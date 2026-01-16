Papa Benedetto XVI santo, l'ipotesi prende corpo dopo il riconoscimento del miracolo di guarigione
Papa Benedetto XVI potrebbe diventare santo. C’è infatti un presunto miracolo attribuito al pontefice tedesco che fa ben sperare chi sostiene la sua beatificazione, a partire da monsignor Georg Gaenswein, per oltre vent’anni segretario personale di Joseph Ratzinger. La vicenda, al vaglio del Vaticano, è quella di Peter Srsich, un giovane statunitense ora sacerdote guarito guarito da un tumore ritenuto difficile da trattare dopo aver incontrato il Papa nel 2012.
A lanciare la proposta per la beatificazione di Papa Benedetto XVI è l’arcivescovo Georg Gaenswein, nunzio apostolico nei Paesi baltici e per anni segretario personale di Joseph Ratzinger.
In una recente intervista alla tv tedesca K-TV, monsignor Gaenswein ha espresso l’auspicio che Papa Ratzinger diventi presto beato.
“Personalmente, ho grandi speranze che questo processo venga avviato”, ha detto.
A favore di Benedetto XVI c’è un presunto miracolo attribuito a Ratzinger ora al vaglio del Vaticano. Una guarigione miracolosa da un tumore molto grave.
Si tratta del caso dello statunitense Peter Srsich, ora sacerdote, che all’età di 17 anni scoprì di avere un linfoma di Hodgkin in stadio avanzato.
Il giovane, molto credente, grazie all’associazione “Make-a-Wish” riuscì a coronare il suo sogno, quello di incontrare il Papa.
Nel maggio 2012 Peter Srsich comparì in udienza davanti al pontefice in piazza San Pietro: il giovane gli regalò un braccialetto con su scritto “Pray for Peter” e Ratzinger gli pose la mano sul petto, proprio dove si trovava il tumore.
Nei giorni successivi il giovane iniziò a migliorare, fino alla completa guarigione. Nove anni dopo, fu ordinato sacerdote.
Quel gesto di Ratzinger è stato interpretato da diversi come l’inizio di un miracolo.
Ma sulla guarigione lo stesso Srsich resta cauto, come riporta Agi: “Sapere che il Papa era nel mio avvenire mi ha aiutato ad attraversare tutto questo”, ha detto, affermando che le chemioterapie lo avevano aiutato a combattere il tumore.
Il caso potrebbe ora venire studiato dal Vaticano nell’ambito di un eventuale processo di beatificazione di Papa Benedetto XVI.
La presunta guarigione miracolosa potrebbe essere presa in considerazione ma comunque non sarebbe decisiva per la beatificazione stessa.
In ogni caso, serviranno anni. Per diventare santi bisogna percorrere un lungo e complesso percorso che parte dalla “fama di santità” riconosciuta dalla comunità cattolica.
Poi la causa di beatificazione, per la quale serve almeno un miracolo, che deve passare al vaglio della Congregazione delle Cause dei Santi.
Serve poi un secondo miracolo, successivo alla beatificazione: in quel caso il Papa può proclamare santo il beato.
Per iniziare una causa di beatificazione bisogna attendere almeno 5 anni dalla morte del candidato. Quindi per Ratzinger, morto il 31 dicembre 2022, bisognerà attendere almeno un paio di anni.