lui di partecipare al torneo in virtù dei quattro titoli mondiali in bacheca.

La richiesta di Zampolli sarebbe anche finalizzata a ricucire i rapporti tra Donald Trump e Giorgia Meloni, incrinatisi dopo l’attacco del presidente degli Stati Uniti d’America a Papa Leone XIV sulla guerra in Iran.

Le dichiarazioni di Paolo Zampolli sul ripescaggio dell’Italia

Paolo Zampolli ha confermato il retroscena allo stesso Financial Times.

Le sue parole: “Confermo di aver suggerito a Infantino e Trump di sostituire l’Iran con l’Italia. Sono italiano e sarebbe un sogno vedere gli Azzurri partecipare a un torneo organizzato dagli Usa. Con quattro Mondiali in bacheca, l’Italia ha il pedigree per giustificare la sua inclusione“.

Chi è Paolo Zampolli

Paolo Zampolli, legato personalmente a Donald Trump, è inviato speciale per le Partnership globali ed è al centro dei nodi più delicati del dialogo tra Usa e Italia.

Fu proprio Zampolli a presentare Melania all’attuale presidente degli Stati Uniti d’America.

Recentemente, il nome di Paolo Zampolli è balzato alle cronache in Italia per la sua querela a Fedez e Mr Marra e per la diffida a Report

ANSA

La posizione della Fifa sull’Iran sui Mondiali 2026

La richiesta di Paolo Zampolli è arrivata dopo che il presidente Fifa Gianni Infantino, lo scorso mercoledì 15 aprile, ha ribadito che l’Iran dovrebbe prendere parte al Mondiale 2026, nonostante la guerra e le pressioni di Trump affinché la nazionale iraniana rinunci al torneo.

Il presidente Fifa ha dichiarato: “La squadra iraniana verrà sicuramente. Ovviamente, speriamo che per allora la situazione sarà pacifica. Come ho detto, sarebbe sicuramente d’aiuto. L’Iran, però, deve venire. Rappresentano il loro popolo, si sono qualificati, i giocatori vogliono giocare”.

Lo stesso ct dell’Iran Amir Ghalenoei ha affermato: “Non ci sono motivi per non partecipare al Mondiale. Se Dio vuole lo faremo”.

L’Italia, sconfitta dalla Bosnia ai playoff, non è riuscita a conquistare sul campo l’accesso alla Coppa del Mondo 2026 in Usa, Messico e Canada.

Il clamoroso tonfo azzurro (fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva) ha portato a una serie di dimissioni, incluse quelle del commissario tecnico Gennaro Gattuso.