Papa Francesco, attivato centro sicurezza per le esequie a Roma: i pericoli per l'ordine pubblico

È stato attivato il Centro per la gestione della sicurezza presso la Sala operativa della questura di Roma in seguito alla scomparsa di Papa Francesco. Il centro è stato istituito per coordinare le operazioni di sicurezza in vista delle esequie e del Conclave che si terranno nei prossimi giorni.

Forze dell’ordine in campo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, un contingente di donne e uomini della Polizia di Stato, affiancati da operatori delle altre Forze di polizia, dell’Esercito Italiano e della Polizia locale, è stato potenziato. Questo per garantire i servizi di ordine e sicurezza pubblica a causa dell’intenso flusso di fedeli che, già dai primi minuti dopo la scomparsa del Santo Padre, si sono riversati nelle zone adiacenti al Vaticano.

Presenza della Polizia fluviale

Tra le forze schierate, è presente anche la Polizia fluviale, incaricata del pattugliamento del Tevere e delle banchine. Il piano potenziato, che all’occorrenza può essere rapidamente rimodulato, si pone un duplice obiettivo: prevenire possibili reati e gestire le esigenze correlate alla presenza di numerose personalità che accorreranno da tutto il Mondo per assistere al funerale.

