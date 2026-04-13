Papa Leone risponde a Trump dopo l'incredibile attacco del presidente Usa, "non ho paura, parlo del Vangelo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Papa Leone XIV ha replicato a Donald Trump dopo il duro attacco del presidente degli Stati Uniti d’America. Prevost ha commentato le parole del numero uno della Casa Bianca sul volo da Roma ad Algeri. Ai giornalisti, il Pontefice ha assicurato di non avere “paura” dell’amministrazione Trump. “Non sono un politico, io parlo del Vangelo” ha detto Leone XIV, che ha poi ribadito: “Smettiamola con le guerre!”.

La replica di Papa Leone XIV a Donald Trump

Commentando l’attacco a lui rivolto da Donald Trump, Papa Leone XIV, ai giornalisti presenti sul volo da Roma ad Algeri ha detto: “Io non ho paura dell’amministrazione Trump“, “Non sono un politico, parlo del Vangelo” e quindi “continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra”.

Prevost, come riportato da ANSA, ha poi aggiunto riferendosi ancora al presidente Usa: “Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui”.

ANSA

Leone XIV ha ribadito: “Smettiamola con le guerre!“. Il Pontefice ha insistito sul “dialogo” e sulla “relazione multilaterale tra le nazioni per trovare una soluzione giusta ai problemi”.

Le sue parole: “Troppe persone stanno soffrendo, troppi innocenti sono stati uccisi e credo che qualcuno debba alzarsi per dire che c’è una via migliore”.

L’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV

Le dichiarazioni di Papa Leone XIV sono arrivate a distanza di poche ore dall’attacco a lui rivolto dal presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.

Il numero uno della Casa Bianca ha scritto in un post su Truth che Leone è “debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera“.

Donald Trump ha anche rivendicato il merito dell’elezione di Louis Prevost a Papa: “Dovrebbe essermi grato perché, come tutti sanno, la sua nomina è stata una sorpresa sconcertante. Non figurava in nessuna lista dei papabili ed è stato scelto dalla Chiesa solo perché americano. Si riteneva che quello fosse il modo migliore per gestire il rapporto con Trump. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano“.

Il post di Trump fa riferimento alle parole di condanna sulla guerra di Papa Leone XIV durante una speciale veglia di preghiera nella Basilica di San Pietro nelle stesse ore in cui Usa e Iran stavano tenendo colloqui di pace, poi falliti, in Pakistan.

Perché Papa Leone XIV è ad Algeri

Leone XIV è arrivato ad Algeri nella mattinata di lunedì 13 aprile. Si tratta della prima tappa del viaggio in Africa che lo porterà, dopo l’Algeria, in Camerun, Angola e Guinea Equatoriale.

Prevost è il primo Pontefice della storia a visitare l’Algeria. Come monaco agostiniano, era già stato in Algeria in due occasioni, nel 2001 e nel 2013. Sant’Agostino, infatti, era di questa terra, precisamente dell’antica Ippona, oggi Annaba.

Sul volo da Roma ad Algeri, Leone XIV ha dichiarato: “È un viaggio importante, è il primo viaggio che volevo fare. Sono molto contento di visitare di nuovo la terra di Sant’Agostino”.