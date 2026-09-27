NOTIZIE
Temi Caldi:

Papa Leone a Lourdes incontra 7 vittime di abusi da parte dei sacerdoti: “La Chiesa riconosca i propri errori"

Durante la sua visita a Lourdes, in Francia, Papa Leone XIV incontra privatamente 7 vittime di abusi da parte di sacerdoti

Aggiornato: 4 min di lettura

Maria Francesca Moro

Maria Francesca Moro

GIORNALISTA

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Prosegue la visita di Papa Leone XIV in Francia. La terza giornata è trascorsa dal Pontefice a Lourdes, dove è previsto un incontro privato con sette vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti, così come aveva già fatto durante la visita a Madrid. Definendo gli abusi “una dolorosa piaga”, Prevost invita i rappresentati del Clero a “riconoscere i propri errori”.

L’incontro con le vittime di abusi

“Negli ultimi anni, avete affrontato con determinazione la dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi da membri del clero o in ambito ecclesiale” ha detto Papa Leone XIV ai vescovi francesi.

“Avete adottato misure coraggiose per rispondervi, attraverso l’ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini”.

Il Papa a LourdesANSA

Ringraziando la comunità ecclesiastica per quanto fin qui compiuto, il Pontefice sottolinea come sia “opportuno proseguire lungo la strada intrapresa, mantenendo la massima vigilanza”.

Alle ore 18:00 è previsto un colloquio privato tra il Santo Padre e sette vittime di abusi da parte di sacerdoti, così come già accaduto a Madrid.

La visita di Papa Leone a Lourdes

La terza giornata del viaggio di Leone in Francia ha avuto come destinazione il Santuario di Nostra Signora di Lourdes.

Dopo aver incontrato a porte chiuse i vescovi della Conferenza episcopale di Francia, il Papa ha presieduto la messa alla presenza di 150mila fedeli.

Nel pomeriggio si sono svolti gli incontri con gli operatori e gli assistiti dell’Accueil Notre-Dame di Lourdes e, in seguito, con le religiose di vita contemplativa del Monastero del Carmelo.

La giornata si conclude alle ore 21:00 con la preghiera del rosario e la processione aux flambeaux.

Le parole su aborto e fine vita

Nel corso dell’incontro con i malati Papa Leone è tornato a scagliarsi contro l’eutanasia: “Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità”.

“La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale” ha affermato riguardo le leggi sul fine vita.

Il discorso si è poi allargato anche sul tema del diritto all’aborto: “Nessuno ha il diritto, mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata”.

I numeri degli abusi nella Chiesa italiana

Secondo il Rapporto nazionale di Rete L’Abuso, in Italia i casi complessivi di violenze sessuali sono Chiesa sono circa 1.250, con 4.625 vittime note.

Di questi, 1.106 casi sono stati compiuti da sacerdoti, 9 da suore, 91 da catechisti, 76 da personale laico e 54 da scout2.414 vittime sono seguite direttamente dall’associazione, mentre 2.211 risultano irreperibili.

Le indagini a riguardo sono state numerose e compiute da testate giornalistiche o commissioni indipendenti. A secondo dei diversi paesi, le stime variano molto. Seppur, a partire dalla metà del Novecento, sono stati ufficialmente censiti migliaia di casi.

papa-lourdes ANSA

Leggi anche

Ford

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo