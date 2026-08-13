Papa Leone scrive alla famiglia nel bosco, Catherine e Nathan pressano sul ricongiungimento: "Speriamo serva"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Papa Leone XIV ha risposto a una lettera inviata dai genitori della famiglia nel bosco, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. I due avevano scritto al Pontefice il 28 maggio scorso per chiedere il suo aiuto e la sua intercessione nella vicenda dell’allontanamento dei loro tre figli. Nella sua risposta, il Papa ha scritto: “Siete nelle mie preghiere”. Simone Pillon, avvocato di Nathan e Catherine, ha condiviso l’auspicio della coppia che l’intervento del Pontefice possa “favorire il ritorno urgente in famiglia dei 3 figli”.

Il retroscena di Nathan sulla lettera del Papa alla famiglia nel bosco

A Morning News, Nathan Trevallion ha raccontato come è venuto a conoscenza della risposta di Papa Leone XIV alla loro lettera: “Non mi aspettavo la risposta del Papa. Ho trovato una lettera nella cassetta della posta e ho visto che proveniva dal Vaticano”.

Il papà della famiglia nel bosco ha aggiunto: “Devo ringraziare il Papa per il suo sostegno e le sue preghiere. Le sue parole sono molto importanti. Speriamo che la decisione del giudice arrivi il più presto possibile”.

ANSA

Alle parole di Nathan ha fatto eco Catherine Birmingham: “Ho molto apprezzato la lettera del Papa, provo gratitudine e speranza“.

Giorni decisivi per il ricongiungimento della famiglia nel bosco

La decisione del giudice sul possibile ricongiungimento della famiglia nel bosco è attesa a breve: secondo quanto riferito dalla trasmissione Mediaset Morning News potrebbe arrivare già nelle prossime ore, prima di Ferragosto.

Non è escluso, però, che la decisione slitti dopo quella scadenza.

Catherine Birmingham ha rivelato la prima cosa che farà dopo il ricongiungimento: “Per prima cosa voglio riabbracciarli, riaverli a casa con la famiglia riunita e gli animali. Poi li voglio portare al mare, con mamma e papà”.

Nathan Trevallion ha detto: “Io sono sempre lo stesso, ma l’amore per i figli ora è più grande. Stando divisi, c’è più amore verso i miei figli, oltre che verso mia moglie”.

Cosa ha scritto Papa Leone XIV alla famiglia nel bosco

Papa Leone XIV ha risposto a una lettera inviata dai genitori della famiglia nel bosco lo scorso 28 maggio, nella quale Nathan Trevallion e Catherine Birmingham avevano richiesto il suo aiuto e la sua intercessione nel caso che li vede protagonisti.

Il Pontefice, nella missiva, ha assicurato di “aver preso nota del contenuto della loro lettera e di ricordare loro e la loro famiglia nelle sue preghiere“.

Le parole di Simone Pillon, avvocato della famiglia nel bosco

Il Corriere della Sera ha riportato alcune dichiarazioni di Simone Pillon, avvocato dei genitori della famiglia nel bosco.

Pillon, in merito alla lettera di Papa Leone XIV indirizzata a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha detto: “Nathan e Catherine ringraziano di cuore il Santo Padre per la paterna attenzione e le preghiere e auspicano che il suo intervento possa favorire il ritorno urgente in famiglia dei 3 figli già per queste vacanze estive”.

Lo stesso avvocato Simone Pillon ha poi tenuto a fare un ringraziamento anche “per le numerosissime attestazioni di solidarietà e preghiere che continuano a ricevere da tutta Italia”.