Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Gli incontri con il Diavolo, la visione dell’ingresso dell’inferno e una profonda crisi spirituale vissuta durante il pontificato. A rivelare un volto inedito di Jorge Mario Bergoglio è il “Diario personale di Papa Francesco”, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. A raccogliere gli appunti scritti dal Pontefice nell’arco di 32 anni è stato il cardinale Víctor Manuel Fernández.

Papa Francesco e le visioni del Diavolo

“Ho visto il diavolo” è una frase decisamente potente. Se vergata da un papa, poi. Tra le annotazioni più sorprendenti lasciate da Francesco I nelle sue carte private figurano quelle relative alle esperienze mistiche. In alcune pagine Bergoglio racconta di aver percepito la presenza del demonio, sia prima sia dopo l’elezione al Soglio di San Pietro.

Già durante gli anni trascorsi a Buenos Aires, il futuro Pontefice riferiva di aver incontrato “i suoi (del Diavolo, ndr) occhi minacciosi e allo stesso tempo seducenti”. Secondo quanto riportato da Vatican News, Bergoglio raccontava di aver visto il maligno in un’occasione dall’automobile e in un’altra durante la celebrazione della messa, nella zona del coro.

Il 9 aprile 2016, a tre anni dall’inizio del pontificato, Francesco annotava sul suo diario: “Gli attacchi del Diavolo, sotto vari aspetti, sono aumentati, sono più forti e più improvvisi“. Un’altra esperienza sarebbe avvenuta dopo il viaggio apostolico in Cile del gennaio 2018, segnato dalle polemiche sulla gestione degli abusi sessuali commessi da esponenti del clero. “Lo vidi e sentii la sua voce”, scriveva il Papa.

Bergoglio raccontava di trovare conforto nella preghiera e in particolare nel rosario, attribuendo alla protezione della Madonna la capacità di resistere alle tentazioni.

La visione dell’inferno

Uno dei racconti più crudi è affidato alle pagine dell’agenda il 7 giugno 2018, quando Francesco era Pontefice da poco più di cinque anni. “Ieri notte ho visto l’ingresso dell’inferno. La seduzione pagana con tutta la sua forza. Mi sono affacciato a guardare un po’ e mi ha terrorizzato”, scriveva Bergoglio.

Il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, intervistato da La Stampa, ha ricondotto queste esperienze alla formazione religiosa del Papa argentino e alla tradizione teologica cristiana, nella quale la figura del tentatore è presente fin dalla Genesi.

“Da studente Jorge Mario Bergoglio ha studiato la dottrina degli angeli decaduti ed era fermamente consapevole della presenza del male nella storia dell’uomo. Di Satana ha parlato in alcune omelie. Nei suoi appunti c’è di più: l’esperienza personale, la visione del tentatore e delle porte dell’inferno”.

Semeraro, che ha conosciuto Bergoglio nel 2001, ha sottolineato come nella formazione ignaziana del futuro Pontefice avessero un ruolo centrale la meditazione sul peccato, l’esame di coscienza e le prove interiori. “Era un mistico come santo John Henry Newman pur senza avere fenomeni straordinari come la bilocazione o la levitazione”.

La crisi spirituale di Papa Francesco tra il 2021 e il 2022

Gli anni più difficili del pontificato, almeno sotto il profilo spirituale, sono stati il 2021 e il 2022 per stessa ammissione di Bergoglio. Il cardinale Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e stretto collaboratore di Francesco, parla di “forse il suo peggior periodo di tentazioni“.

“È stato un tempo oscuro” per Papa Francesco, alle prese con problemi di salute, difficoltà nel governo della Chiesa e un tormento interiore che non traspariva necessariamente dalle sue apparizioni pubbliche. L’epicentro di tale crisi ruotava attorno a quella che il Pontefice definiva la “tentazione della curiosità”, intesa come desiderio di conoscere ciò che si oppone a Dio e di sperimentare le possibilità offerte dal proprio potere.

“Sedotti, ci si chiede: come sarebbe essere Dio?“, emerge dalle riflessioni raccolte nel volume. Il pericolo individuato da Francesco era quello di arrivare a esercitare la propria autorità manipolando le persone, coinvolgendole nei propri progetti e utilizzandole “come burattini”.

Un tema che si intreccia con alcune vicende della biografia personale del Bergoglio uomo. Tra il 1973 e il 1979, quando era superiore provinciale dei gesuiti in Argentina, alcuni confratelli gli avevano rimproverato uno stile di amministrazione eccessivamente accentrato. Nelle pagine del diario emerge soprattutto la severità con cui Francesco giudicava se stesso, secondo un percorso spirituale influenzato anche dagli insegnamenti di Doroteo di Gaza, monaco cristiano del VI secolo.

