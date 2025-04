Papa Francesco e la visita a sorpresa a San Pietro in poncho, saluti e un ringraziamento alle restauratrici

Visita a sorpresa di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Il Pontefice, in carrozzina e avvolto in un plaid, ha voluto vedere personalmente i lavori di restauro in corso, salutare e ringraziare le restauratrici e raccogliersi in preghiera sulla tomba di San Pio X, a cui è profondamente devoto. Un gesto inatteso che testimonia la sua ripresa dopo la lunga degenza al Policlinico Gemelli.

Papa Francesco a San Pietro

Accompagnato dal fidato Massimiliano Strappetti, assistente sanitario personale, Papa Francesco ha scelto di presentarsi senza abiti ufficiali, coperto da un plaid a righe, pantaloni neri e una semplice maglia bianca. Come riporta Ansa, l’ingresso è avvenuto in silenzio, dalla Porta della Preghiera, intorno alle 12.30 di giovedì 10 aprile, subito dopo la messa di mezzogiorno.

Il Papa si è diretto verso l’Altare della Cattedra, dove sono in corso gli ultimi interventi prima della presentazione ufficiale dei restauri, prevista per il giorno successivo.

Fonte foto: ANSA

Ha poi sostato in preghiera dinanzi alla tomba di San Pio X, visitata anche la domenica precedente. Il clima era riservato, con alcuni gendarmi che cercavano di mantenere l’ordine tra i fedeli sorpresi dalla presenza del Pontefice.

Secondo monsignor Valerio Di Palma, presente in basilica, Francesco non ha pronunciato discorsi, ma ha espresso la sua vicinanza con gesti semplici e affettuosi.

Il saluto alle restauratrici

Il momento più toccante si è svolto dietro un separé, dove due giovani restauratrici – Michela e Lorena – erano intente a rifinire il monumento funebre di Urbano VIII Barberini. Una di loro, accorgendosi della presenza del Papa, lo ha salutato da lontano.

Francesco le ha fatto segno di avvicinarsi. Quando lei si è scusata per avere “le mani fredde”, il Pontefice ha sorriso e le ha stretto comunque la mano, ringraziando l’intero gruppo di restauratori per il lavoro svolto.

L’episodio ha emozionato profondamente le presenti, che non si aspettavano di incontrare il Papa così da vicino. Francesco ha chiesto informazioni sulla loro attività e sulla vita nella basilica in questi giorni, resa ancora più intensa dall’afflusso di pellegrini in vista del Giubileo e della Pasqua.

Segnali positivi in vista della Pasqua

Questa uscita rappresenta il terzo fuoriprogramma di Papa Francesco da quando è tornato alla vita pubblica dopo la lunga convalescenza. Il giorno prima, il 9 aprile, aveva ricevuto a Casa Santa Marta il re Carlo III e la regina Camilla, in un incontro riservato ma cordiale. E domenica scorsa, sempre a sorpresa, era apparso in piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati.

La sua presenza nei prossimi riti pasquali resta ancora incerta, ma secondo fonti vaticane si stanno valutando modalità compatibili con il suo stato di salute.

In particolare, si lavora per una possibile celebrazione del Giovedì Santo con il tradizionale rito della lavanda dei piedi, magari in un luogo simbolico come negli anni precedenti.