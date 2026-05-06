Papa Leone chiama in banca per cambiare indirizzo del conto, servizio clienti non crede a Prevost e mette giù

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Papa Leone XIV, al secolo Robert Prevost, ha chiamato la sua banca di Chicago per aggiornare il conto. Nonostante avesse superato i test di sicurezza, l’impiegata ha preteso la sua presenza fisica. Alla rivelazione dell’identità del Pontefice, la donna ha riattaccato pensando a uno scherzo. La vicenda è stata risolta solo in seguito tramite contatti diretti del pontefice.

La telefonata di Papa Leone in banca

Nell’estate del 2025, a soli due mesi dalla sua elezione al soglio pontificio, Papa Leone XIV ha deciso di occuparsi personalmente di una pendenza burocratica negli Stati Uniti.

Il Pontefice ha contattato telefonicamente la banca della sua città natale, Chicago, dove era ancora titolare di un conto corrente aperto anni prima.

ANSA

Per avviare la procedura, si è presentato con il suo nome di nascita, Robert Prevost, chiedendo di aggiornare il numero di telefono e l’indirizzo di residenza in seguito al suo trasferimento in Vaticano.

L’operatrice che non ha creduto a Robert Prevost

Durante il colloquio, l’operatrice del servizio clienti della banca ha seguito i rigidi protocolli di sicurezza previsti per la prevenzione delle frodi, sottoponendo Robert Prevost a diverse domande di verifica.

Nonostante Papa Leone avesse fornito correttamente tutti i dati richiesti, inclusi data di nascita e codici di sicurezza, l’impiegata ha insistito affinché il cliente si presentasse fisicamente in filiale per completare l’operazione.

Di fronte all’ovvia impossibilità logistica di recarsi in Illinois, il Pontefice ha tentato di spiegare la propria situazione eccezionale svelando la sua identità: “Cambierebbe qualcosa se le dicessi che sono Papa Leone?”. L’operatrice, convinta di trovarsi di fronte a un millantatore o a una bufala telefonica, ha bruscamente interrotto la comunicazione riattaccando il telefono.

La soluzione del caso

L’episodio, svelato dal reverendo Tom McCarthy durante un incontro con i fedeli e successivamente ripreso dal New York Times, ha messo in luce l’indole semplice del nuovo Pontefice.

Il racconto della disavventura di Papa Leone

La questione con la banca è stata infine risolta grazie all’intermediazione di un altro sacerdote che ha contattato direttamente il presidente dell’istituto, riuscendo a superare lo stallo burocratico che aveva coinvolto Robert Prevost.

Non si tratta del primo tentativo di gestione autonoma da parte di Papa Leone; fonti interne allo IOR riferiscono che il Pontefice avrebbe contattato anche la banca vaticana per chiedere se potesse mantenere attivo il proprio conto corrente personale nonostante la nomina.