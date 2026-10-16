Paolo Zampolli licenziato da Donald Trump nonostante l'amicizia, fatale lo scontro col vicesegretario Landau

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’imprenditore italoamericano Paolo Zampolli è stato licenziato dall’incarico di inviato speciale per le partnership globali da Donald Trump. La decisione è arrivata dopo uno scontro con il vicesegretario di Stato Christopher Landau sull’uso del ruolo diplomatico e a seguito di un’inchiesta di Politico. Zampolli ha motivato la fine del mandato con il ritorno agli affari.

Paolo Zampolli licenziato da Donald Trump

Paolo Zampolli è un imprenditore italoamericano di 57 anni, nato a Milano e trasferitosi negli Stati Uniti per lavorare nel settore della moda e dell’immobiliare. Diventato noto al grande pubblico per aver presentato la modella Melania Knauss a Donald Trump nel 1998, Zampolli ha coltivato negli anni un solido rapporto personale con il futuro presidente degli Stati Uniti.

Nel marzo 2025 il tycoon lo ha nominato inviato speciale della Casa Bianca per le partnership globali, con il compito di promuovere gli interessi americani all’estero.

IPA

L’esperienza si è però ora interrotta in modo brusco: il Dipartimento di Stato lo ha rimosso dal ruolo dopo mesi di fortissime tensioni via mail con il vicesegretario Christopher Landau, che gli contestava di aver travalicato le proprie competenze diplomatiche per questioni estranee alla diplomazia culturale.

Le uscite in Italia tra podcast e tv

Durante i mesi trascorsi come inviato governativo, Zampolli si è fatto notare in Italia per iniziative eclatanti che hanno suscitato forte attenzione mediatica.

Ad esempio, ha inviato una proposta formale alla FIFA e al presidente Gianni Infantino per chiedere il ripescaggio della Nazionale italiana ai Mondiali del 2026 al posto dell’Iran, presentando l’idea anche come un’opportunità per distendere le relazioni politiche tra Roma e Washington.

Sul piano mediatico, ha lanciato una diffida contro la trasmissione Report per bloccare la messa in onda di un’inchiesta sugli Epstein files e ha depositato una querela per diffamazione da 5 milioni di euro contro Fedez e Mr. Marra. Successivamente ha però accettato un confronto diretto presenziando come ospite a Pulp Podcast, trasformando lo scontro con i conduttori in una tregua pubblica.

La reazione di Zampolli dopo la revoca dell’incarico

Come riportato da Rai News, all’indomani dell’allontanamento dal governo americano, Zampolli ha scelto di trasformare l’uscita diplomatica nell’inizio di una nuova fase professionale focalizzata su accordi immobiliari e private equity.

L’ex inviato speciale ha attribuito lo spunto per la sua carriera al presidente americano, dichiarando che Trump lo avrebbe spronato a lasciare la pubblica amministrazione per tornare al mercato privato: “Anni fa mi fece entrare nel settore immobiliare. Ora mi ha chiesto: ‘Perché vuoi lavorare per la pubblica amministrazione quando potresti concludere tutti questi affari?’ Il presidente ha sempre ragione“.

Zampolli ha quindi annunciato l’intenzione di riprendere le proprie attività finanziarie e commerciali e costruire nuove relazioni di business su scala internazionale, lasciandosi alle spalle l’esperienza governativa a Washington.

Trump licenzia Katie Zacharia

Più meno nelle stesse ore, Donald Trump ha licenziato Katie Zacharia, sua ultima portavoce durata appena cinque giorni.