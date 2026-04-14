Papa Leone ancora contro Donald Trump dopo l'attacco del presidente, "Dio non sta con malvagi e prepotenti"

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Durante una visita alla Casa di accoglienza per anziani delle Piccole Sorelle dei Poveri ad Annaba, in Algeria, Papa Leone XIV ha nuovamente ribadito quanto detto nei giorni scorsi a proposito della guerra in Medio Oriente, dichiarando: “Il cuore di Dio non è con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi”. Parole simili avevano causato, nei giorni scorsi, la reazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva attaccato il pontefice.

Le parole del Papa contro la guerra

Come promesso nei giorni scorsi, anche durante la sua visita in Algeria, Papa Leone XIV ha continuato a esprimersi per la pace e contro le guerre.

Il pontefice ha dichiarato: “Il cuore di Dio è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne. Ma il cuore del nostro Padre non è con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi: il cuore di Dio è con i piccoli e gli umili”.

ANSA

Proprio l’impegno del Papa contro le guerre ha causato, nei giorni scorsi, uno scontro personale con Donald Trump e uno diplomatico tra la Santa Sede e gli Stati Uniti.

Lo scontro tra Trump e Leone XIV

I dissapori tra Trump e Leone XIV sono nati dopo uno degli appelli, piuttosto consueti, del Papa per la pace in Medio Oriente, a cui il presidente degli Usa ha tenuto a rispondere.

Trump ha accusato il pontefice di “volere che l’Iran abbia la bomba atomica” e di essere “debole con i criminali”, per poi affermare di essere l’unica ragione per cui Leone XIV è stato eletto al soglio pontificio.

Leone XIV ha subito risposto dicendo di “non temere” Trump e confermando che avrebbe continuato a spendersi per la fine delle ostilità in Medio Oriente, come è accaduto durante la sua visita in Algeria.

Meloni tra il Papa e Trump

Diversi i commenti da parte di leader stranieri sulle parole del Papa e sullo scontro del Vaticano con Trump. Tra questi ci sono state anche le parole di Giorgia Meloni, che hanno inizialmente causato qualche polemica.

Nel suo primo comunicato riguardante il pontefice dopo lo scontro, infatti, la premier non ha mai citato Donald Trump direttamente ed è per questo stata criticata dalle opposizioni.

Meloni ha poi specificato: “Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo Padre. Il Papa è il capo della Chiesa Cattolica, ed è giusto e normale che invochi la pace e che condanni ogni forma di guerra”.