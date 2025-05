Papa Francesco sepolto accanto a Junio Valerio Borghese, comandante della Decima Mas. E Vannacci ironizza

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Papa Francesco è stato sepolto nella basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma, la stessa dove riposa anche Junio Valerio Borghese, comandante della Decima Mas. Sui social, l’ex generale dell’Esercito e oggi eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci scrive: “E ora chi lo dice alla sinistra? Daranno del fascista anche al pontefice?”.

Papa Francesco e Junio Valerio Borghese

Fa discutere la nuova provocazione via social dell’ex generale Roberto Vannacci. L’eurodeputato ha fatto presente come il luogo scelto da Papa Francesco per la sua sepoltura sia lo stesso nel quale giacciono le spoglie del comandante della Decima Mas, Junio Valerio Borghese, dal leghista spesso citato in campagna elettorale e da lui molto apprezzato.

In più occasioni Vannacci ha fatto riferimento all’unità speciale della Regia Marina italiana durante la prima e seconda guerra mondiale, inneggiando alle loro famose operazioni di assalto e incursione.

Fonte foto: ANSA Alcuni cardinali che pregano davanti alla tomba di Papa Francesco

Il pontefice sepolto con il comandante della Decima Mas

“La Xa incombe! E adesso come faranno i radical chic a spiegarsi questo ennesimo affronto? Ora chi lo dice alla sinistra? Daranno del fascista anche a Papa Francesco?”, scrive Vannacci in un post pubblicato sulle proprie pagine social.

Sono diverse le personalità sepolte nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma. In quello stesso edificio riposano anche l’artista Gian Lorenzo Bernini, Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone, e altri sette Papi.

È stato proprio il compianto Bergoglio a indicare questo luogo come quello atto alla sua sepoltura, preferito dunque alle Grotte Vaticane o alla Basilica di San Pietro, dove sono sepolti la maggior parte dei suoi predecessori. “La mia vita e il ministero sacerdotale ed episcopale ho sempre affidato alla Madre del Nostro Signore, Maria Santissima. Perciò, chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della risurrezione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Desidero che il mio ultimo viaggio terreno si concluda proprio in questo antichissimo santuario Mariano dove mi recavo per la preghiera all’inizio e al termine di ogni Viaggio Apostolico ad affidare fiduciosamente le mie intenzioni alla Madre Immacolata e ringraziarla per la docile e materna cura”, aveva scritto il pontefice nel Testamento indicando anche il luogo preciso, ossia nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza.

Chi era Junio Valerio Borghese, il “principe nero”

Apprezzato da Roberto Vannacci, Junio Valerio Borghese era soprannominato il “principe nero”. È ricordato oggi per le violenze contro i partigiani e per un tentativo di colpo di stato fallito nel 1970.

È stato un ex militare e politico italiano, comandante della Xª flottiglia Mas che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, aderì alla Repubblica di Salò e combatté al fianco dei nazisti, distinguendosi per azioni violente contro i partigiani, alcune delle quali riconosciute come crimini di guerra.

Qualche anno dopo lo stesso Junio Valerio Borghese si fece promotore del golpe tentato nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970 e fallito. Allora fuggì in Spagna, dove fu protetto dal regime fascista di Francisco Franco e dove morì, a Cadice, il 26 agosto 1974.