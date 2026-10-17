Paolo Zampolli “mollato” da Trump svela: “Scappano tutti da lui”, il retroscena sulla colazione con Conte

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“La gente non sta lasciando l’amministrazione Trump, sta scappando”. Paolo Zampolli, appena rimosso da Donald Trump dall’incarico di inviato speciale per le partnership globali, non sembra troppo dispiaciuto. Dice di voler tornare agli affari privati e racconta anche cosa si disse con Giuseppe Conte nella colazione di marzo: “Avevo un acquirente per il loro albergo, ma è finita lì”.

Paolo Zampolli e Trump, il colloquio dopo la rimozione

Come riporta Repubblica, Zampolli, l’uomo che presentò Melania al futuro presidente, attribuisce la sua uscita a una vendetta del vice segretario di Stato Christopher Landau.

Il caso è esploso dopo che Politico ha pubblicato alcuni scambi di email tesi, con minacce, tra i due, in cui Landau lo accusava di aver abusato del suo ruolo.

“Gli ho spiegato che i leak sugli scambi di email non erano venuti da me”, racconta Zampolli, convinto che sia stato proprio Landau a farli uscire.

Poi la conversazione con Trump: “Al dipartimento di Stato l’incarico è finito, perché non vai a fare business, visto che sei capace? Almeno guadagni qualcosa”.

La risposta di Zampolli, a suo dire, è stata: “Signor presidente, hai sempre ragione”.

Zampolli e la fuga dall’amministrazione Trump per paura del voto

Alla domanda se chi lascia l’amministrazione tema una sconfitta alle elezioni di midterm, Zampolli non ha dubbi: “Certo, tutti stanno lasciando. Non lasciando, scappando”.

Racconta che l’incarico durava un anno ed era stato prorogato di sei mesi, ma che ormai il dipartimento di Stato gli “stava stretto”.

Di ambasciate libere, aggiunge, non ce n’erano: Parigi è andata al padre di Kushner, a Roma c’è Tilman Fertitta. “Dove vado? In Burkina Faso? In Uzbekistan?”.

E a chi gli chiede se abbia informazioni da rivelare sull’amministrazione, risponde con una frase sibillina: “Le informazioni vengono fuori da sole”.

Il retroscena sulla colazione con Conte e il Grand Hotel Plaza

Sul pasto con il leader del Movimento 5 Stelle a fine marzo, finito in prima pagina ad agosto, Zampolli minimizza: “Una colazione. Abbiamo parlato cinque minuti di quel palazzo ed è finita lì”.

Il palazzo è il Grand Hotel Plaza di Roma, vicino a piazza di Spagna, di proprietà da decenni della famiglia di Olivia Paladino, compagna di Conte.

Zampolli sostiene di avere avuto un acquirente interessato, ma che la trattativa non è andata avanti.

Con il governo italiano, assicura, i rapporti sono “cordialissimi”: “Ci salutiamo, punto e basta. Io non sono il loro referente per l’America”.