Il 30 dicembre 2022, mentre si lasciava alle spalle il periodo più difficile, il Papa aveva individuato nella misericordia e nell’attenzione verso il prossimo gli strumenti per affrontare le tentazioni future: “Insieme a tutto, la compassione per i più poveri, i più malati, gli umiliati”.

Secondo la ricostruzione dei media vaticani, da questa crisi maturarono anche due degli ultimi documenti del suo pontificato: l’esortazione apostolica “C’est la confiance”, pubblicata nel 2023 e dedicata a santa Teresa di Lisieux, e l’enciclica “Dilexit nos”, del 2024, incentrata sul Sacro Cuore di Gesù.

Il dolore di Bergoglio per gli abusi sessuali nella Chiesa

Tra le vicende che contribuirono al tormento interiore di Papa Francesco spicca, com’è noto, lo scandalo degli abusi sessuali commessi da sacerdoti in Cile e delle responsabilità delle gerarchie ecclesiastiche locali. Nel gennaio 2018 Francesco aveva difeso il vescovo Juan Barros, accusato di aver coperto gli abusi del sacerdote Fernando Karadima. Successivamente aveva tuttavia riconosciuto di aver commesso errori nella valutazione della vicenda.

Il caso ha continuato a tormentare i pensieri del Santo Padre ancora tre anni dopo. In un appunto del 24 gennaio 2021, Bergoglio si diceva “desolato per la situazione cilena” e tornava sulla conversazione avuta con i giornalisti durante il viaggio apostolico. “Lì sono caduto dalla branda, ho preso consapevolezza della gravità del problema. Mi è costato accettare la questione del Cile, non pensavo fosse così grave”.

La tempra del Pontefice era fiaccata all’epoca anche da problemi prettamente fisici, soprattutto di natura intestinatle, che nel luglio 2021 lo costrinsero a sottoporsi a un intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma. Fernández ricorda inoltre le ripetute richieste di aiuto ricevute da una persona che lavorava in un ambiente nel quale sarebbero successivamente emersi episodi di corruzione.

Cosa ha scritto Papa Francesco su Prevost e Parolin

Il diario offre anche uno spaccato dei rapporti personali di Bergoglio con alcuni importanti esponenti della Chiesa cattolica, a cominciare dal suo futuro successore, Robert Francis Prevost, poi succedutogli col nome di Papa Leone XIV. Di lui Francesco scriveva che era sempre stato “un grande pastore, un generoso missionario e un uomo irreprensibile“.

Parole d’apprezzamento sono state riservate anche al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, definito “un eccellente diplomatico, il cardinale che meglio comprende la politica internazionale”. Bergoglio esprimeva giudizi positivi anche sul cardinale tedesco Gerhard Ludwig Müller, già prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e tra gli esponenti ecclesiastici che avevano manifestato divergenze rispetto ad alcune scelte del pontificato. “Sembra aggressivo, ma è un uomo buono, ma buono, buono”, annotava Francesco.

Le carte private contengono pochi riferimenti alle grandi controversie del suo governo, dal caso del cardinale Angelo Becciu al Vatileaks Due, passando per la vicenda dell’ex cardinale Theodore McCarrick e i contrasti con l’ala conservatrice della Chiesa. Troviamo invece il ricordo di una conversazione con l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel sulla crudeltà della guerra.

Come è stato ritrovato il diario di Bergoglio

Gli scritti di Bergoglio erano custoditi in una vecchia agenda nera dalla copertina di plastica, utilizzata come diario personale dal 20 dicembre 1992, quando era vescovo ausiliare di Buenos Aires. Il manoscritto comprende 86 pagine di annotazioni precedenti all’elezione pontificia e 55 successive. Il 21 luglio 2013 Francesco aveva appuntato anche il ricordo dell’inizio del suo pontificato: “Il 13 marzo mi hanno eletto Papa”.

Il cardinale Fernández ha spiegato che Francesco gli aveva mostrato l’agenda e altri documenti durante una conversazione privata a Casa Santa Marta, chiedendogli di valutare quali contenuti potessero essere utili ai fedeli. Dopo la morte di Bergoglio, avvenuta il 21 aprile 2025, Fernández si è rivolto a Leone XIV, che ha recuperato il materiale e autorizzato il lavoro di pubblicazione.

Non tutte le annotazioni sono state rese pubbliche. Sono stati esclusi alcuni passaggi riguardanti la vita privata di persone ancora in vita, quelli ripetitivi e alcune parti scritte attraverso simboli indecifrabili.