Paolo Zampolli inviato di Trump vuole l'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran per ricucire strappo con Meloni
Paolo Zampolli ha suggerito a Donald Trump e a Gianni Infantino di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali 2026 in Usa, Messico e Canada
Potrebbero riaccendersi le speranze di vedere l’Italia ai Mondiali di calcio 2026 in Usa, Messico e Canada. Paolo Zampolli, inviato speciale per le Partnership globali legato a Donald Trump, starebbe facendo pressioni per il ripescaggio della nostra Nazionale al posto dell’Iran, mossa utile anche a ricucire lo strappo tra Trump e la premier Giorgia Meloni.
- La richiesta di Paolo Zampolli sull'Italia ai Mondiali
- Le dichiarazioni di Paolo Zampolli sul ripescaggio dell'Italia
- Chi è Paolo Zampolli
- La posizione della Fifa sull'Iran sui Mondiali 2026
La richiesta di Paolo Zampolli sull’Italia ai Mondiali
L’indiscrezione sulla richiesta di Paolo Zampolli in merito al possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 ai danni dell’Iran è stata riportata negli Stati Uniti d’America dal Financial Times.
Zampolli ha suggerito al presidente Fifa Gianni Infantino e allo stesso presidente Usa Trump di sostituire l’Iran (la cui partecipazione alla Coppa del Mondo è a rischio a causa della guerra) con la nostra Nazionale, meritevole secondo lui di partecipare al torneo in virtù dei quattro titoli mondiali in bacheca.
La richiesta di Zampolli sarebbe anche finalizzata a ricucire i rapporti tra Donald Trump e Giorgia Meloni, incrinatisi dopo l’attacco del presidente degli Stati Uniti d’America a Papa Leone XIV sulla guerra in Iran.
Le dichiarazioni di Paolo Zampolli sul ripescaggio dell’Italia
Paolo Zampolli ha confermato il retroscena allo stesso Financial Times.
Le sue parole: “Confermo di aver suggerito a Infantino e Trump di sostituire l’Iran con l’Italia. Sono italiano e sarebbe un sogno vedere gli Azzurri partecipare a un torneo organizzato dagli Usa. Con quattro Mondiali in bacheca, l’Italia ha il pedigree per giustificare la sua inclusione“.
Chi è Paolo Zampolli
Paolo Zampolli, legato personalmente a Donald Trump, è inviato speciale per le Partnership globali ed è al centro dei nodi più delicati del dialogo tra Usa e Italia.
Fu proprio Zampolli a presentare Melania all’attuale presidente degli Stati Uniti d’America.
Recentemente, il nome di Paolo Zampolli è balzato alle cronache in Italia per la sua querela a Fedez e Mr Marra e per la diffida a Report
La posizione della Fifa sull’Iran sui Mondiali 2026
La richiesta di Paolo Zampolli è arrivata dopo che il presidente Fifa Gianni Infantino, lo scorso mercoledì 15 aprile, ha ribadito che l’Iran dovrebbe prendere parte al Mondiale 2026, nonostante la guerra e le pressioni di Trump affinché la nazionale iraniana rinunci al torneo.
Il presidente Fifa ha dichiarato: “La squadra iraniana verrà sicuramente. Ovviamente, speriamo che per allora la situazione sarà pacifica. Come ho detto, sarebbe sicuramente d’aiuto. L’Iran, però, deve venire. Rappresentano il loro popolo, si sono qualificati, i giocatori vogliono giocare”.
Lo stesso ct dell’Iran Amir Ghalenoei ha affermato: “Non ci sono motivi per non partecipare al Mondiale. Se Dio vuole lo faremo”.
L’Italia, sconfitta dalla Bosnia ai playoff, non è riuscita a conquistare sul campo l’accesso alla Coppa del Mondo 2026 in Usa, Messico e Canada.
Il clamoroso tonfo azzurro (fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva) ha portato a una serie di dimissioni, incluse quelle del commissario tecnico Gennaro Gattuso.