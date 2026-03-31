Paolo Zampolli querela Fedez e Marra che lo avevano definito "killer" negli Epstein files, causa milionaria

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Paolo Zampolli presentato una querela per diffamazione nei confronti di Fedez e Marra, conduttori di Pulp Podcast. L’imprenditore italo-americano nega qualsiasi coinvolgimento negli Epstein files, tema al quale era stata dedicata una puntata del podcast. Tramite i suoi avvocati, Zampolli ha annunciato di voler chiedere un risarcimento di almeno cinque milioni di euro.

Perché Zampolli ha querelato Fedez e Marra

La querela per diffamazione aggravata è stata depositata lunedì scorso presso la Procura di Milano dall’avvocato Maurizio Miculan. Oggetto della denuncia è il contenuto di una puntata di Pulp Podcast, condotta da Fedez e Marra, dedicata agli Epstein files.

Secondo la ricostruzione di Zampolli, in un post Instagram di Pulp Podcast sarebbe stato chiamato in causa nell’ambito degli Epstein files e accusato di aver fatto deportare la ex moglie dall’Agenzia per l’immigrazione degli Stati Uniti. Nel post contestato, secondo i responsabili di Pulp Podcast Zampolli verrebbe definito “killer” in uno dei passaggi degli Epstein files.

ANSA

La spiegazione di Paolo Zampolli sugli Epstein files

Per chi ricopre ruoli di rilievo, si legge nel passaggio della querela riportato dal Corriere della Sera, “non c’è nulla di peggio che venire accusato di un grave coinvolgimento nel caso Epstein”.

L’altra vicenda, relativa all’espulsione della moglie, è stata ripresa da un articolo del New York Times secondo il quale Paolo Zampolli, allo scopo di ottenere l’affidamento del figlio, avrebbe chiesto un favore a un funzionario dell’Ice per far trasferire la donna in un centro di detenzione.

Accuse respinte da Zampolli, che ha dichiarato di aver solo chiesto informazioni al funzionario “perché ero preoccupato per mio figlio” e che si trattava di “un attacco alla politica di Trump”. Zampolli contesta alcune dichiarazioni fatte da Fedez durante la trasmissione in merito ad alcune ricostruzioni di Corona sul ruolo dell’imprenditore e sul suo legame con Donald Trump. Sono tutte circostanze “false e gravemente diffamatorie”, ha dichiarato l’avvocato Miculan che, anche a causa della “visibilità internazionale” del suo assistito, sono ritenute molto gravi.

Chi è Paolo Zampolli

Nella querela, Paolo Zampolli dichiara di essere un “impegnato imprenditore in vari settori del business (dalla moda all’immobiliare)” e di avere un “rapporto pluriennale di solida e fraterna amicizia” con Donald Trump. Oltre ad essere il rappresentante all’Onu di Dominica, l’isola-Stato che si trova nei Caraibi il presidente degli Stati Uniti lo ha nominato “rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali”. Paolo Zampoli è nato a Milano nel 1970.

La replica degli avvocati di Fedez

“In relazione alla querela presentata contro il nostro assistito, precisiamo che si è limitato a esercitare il diritto di cronaca, riportando in modo fedele contenuti provenienti da documenti pubblici e dichiarazioni di terzi, senza esprimere alcuna opinione personale”, affermano i legali di Fedez, gli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci.

“Un comportamento improntato alla massima cautela e al rigoroso rispetto della verità dei fatti, che esclude qualsiasi ipotesi di diffamazione. Siamo fiduciosi che la correttezza della sua condotta sarà riconosciuta in ogni sede”, si legge ancora nella nota.