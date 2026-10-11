L'annuncio di Papa Leone XIV all’Angelus, “Ho un nodulo al polmone e dovrò operarmi”: come sta il Pontefice

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Annuncio totalmente inaspettato di papa Leone XIV durante l’Angelus a piazza San Pietro. Il pontefice ha infatti dichiarato che recentemente, nel corso di “alcuni controlli medici”, gli è stato trovato “un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato”. Robert Francis Prevost ha poi chiarito che nei prossimi giorni si opererà per rimuoverlo.

L’annuncio a sorpresa di Papa Leone XIV durante la recita dell’Angelus

Nella mattinata di oggi – domenica 11 ottobre 2026 – durante la consueta recita dell’Angelus in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha interrotto la liturgia per condividere con i fedeli una comunicazione personale riguardante la propria salute.

Il Pontefice ha rivelato il riscontro emerso durante recenti accertamenti medici, pronunciando parole con le quali ha però voluto rassicurare l’opinione pubblica: “Di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato”.

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“I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo – ha subito chiarito il pontefice – L’intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio e mi affido alla vostra preghiera”.

Il ricovero al Gemelli e i tempi di recupero del Pontefice

In seguito all’annuncio fatto dal Papa, la Sala Stampa della Santa Sede ha fornito le prime precisazioni sul calendario dell’operazione e sulla degenza prevista.

L’intervento chirurgico si svolgerà nei primi giorni della settimana presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove il Pontefice sarà ospitato nell’appartamento riservato ai Papi al decimo piano della struttura.

Secondo quanto comunicato dai portavoce vaticani, il quadro clinico favorevole e la diagnosi precoce consentiranno un decorso post-operatorio stimato in circa una settimana di ricovero prima del rientro in Vaticano.

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