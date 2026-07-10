Papà Haaland sposta la residenza dalla Norvegia alla Svizzera, come funziona il "trucco" per pagare meno tasse

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il padre di Erling Haaland è proprietario di una serie di società con sede in Lussemburgo con cui si occupa del patrimonio di famiglia. Per non pagare la tassa sulle persone fisiche norvegese ha trasferito la sua residenza, fiscale e reale, in Svizzera, dove le imposte sono molto più basse. L’attaccante norvegese guadagna oltre 60 milioni di euro all’anno dal suo contratto con il Manchester City, ma paga le tasse in Inghilterra.

Il “trucco” della famiglia Haaland

Alfie Haaland, padre di Erling e a sua volta ex calciatore, non risiede più in Norvegia. Da tempo abita in Svizzera, nel Canton Uri, in modo da pagare la tassa sulle persone fisiche della Confederazione elvetica, poco più del 12%, e non quella norvegese, al 22%.

Si tratta di un “trucco” del tutto legale, visto che la legge permette di sfruttare i regimi fiscali internazionali per questi scopi, a patto che le attività siano internazionali.

ANSA

Il patrimonio della famiglia Haaland viene gestito attraverso una serie di società, controllate dalla holding di famiglia, con sede in Lussemburgo.

Il patrimonio di Erling Haaland

Tra i beni gestiti da queste società ci sarebbe anche una parte del ricco patrimonio del figlio di Alfie, l’attaccante norvegese Erling Haaland, tra i più forti al mondo, che sta trascinando la Norvegia ai Mondiali.

Haaland paga le tasse in Inghilterra sul suo stipendio da 60 milioni di euro all’anno con il Manchester City.

I proventi dalle sue altre attività, tra sponsorizzazioni con diverse società, da Mastercard a Samsung, e partecipazioni in alcune startup, possono invece essere gestiti attraverso la società del padre.

L’invito del governo norvegese

Alfie Haaland si è trasferito in Svizzera e vive lì. La sua residenza è effettiva perché la legge norvegese è molto stringente e può considerare fiscalmente residente un cittadino che si trasferisce all’estero in maniera fittizia se mantiene forti legami con la Norvegia.

Per evitare il trasferimento degli Haaland si era mosso anche il governo norvegese, vista l’importanza del patrimonio della famiglia.

Il Ministero dell’Economia aveva infatti espressamente e pubblicamente chiesto loro di rimanere nel Paese.