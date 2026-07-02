Papa Leone scomunica i vescovi lefebvriani, Vaticano avverte gli altri fedeli laici: "Non aderire allo scisma"

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Il Vaticano ha annunciato la scomunica per i vescovi lefebvriani in seguito alle ordinazioni episcopali avvenute senza il mandato di Papa Leone XIV, che aveva anche lanciato invano un appello a non procedere con la consacrazione, considerata un “atto di natura scismatica”.

Il decreto del Vaticano sulla scomunica per i vescovi lefebvriani

Nel decreto del Vaticano si legge che “il Vescovo Alfonso de Galarreta, Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier sono incorsi ipso facto nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica”.

Il testo prosegue così: “Il Vescovo Bernard Fellay, avendo partecipato direttamente alla celebrazione liturgica come conconsacrante, avendo così aderito pubblicamente all’atto scismatico, è incorso nella scomunica latae sententiae prevista dal can. 1364 § 1 CIC 2021″.

ANSA

Il monito del Vaticano agli altri fedeli laici

Nel decreto con cui ha confermato la scomunica per i vescovi lefebvriani decisa da Papa Leone XIV, il Vaticano si è anche rivolto ai chierici e fedeli laici, lanciando loro un ammonimento.

Nello specifico, il monito è quello di “non aderire allo scisma della Fraternità Sacerdotale San Pio X” dal momento che, così facendo, si incorrerebbe “ipso facto nella pena della scomunica latae sententiae”.

Chi sono i lefebvriani

Il movimento tradizionalista dei lefebvriani fu fondato da Marcel Lefebvre, monsignore che prese parte al Concilio Vaticano II, dove fu tra i più critici sulla riforma liturgica (l’abbandono della messa in latino) e il documento Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa.

Lefebvre fondò nel 1970 la Fraternità Sacerdotale San Pio X, che, almeno inizialmente, fu riconosciuta dal Vaticano.

“Rifiutiamo e abbiamo sempre rifiutato di seguire la Roma di tendenza neo-modernista e neo-protestante manifestata chiaramente nel Concilio Vaticano II e dopo il Concilio, in tutte le riforme che ne sono scaturite”, si legge in una dichiarazione del 1974.

Proprio nel 1974 il Vaticano ordinò un’ispezione e, l’anno successivo, fu sancita la chiusura del seminario e lo scioglimento della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Marcel Lefebvre, però rifiutò le disposizioni di Roma e venne sospeso a divinis da Papa Paolo VI il 22 luglio 1976.

Sfidando i divieti, Lefebvre il 29 agosto celebrò una messa a Lille, in Francia, davanti a 10mila fedeli.

Il 30 giugno 1988, nel seminario di Écône in Svizzera, furono consacrati quattro vescovi senza l’autorizzazione del Papa, allo scopo di garantire la continuità del movimento. Scattò la scomunica per Lefebvre (che morì nel 1991) e i quattro vescovi.

Negli anni successivi, Benedetto XVI ha tentato un riavvicinamento tra i lefebvriani e il Vaticano, ma i rapporti con la Fraternità Sacerdotale San Pio X sono sempre rimasti tesi, fino alla nuove ordinazioni episcopali avvenute mercoledì 1° luglio 2026, che hanno portato alla nuova scomunica dei lefebvriani.