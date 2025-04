Papa Francesco mantiene la promessa e arriva in piazza San Pietro per la benedizione di Pasqua Urbi et Orbi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Erano più di 35mila i fedeli presente in piazza San Pietro per assistere alla messa della domenica di Pasqua. A sorpresa arriva anche Papa Francesco che si affaccia alla loggia per la consueta benedizione Urbi et Orbi. Nella mattinata, il Pontefice ha avuto un colloquio privato con il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance.

In migliaia a piazza San Pietro per Pasqua

La messa di Pasqua in piazza San Pietro è stata officiata, in nome del Papa, dal cardinale Angelo Comastri.

Ad assistere alla funzione una folla di oltre 35mila fedeli, radunati sotto il colonnato berniniano di Città del Vaticano.

Fonte foto: ANSA Folla di fedeli in piazza San Pietro

L’arciprete emerito e vicario generale emerito di Sua Santità ha letto l’omelia pasquale scritta dal Pontefice.

Dopo le celebrazioni, così come promesso, è arrivato in piazza San Pietro anche Papa Francesco, che è apparso dal loggione per la benedizione Urbi et Orbi.

Il saluto di Papa Francesco

“Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua”: è stato breve ma sentito l’intervento di Papa Francesco alle celebrazioni pasquali.

L’arrivo del Pontefice per la benedizione è stato accolto con un’ovazione dalla folla di fedeli in piazza.

L’omelia di Bergoglio, letta dal cardinale Comastri, parla di un Cristo ancora vivo: “Non si può fare di Lui un eroe del passato o pensarlo come una statua sistemata nella sala di un museo!”.

Cristo, sottolineano le parole del Papa, “dimora in mezzo a noi, si nasconde e si rivela anche oggi nelle sorelle e nei fratelli che incontriamo lungo il cammino”.

“Egli è vivo e rimane sempre con noi, piangendo le lacrime di chi soffre e moltiplicando la bellezza della vita nei piccoli gesti d’amore di ciascuno di noi” prosegue l’omelia pasquale.

Infine, il Pontefice invita i fedeli a cercare il Salvatore: “Dobbiamo metterci in movimento, uscire per cercarlo: cercarlo nella vita, cercarlo nel volto dei fratelli, cercarlo nel quotidiano, cercarlo ovunque tranne che in quel sepolcro. Cercarlo sempre”.

L’incontro con JD Vance

Poco prima dell’arrivo alla Loggia delle Benedizioni, Papa Francesco è stato impegnato in un importante incontro istituzionale.

Bergoglio, fanno sapere fonti vaticane, ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance.

Il breve colloquio si è svolto presso Casa Santa Marta, dove il Papa sta trascorrendo il periodo di convalescenza.

Si tratta di una rilevante distensione nei rapporti tra Usa e Vaticano, dopo le aspre critiche del Papa alle misure contro l’immigrazione di Donald Trump.