Papa Leone a Lourdes incontra 7 vittime di abusi da parte dei sacerdoti: “La Chiesa riconosca i propri errori"

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Prosegue la visita di Papa Leone XIV in Francia. La terza giornata è trascorsa dal Pontefice a Lourdes, dove è previsto un incontro privato con sette vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti, così come aveva già fatto durante la visita a Madrid. Definendo gli abusi “una dolorosa piaga”, Prevost invita i rappresentati del Clero a “riconoscere i propri errori”.

L’incontro con le vittime di abusi

“Negli ultimi anni, avete affrontato con determinazione la dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi da membri del clero o in ambito ecclesiale” ha detto Papa Leone XIV ai vescovi francesi.

“Avete adottato misure coraggiose per rispondervi, attraverso l’ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini”.

ANSA

Ringraziando la comunità ecclesiastica per quanto fin qui compiuto, il Pontefice sottolinea come sia “opportuno proseguire lungo la strada intrapresa, mantenendo la massima vigilanza”.

Alle ore 18:00 è previsto un colloquio privato tra il Santo Padre e sette vittime di abusi da parte di sacerdoti, così come già accaduto a Madrid.

La visita di Papa Leone a Lourdes

La terza giornata del viaggio di Leone in Francia ha avuto come destinazione il Santuario di Nostra Signora di Lourdes.

Dopo aver incontrato a porte chiuse i vescovi della Conferenza episcopale di Francia, il Papa ha presieduto la messa alla presenza di 150mila fedeli.

Nel pomeriggio si sono svolti gli incontri con gli operatori e gli assistiti dell’Accueil Notre-Dame di Lourdes e, in seguito, con le religiose di vita contemplativa del Monastero del Carmelo.

La giornata si conclude alle ore 21:00 con la preghiera del rosario e la processione aux flambeaux.

Le parole su aborto e fine vita

Nel corso dell’incontro con i malati Papa Leone è tornato a scagliarsi contro l’eutanasia: “Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità”.

“La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale” ha affermato riguardo le leggi sul fine vita.

Il discorso si è poi allargato anche sul tema del diritto all’aborto: “Nessuno ha il diritto, mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata”.

I numeri degli abusi nella Chiesa italiana

Secondo il Rapporto nazionale di Rete L’Abuso, in Italia i casi complessivi di violenze sessuali sono Chiesa sono circa 1.250, con 4.625 vittime note.

Di questi, 1.106 casi sono stati compiuti da sacerdoti, 9 da suore, 91 da catechisti, 76 da personale laico e 54 da scout. 2.414 vittime sono seguite direttamente dall’associazione, mentre 2.211 risultano irreperibili.

Le indagini a riguardo sono state numerose e compiute da testate giornalistiche o commissioni indipendenti. A secondo dei diversi paesi, le stime variano molto. Seppur, a partire dalla metà del Novecento, sono stati ufficialmente censiti migliaia di casi.