Papa Leone e il Vaticano in rosa, due donne under 40 al Consiglio per l'Economia. C’è anche una principessa

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Papa Leone XIV ha nominato nuovi membri del Consiglio per l’Economia e tra questi ci sono anche due giovani donne: si tratta di Gisela Liechtenstein ed Elena Wettstein Principato e hanno rispettivamente 36 e 39 anni. Chi sono, perché le ha scelte il Santo Padre e la politica “in rosa” che ha intrapreso.

Le nuove nomine di Papa Leone XIV

Novità in Vaticano. Come riporta il Corriere della Sera, papa Prevost ha nominato due donne di neanche quarant’anni al Consiglio per l’Economia.

Faranno quindi parte dell’organo che vigila sulle attività economiche della Santa Sede.

Chi sono le donne scelte dal Santo Padre

La prime delle new entry è Gisela Liechtenstein, il cui nome completo è Gisela Bergmann, principessa di Liechtenstein, 36 anni, attualmente amministratore delegato di “Industrie und Finanzkontor Etablissement”.

Insieme a lei anche Elena Wettstein Principato, 39 anni, ora responsabile della gestione vendite “Europe International” di “UBS Group AG”.

A coordinare il Consiglio sarà ancora il cardinale tedesco Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco, mentre figurano tra i nuovi componenti anche i cardinali Roberto Repole (Torino), Jean-Paul Vesco (Algeri), Grzegorz Ryś (Cracovia) e Ladislav Nemet (Belgrado). Vicecoordinatrice è Charlotte Kreuter-Kirchhof.

Svolta in rosa per il Vaticano

La scelta del Papa conferma la tendenza del Vaticano di conferire ruoli di responsabilità alla parte femminile della Chiesa.

Ci sono tre donne alla guida dei ministeri vaticani. Suor Alessandra Smerilli è prefetto del dicastero per lo Sviluppo umano integrale; Maria Montserrat Alvarado è al vertice del dicastero della Comunicazione; suor Simona Brambilla è a capo del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica e con Prevost è anche membro del dicastero dei Vescovi.

Inoltre, suor Raffaella Petrini è oggi la prima donna alla guida del Governatorato ed è stata nominata da Leone XIV anche nella Commissione di Materie Riservate.