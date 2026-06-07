Papa Leone e il "Six Seven", il significato e l'origine del meme nonsense replicato dal pontefice
Papa Leone ripete per la terza volta il gesto "Six Seven" a Madrid. Ecco il significato e la nascita del fenomeno web che fa impazzire la Gen Alpha
Papa Leone XIV ha sorpreso nuovamente i fedeli riproducendo per la terza volta il gesto virale del meme “Six Seven”. L’episodio è avvenuto il 7 giugno a Madrid, dove il pontefice si trova per il suo quarto viaggio apostolico, mentre passava in Papamobile tra la folla. In precedenza, il Santo Padre aveva già replicato la mossa il 25 maggio ad Acerra e il 17 maggio in Vaticano.
- Cos'è "Six Seven", il meme che piace a Papa Leone
- Chi è il creatore del meme "Six Seven"
- Le tendenze sul web dei più giovani
Cos’è “Six Seven”, il meme che piace a Papa Leone
Il tormentone del “6-7” (da pronunciare all’inglese “Six Seeeeeven”) è il meme del momento sui social network, popolarissimo tra i giovanissimi della Gen Alpha e della Gen Z.
Dal vivo o nei filmati sul web, la pronuncia di questi due numeri viene accompagnata da un gesto delle mani specifico: i palmi partono affiancati rivolti verso l’alto e compiono piccoli movimenti alternati verticali, come se si stessero soppesando due opzioni.
Se si prova a digitare le parole “Six Seven” su Google, la pagina web inizia persino a “ballare” simulando il movimento delle braccia.
Ma cosa significa esattamente il meme che piace a Papa Leone? La risposta è niente.
Nel corso dei mesi sono nate le interpretazioni più disparate (dall’altezza di un giocatore di basket fino a codici radiofonici), ma la forza del fenomeno risiede proprio nel suo essere un nonsense totale.
Questo vuoto di significato ha permesso ai ragazzi di appropriarsene, trasformandolo in una sorta di linguaggio segreto generazionale.
Chi è il creatore del meme “Six Seven”
La nascita di questa tendenza è legata a motivi musicali ben precisi. Il trend deriva infatti dal brano intitolato “Doot Doot (6 7)” composto dal rapper Skrilla, diventato un contenuto ad altissima viralità tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.
All’interno del ritornello viene ripetuta in modo ossessivo la combinazione “Six Seven”.
Lo stesso artista è intervenuto pubblicamente per smentire ogni teoria, confermando che la scelta di quelle cifre era stata del tutto casuale.
Il definitivo salto di qualità del meme è avvenuto però grazie al mondo dello sport giovanile americano.
Taylen Kinney, un cestista di punta delle scuole superiori negli Stati Uniti, ha iniziato a utilizzare la frase nei suoi video su TikTok, associandovi il movimento oscillatorio delle mani.
Le tendenze sul web dei più giovani
Il mondo di internet consuma le mode a una velocità impressionante, ma il “Six Seven” si inserisce in una scia di tendenze assurde ben collaudate.
Tra gli esempi recenti più celebri basati sul medesimo principio del non-senso figurano i “Brainrot italiani”, esplosi sul web nei primi mesi del 2025.
Si trattava di bizzarre creature realizzate tramite l’intelligenza artificiale, nate fondendo elementi di animali e oggetti comuni a cui venivano accostati nomi ridicoli e privi di logica, come nel caso del celebre personaggio “Tralalero Tralalà”.