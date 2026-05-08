Papa Leone incontra la mamma di Domenico Caliendo, Patrizia Mercolino commossa: "Si è messo mano sul cuore"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Incontro toccante tra Papa Leone XIV e la madre del “bimbo dal cuore bruciato”. Durante la sua visita a Napoli, il pontefice ha scambiato alcune parole con Patrizia Mercolino, mamma di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto all’ospedale Monaldi dopo aver ricevuto un cuore “bruciato” durante un trapianto.

L’incontro tra il Papa e la mamma di Domenico Caliendo

L’incontro è stato immortalato in Cattedrale dalle telecamere durante la giornata pastorale di Papa Prevost a Napoli e Pompei, che ha gremito di fedeli le strade del capoluogo campano.

La mamma di Domenico Caliendo ha assistito al momento della visita del Pontefice per poi partecipare al “baciamano” del Pontefice. L’occasione è stata resa possibile dal cardinale Domenico Battaglia, che ha seguito con profonda commozione gli ultimi giorni di vita del bambino, andando anche in visita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale.

ANSA

Le parole di Patrizia Mercolino

Insieme alla figlia, Patrizia Mercolino ha salutato Leone XIV, a cui ha regalato la foto di Domenico e il libro Un cuore bruciato. La tua storia. Per non dimenticare, scritto in memoria del figlio morto per un trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli il 21 febbraio, su cui sono in corso le indagini.

“Sono commossa, ho incontrato il Papa a cui ho donato il mio libro e la foto di Domenico: si è messo la mano sul cuore e mi ha detto che lo ricorderà nelle sue preghiere” sono state le parole della donna dopo l’incontro con il Pontefice.

“A entrambe ha consegnato un Rosario, che porterò a mio figlio” ha detto ancora Patrizia Mercolino visibilmente emozionata.

La visita di Leone XIV a Napoli

In coincidenza del suo primo anniversario di pontificato, Papa Leone XIV è stato accolto dalla folla durante la sua visita, partita dal santuario di Pompei dove ha rilanciato la supplica di san Bartolo Longo alla Madonna, un appuntamento che ogni 8 maggio richiama fedeli da tutto il mondo.

Decine di migliaia di persone hanno poi celebrato il Pontefice per la strade di Napoli, al Duomo e in piazza Plebiscito, dove ha parlato alla città e ha recitato l’atto di affidamento, prima di tornare in Vaticano.